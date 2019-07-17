Финансы
Российский фондовый рынок открылся падением индексовРосбалт 03:39
Торги на российском рынке акций стартовали в среду резким снижением основных индикаторов: к 10:01 мск индекс МосБиржи потерял 1,59% к предыдущему закрытию и составил 2712,02 пункта. Долларовый индекс РТС упал на 1,94% до 1355,32 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Происшествия
Задержанный за разбой сотрудник ФСБ признал вину
Сотрудник управления «К» (банковский отдел) ФСБ Александр Власов признал вину в разбое и частично возместил ущерб.
Обновлено в 06:05
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Политика
Власти Малайзии разочарованы расследованием крушения МН17
Глава малайзийского правительства Махатхир Мохамад подверг критике расследование западных экспертов по делу о крушении пассажирского авиалайнера, летевшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
Обновлено в 05:41
Происшествия
Двум россиянам предъявили обвинение после ЧП во время салюта в Минске
Двум гражданам России, арестованным по делу о ЧП на праздничном салюте в честь Дня независимости в Минске, предъявлено обвинение.
Обновлено в 02:57
Экономика
Акции United Airlines интересны для покупки с целью $100
Сегодня рекомендуем открывать корткую позицию по фьючерсу на валютную пару евро/доллар с достижением цели 1,11.
Обновлено в 06:40
Авто
Lotus представил 2000-сильный электрогиперкар Lotus Evija
Производство Lotus Evija наладят на головном заводе марки в Хетеле.
Обновлено в 00:42
Происшествия
Двух маленьких леопардов и тигра тайно пытались вывезти из Краснодара
Мужчина пытался вывезти их из города вечерним рейсом Краснодар - Узбекистан без оформления необходимых документов.
Обновлено вчера в 07:35
Общество
Продажу алкоголя в жилых районах предложили запретить
"Весь алкоголь должен быть выведен в крупные алкомаркеты, которые должны работать не в жилых районах, а на пустыре или на более-менее отдаленном расстоянии от жилья", - цитирует слова Брюна агентство "Интерфакс".
Обновлено в 06:19
Происшествия
Россиянина Макеева приговорили к 37,5 годам тюрьмы в Мексике
Суд в мексиканском штате Кинтана-Роо признал россиянина Алексея Макеева виновным в убийстве местного жителя и приговорил к 37,5 годам тюрьмы и выплате ущерба семье погибшего в 405 тыс. песо (около $22 тыс.).
Обновлено вчера в 17:59
Политика
На выборы в Мосгордуму зарегистрированы 233 кандидата
Окружные избирательные комиссии одобрили регистрацию кандидатами в депутаты Мосгордумы 233 претендентам, отказано в регистрации 57.
Обновлено в 06:13
Футбол
Кокорин и Мамаев сыграли в футбол в колонии
Александр и Павел сыграли в футбол в колонии. Кокорин и Мамаев отбывают наказание в ИК-4, близ города Алексеевка Белгородской области.
Обновлено в 04:23
Авто
Обновленный Hyundai Solaris показали до премьеры
Компания Hyundai готовит к дебюту обновленную версию бестселлера Verna для китайского рынка.
Обновлено вчера в 23:58
Политика
МИД РФ объяснил проблемы с визами у учителей Англо-американской школы
МИД РФ рассказал, что проблемы с визами у учителей Англо-американской школы связаны с тем, что они направляются в Россию в качестве сотрудников посольства с дипломатическими паспортами, хотя работают в коммерческой структуре.
Обновлено в 06:22
Наука
Найдены метаболические особенности работы мозга у людей с РАС
Сравнение метаболитов в мозге человека и в мозге шимпанзе и макаки показало, что многие человеко-специфические изменения, возникшие в процессе эволюции, затрагивают те же метаболические пути, в которых обнаруживается разница между нейротипичными людьми и людьми с РАС.
Обновлено вчера в 13:12
Политика
Володин предложил изменить Конституцию
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.
Обновлено в 04:10
Происшествия
Задержание россиянки за покупку препарата неизлечимо больному сыну опровергли
Главное управление МВД России по Москве опровергло информацию о задержании жительницы столицы Елены Боголюбовой, которая заказала в интернете противосудорожный препарат для неизлечимо больного сына.
Обновлено в 06:32
Политика
Путин поздравил Меркель с юбилеем
Обновлено в 04:33
Происшествия
Найдены доказательства наличия тайной украинской тюрьмы в Мариуполе
Обнаружены документальные свидетельства существования тайной украинской тюрьмы в аэропорту Мариуполя, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:17
Политика
ВЦИОМ: большинство россиян хорошо относятся к Украине
Как писал News.ru ранее, около 34% россиян не знают о способах получения дополнительного дохода после выхода на пенсию.
Обновлено вчера в 20:27
Здоровье
Бурков открыл уникальный детский хирургический стационар в Омске
В среду, 17 июля, в Омске после реконструкции открылся хирургический стационар Городской детской клинической больницы № 3 по адресу ул. Магистральная, 31.
Обновлено в 01:58
Политика
Стратегию национальной безопасности России скорректируют в 2020 году
Стратегия национальной безопасности России будет скорректирована в 2020 году, а также завершится разработка Стратегии социально-экономического развития, сообщили в Совете безопасности РФ.
Обновлено в 04:19
Происшествия
В Красноярске британку оштрафовали за публичное выступление
Гражданку Великобритании оштрафовали за несоответствующее цели ее визита в РФ публичное выступление в Красноярске, сообщает управление МВД по Красноярскому краю.
Обновлено в 01:18
Политика
Пентагон заподозрили в распространении болезней через клещей
В конгрессе США заподозрили Пентагон в распространении через клещей болезни Лайма.
Обновлено в 04:55
Музыка
Певец Джонни Клегг умер от рака
Обновлено в 04:19
Шоу-бизнес
Меган Маркл заявила о трудностях жизни в браке с принцем Гарри
Кого имела ввиду герцогиня под местоимением «они», остается только догадываться, но по логике разговора понятно, что Маркл подразумевала родственников мужа, возможно, многочисленные требования, которые ей выставляются, или же журналистов и своих хейтеров.
Обновлено в 06:31
Политика
Суд продлил арест 6 украинским морякам
Лефортовский суд на три месяца продлил арест шести украинским морякам, задержанным в Керченском проливе, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:11
Общество
В Благовещенске ливнями подтопило около 120 домовладений
Около 120 частных домов и подворий подтопило в Благовещенске в результате ливней, сообщает мэрия.
Обновлено в 03:27
Политика
Зеленский вступил в перепалку с директором аэропорта в Николаеве
Президент Украины Владимир Зеленский и директор аэропорта в Николаеве Фёдор Барна устроили перепалку во время обсуждения достройки терминала николаевского аэровокзала, сообщает интернет-издание «Обозреватель».
Обновлено в 06:02
Кино
Тайка Вайтити снимет четвертого «Тора»
Режиссер третьей части трилогии про Тора Тайка Вайтити вернется к работе над франшизой и снимет четвертую часть сольника про асгардского Бога грома.
Обновлено в 00:16
Политика
Байден пошутил про соревнования по отжиманию с Трампом
Кандидат в президенты США Джо Байден в шутку заявил, что бросит главе государства Дональду Трампу вызов по отжиманиям от пола, если тот продолжит указывать на его преклонный возраст.
Обновлено вчера в 23:20