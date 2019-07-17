Финансы

Российский фондовый рынок открылся падением индексовРосбалт 03:39

Торги на российском рынке акций стартовали в среду резким снижением основных индикаторов: к 10:01 мск индекс МосБиржи потерял 1,59% к предыдущему закрытию и составил 2712,02 пункта. Долларовый индекс РТС упал на 1,94% до 1355,32 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Рынок акций РФ потерял порядка 1,5% на фоне дивидендных отсечек

ПРАЙМ12:52

Рынок акций РФ в среду упал вслед за миром и на отсечке дивидендов «Газпрома» и «Сургутнефтегаза»

Финмаркет12:33

Рынок продолжил снижаться, рубль - укрепляться

Finam.Ru13:28

Вечерний обзор рынка акций 17.07.2019. Российский рынок не смог восстановиться после дивидендных отсечек

Глас Народа12:15

Рынок акций РФ снизился на фоне падения нефти и отсечки «Газпрома»

News.ru05:22

Российский фондовый рынок открылся падением индексов

Росбалт03:39

Рынок акций РФ открылся падением индексов на 1,7-2% из-за обвала нефти и отсечки «Газпрома»

Интерфакс03:17
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Политика

Путин и Лукашенко посетили службу на Валааме

Обновлено в 08:56
Наука

Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака

Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено вчера в 07:35
Происшествия

В Петербурге задержали росгвардейцев, подкинувших наркотики подростку

В Петербурге двух сотрудников отдела вневедомственной охраны Росгвардии подозревают в том, что они подбросили 16-летнему юноше наркотические вещества, а потом требовали с него 300 тысяч рублей, чтобы не возбуждать уголовное дело.
Обновлено в 11:41
Происшествия

Мужчина умер после купания в море

В городе Дестин, стоящем на берегу Мексиканского залива в штате Флорида, пожилой мужчина заразился в море смертоносной бактерией, после чего умер.
Обновлено в 01:00
Общество

Россияне получили извещения о своей смерти из-за сбоя

Жители Яранска в Кировской области получили уведомления от городской администрации о своей смерти из-за технического сбоя.
Обновлено в 07:53
Политика

Зеленский поручил упростить предоставление украинского гражданства

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из «дружественных стран».
Обновлено в 16:46
Музыка

Теодор Курентзис выступит на сцене Мариинского театра

На сцене Мариинского театра в октябре выступит Теодор Курентзис и творческий коллектив MusicAeterna.
Обновлено в 13:03
Здоровье

Бурков открыл уникальный детский хирургический стационар в Омске

В среду, 17 июля, в Омске после реконструкции открылся хирургический стационар Городской детской клинической больницы № 3 по адресу ул. Магистральная, 31.
Обновлено в 01:58
Экономика

Мазуров ищет партнеров для выкупа у Сбербанка акций Антипинского НПЗ

Сбербанк в конце мая получил право собственности на 100% акций холдинговой компании Vikay Industrial Limited, через который структуры Мазурова владели 80% акций АО "Антипинский НПЗ", обратив взыскание на заложенное имущество завода.
Обновлено в 18:06
Кино

Последним фильмом Квентина Тарантино может стать «Звездный путь»

Сообщается, что у Тарантино есть определенная цель. Режиссер планировал снять 10 фильмов до того, как завершит карьеру кинорежиссера.
Обновлено в 03:27
Политика

Зеленский предложил начать обмен «всех на всех» с украинских моряков

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласен с обменом «всех на всех», но начать стоит с задержанных украинских моряков.
Обновлено в 14:17
Политика

Полторак предложил Зеленскому разобрать крейсер «Украина» на запчасти

Министр обороны Украины Степан Полторак в среду предложил Владимиру Зеленскому разобрать на детали недостроенный ракетный крейсер "Украина", находящийся на территории госпредприятия "Николаевский судостроительный завод".
Обновлено в 11:38
Политика

Медведчук представил в Европарламенте план по автономии Донбасса

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук представил в Европарламенте план по урегулированию в Донбассе, предусматривающий автономный статус региона.
Обновлено в 08:57
Политика

Зеленский объяснил свое поведение желанием быть ближе к народу

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 17 июля, опубликовал видеоинтервью, в котором объяснил свое публичное поведение.
Обновлено в 14:32
Здоровье

Вспышку вируса Эболы в ДР Конго признали ЧС международного масштаба

Обновлено в 14:52
Авто

Tesla снизила цены на Model 3 в Китае

Tesla снизила цены на свои седаны Model 3 по всему миру, в том числе в Китае, поскольку компания готовит пробный выпуск электромобиля на своей Gigafactory в Шанхае, сообщает ЕНВ.
Обновлено в 06:23
Армия и оружие

В Госдуме оценили заявление Турчинова по Крымскому мосту

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что крылатые ракеты "Нептун" могут за несколько минут уничтожить Крымский мост.
Обновлено 15 июля в 10:48
Происшествия

Прокуратура в США отозвала обвинения против Кевина Спейси

Американская прокуратура отозвала обвинения в сексуальном преступлении против актёра Кевина Спейси в связи с отсутствием доступа к уликам.
Обновлено в 17:08
Общество

Россиянам прекратят выдавать бумажные паспорта в 2022 году

Вице-премьер Максим Акимов заявил, что в 2022 году планируется завершить выдачу бумажных паспортов в России.
Обновлено в 14:39
Авто

Renault инвестирует в китайского производителя электромобилей

Французская компания Renault инвестирует 145 млн долл. в подразделение китайской Jiangling Motors Corporation Group (JMCG) — JMEV, которое специализируется на производстве электромобилей.
Обновлено в 07:26
Гаджеты

Китайский клон iPhone XI показали на фото

Обновлено в 03:36
Наука

Из-за увеличения дождей австралийские муравьи готовятся к Армагеддону

Из-за увеличения дождей и количества выпавших осадков австралийские муравьи готовятся к Армагеддону насекомых.
Обновлено в 15:25
Общество

Монтаж витражей начался на станции метро «Дунайская» в Петербурге

На строящейся станции петербургского метрополитена «Дунайская» начали устанавливать витражи.
Обновлено в 13:40
Политика

Контактная группа согласовала бессрочное перемирие в Донбассе

Участники контактной группы по Донбассу согласовали новое бессрочное перемирие начиная с 21 июля, сообщил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.
Обновлено в 14:22
Футбол

«Яндекс» показал, за какие команды РПЛ болеют в регионах России

Поисковая система «Яндекс» показала, за какие команды болеет большинство болельщиков по регионам России.
Обновлено в 10:49
Происшествия

МИД Ирана осудил убийство турецкого дипломата в иракском городе Эрбиль

Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран решительно осудило убийство заместителя генерального консула Турции в столице Иракского Курдистана Эрбиле.
Обновлено в 15:39
Авто

УАЗ предлагает всем желающим проверить УАЗ «Патриот» с АКПП

Ульяновский автозавод дарит возможность любому человеку проверить на практике новую версию внедорожника «Патриот», оснащённую автоматической коробкой передач.
Обновлено в 02:05
Армия и оружие

«Улику» против России по делу MH17 следователи просто купили

Корпус ракетного двигателя зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Бук", из которого, предположительно, был сбит малайзийский "Боинг" над Донбассом летом 2014 года, Совместная следственная группа (JIT) приобрела у неизвестных посредников, сообщает "Новая газета" со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:41
Политика

На Украине возбуждено 11 уголовных дел против Порошенко и его команды

Государственным бюро расследований Украины было возбуждено 11 уголовных дел против ранее занимавшего пост президента страны Петра Порошенко, а также еще нескольких высокопоставленных лиц.
Обновлено в 09:33
Технологии

Еврокомиссия проводит антимонопольное расследование в отношении Amazon

Европейская комиссия начала антимонопольное расследование в отношении компании Amazon, которая могла нарушить правила конкуренции Европейского союза.
Обновлено в 10:53
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