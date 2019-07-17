Финансы

Российский рынок перешел к коррекцииFinam.Ru вчера в 03:15

Нейтральный внешний фон, невыразительное движение нефтяных цен и закрытия реестров под дивиденды создали условия для открытия торгов в России у нулевых отметок. В первые минуты торгов индекс МосБиржи показал слабое снижение на 0,2% - до 2571,18 пункта, индекс РТС просел на 0,4% - до 1380,84 пункта.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Рынок акций РФ снизился на фоне падения нефти и отсечки «Газпрома»

News.ru05:22

STOCKS-Акции Сургутнефтегаза рухнули на 18%, Газпрома - на 7% после дивидендных отсечек

Financial One04:55

Российский фондовый рынок открылся падением индексов

Росбалт03:39

Рынок акций РФ открылся падением индексов на 1,7-2% из-за обвала нефти и отсечки «Газпрома»

Интерфакс03:17

Российский рынок акций начал торги в минусе

Финмаркет03:07

Рынок акций РФ падает вслед за «Газпромом» и «префами» «Сургутнефтегаза»

ПРАЙМ03:18

Кульминация дивидендов России

Finam.Ru03:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7329 источников, обновлено в 08:25, Вашингтон
Общество

Минздрав предложил запретить продажу алкоголя в жилых районах

"Весь алкоголь должен быть выведен в крупные алкомаркеты, которые должны работать не в жилых районах, а на пустыре или на более-менее отдаленном расстоянии от жилья", - цитирует слова Брюна агентство "Интерфакс".
Обновлено в 06:19
Гаджеты

Телевизоры Huawei и Honor получат ОС Hongmeng

О перспективной ОС Huawei – Hongmeng, которая создавалась как замена Android, пока довольно мало информации, Hi-Tech Mail.ru.
Обновлено в 03:59
Происшествия

Американский истребитель совершил аварийную посадку в Польше

Обновлено в 08:08
Происшествия

Полиция задержала друга Кудрина в Петербурге

Экономическая полиция Санкт-Петербурга по итогам масштабных обысков задержала бизнесмена Рушана Насибуллина, предположительно, связанного с главой Счетной палаты Алексеем Кудриным.
Обновлено в 08:01
Спорт

Синхронистка Ромашина стала 20-кратной чемпионкой мира

Россиянка Светлана Ромашина завоевала золото в сольной произвольной программе по синхронному плаванию на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 07:10
Политика

В деле о MH17 найдены новые свидетели

Обновлено в 06:33
Армия и оружие

ЦВО получил на вооружение большую партию автоматов Калашникова АК-12

Первая партия из 8 тысяч автоматов Калашникова АК-12 поступила в рамках государственного оборонного заказа на вооружение соединений и воинских частей Центрального военного округа - говорится в сообщении.
Обновлено в 06:35
ЖКХ

В России могут ввести новый расчёт за вывоз мусора

Обновлено вчера в 09:34
Авто

В России завершились продажи седанов Nissan Almera

Продажи «Альмеры» стартовали в апреле 2013 года. Изначально седан Nissan Almera был создан специально для российского рынка.
Обновлено в 06:43
Происшествия

Россиянка отсудила у Tesla миллионы за сломанные ключи

Обновлено в 06:13
Наука

Илон Маск показал чип для чтения мыслей

Обновлено в 07:11
Политика

Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.
Обновлено в 00:27
Политика

Подписи умерших людей нашли у 12 кандидатов в Мосгордуму

В подписных листах у 12 кандидатов в Мосгордуму найдено в общей сложности почти 350 "мертвых душ", заявил в среду председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
Обновлено в 07:50
Кино

«Детектив Пикачу» стал самым кассовым фильмом по мотивам видеоигр

Картина превзошла кассовые сборы фэнтезийного фильма «Варкрафт» Данкана Джонса, вышедшего в 2016-м и собравшего по всему миру 433 миллиона долларов.
Обновлено в 05:00
Происшествия

В Крыму возбудили дела по факту массового отравления детей в Евпатории

Обновлено в 04:20
Политика

Жителям Украины рекомендовали воздержаться от поездок в Крым

Замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин попросил сограждан воздержаться от поездок в Крым.
Обновлено вчера в 21:58
Политика

Зеленский потребовал отставки главы Николаевской области

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал отставки и.о. губернатора Николаевской области Вячеслава Бони.
Обновлено в 07:57
Происшествия

Журналиста Голунова вызвали в Следственный комитет

Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, которого в июне обвиняли по делу о сбыте наркотиков, и его защитников вызвали в Следственный комитет.
Обновлено в 07:16
Политика

Зеленский потребовал срочное заседание Рады

Президент Украины Владимир Зеленский направил спикеру Верховной Рады Андрею Парубию обращение с просьбой собрать срочное заседание парламента в четверг, 18 июля.
Обновлено в 06:19
Кино

На фестивале в Сан-Себастьяне покажут фильм Балагова «Дылда»

Обновлено в 06:59
Происшествия

В МВД опровергли данные о задержании матери больного ребёнка в Москве

Московской главк МВД опроверг данные о том, что сотрудники полиции задержали женщину в одном из отделений почты, где она получала посылку с запрещённым лекарственным препаратом для своего тяжелобольного ребёнка.
Обновлено в 07:30
Шоу-бизнес

Рома Жуков угрожает бывшей жене отобрать шестерых детей

Роман Жуков собирается забрать у экс-супруги шестерых общих детей.
Обновлено в 05:12
Футбол

«Челси» презентовал новую выездную форму белого цвета

Пресс-служба "Челси" презентовала новый выездной комплект формы на сезон 2019/2020.
Обновлено в 04:58
Общество

В России выросла убыль населения

Естественная убыль населения России за пять месяцев 2019 года составила 180,4 тысячи человек.
Обновлено в 05:36
Политика

Владимир Путин и Александр Лукашенко сегодня посетят Валаам

В среду, 17 июля, президент России Владимир Путин встретится со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко на Валааме.
Обновлено в 01:18
Экономика

«ПНППК» готовит программу облигаций на 1,5 млрд рублей

Совет директоров ПАО "Пермская научно-производственная приборостроительная компания" утвердил программу облигаций серии 001Р объемом до 1,5 млрд. рублей включительно, говорится в сообщении организации.
Обновлено вчера в 10:24
Происшествия

В ДТП на «Скандинавии» пострадали четыре человека

В среду, 17 июля, в двенадцатом часу дня на 99-м километре трассы «Скандинавия» произошла авария с участием BMW и «Лада Калина».
Обновлено в 07:41
Кино

Тайка Вайтити снимет четвертого «Тора»

Киностудия Marvel пригласила Тайка Вайтити снять четвертую часть франшизы «Тор».
Обновлено в 02:54
Армия и оружие

СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17

Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».
Обновлено в 08:21
Армия и оружие

Появились фото подорванной российской «Рыси» в Сирии

Обновлено вчера в 06:32
ещё по теме
Главное