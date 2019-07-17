Финансы
Российский рынок перешел к коррекцииFinam.Ru вчера в 03:15
Нейтральный внешний фон, невыразительное движение нефтяных цен и закрытия реестров под дивиденды создали условия для открытия торгов в России у нулевых отметок. В первые минуты торгов индекс МосБиржи показал слабое снижение на 0,2% - до 2571,18 пункта, индекс РТС просел на 0,4% - до 1380,84 пункта.
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Автоматически обработано 7329 источников, обновлено в 08:25, Вашингтон
Общество
Минздрав предложил запретить продажу алкоголя в жилых районах
"Весь алкоголь должен быть выведен в крупные алкомаркеты, которые должны работать не в жилых районах, а на пустыре или на более-менее отдаленном расстоянии от жилья", - цитирует слова Брюна агентство "Интерфакс".
Обновлено в 06:19
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Телевизоры Huawei и Honor получат ОС Hongmeng
О перспективной ОС Huawei – Hongmeng, которая создавалась как замена Android, пока довольно мало информации, Hi-Tech Mail.ru.
Обновлено в 03:59
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Полиция задержала друга Кудрина в Петербурге
Экономическая полиция Санкт-Петербурга по итогам масштабных обысков задержала бизнесмена Рушана Насибуллина, предположительно, связанного с главой Счетной палаты Алексеем Кудриным.
Обновлено в 08:01
Спорт
Синхронистка Ромашина стала 20-кратной чемпионкой мира
Россиянка Светлана Ромашина завоевала золото в сольной произвольной программе по синхронному плаванию на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
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Политика
В деле о MH17 найдены новые свидетели
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Армия и оружие
ЦВО получил на вооружение большую партию автоматов Калашникова АК-12
Первая партия из 8 тысяч автоматов Калашникова АК-12 поступила в рамках государственного оборонного заказа на вооружение соединений и воинских частей Центрального военного округа - говорится в сообщении.
Обновлено в 06:35
ЖКХ
В России могут ввести новый расчёт за вывоз мусора
Обновлено вчера в 09:34
Авто
В России завершились продажи седанов Nissan Almera
Продажи «Альмеры» стартовали в апреле 2013 года. Изначально седан Nissan Almera был создан специально для российского рынка.
Обновлено в 06:43
Происшествия
Россиянка отсудила у Tesla миллионы за сломанные ключи
Обновлено в 06:13
Наука
Илон Маск показал чип для чтения мыслей
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Политика
Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.
Обновлено в 00:27
Политика
Подписи умерших людей нашли у 12 кандидатов в Мосгордуму
В подписных листах у 12 кандидатов в Мосгордуму найдено в общей сложности почти 350 "мертвых душ", заявил в среду председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
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Кино
«Детектив Пикачу» стал самым кассовым фильмом по мотивам видеоигр
Картина превзошла кассовые сборы фэнтезийного фильма «Варкрафт» Данкана Джонса, вышедшего в 2016-м и собравшего по всему миру 433 миллиона долларов.
Обновлено в 05:00
Политика
Жителям Украины рекомендовали воздержаться от поездок в Крым
Замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин попросил сограждан воздержаться от поездок в Крым.
Обновлено вчера в 21:58
Политика
Зеленский потребовал отставки главы Николаевской области
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал отставки и.о. губернатора Николаевской области Вячеслава Бони.
Обновлено в 07:57
Происшествия
Журналиста Голунова вызвали в Следственный комитет
Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, которого в июне обвиняли по делу о сбыте наркотиков, и его защитников вызвали в Следственный комитет.
Обновлено в 07:16
Политика
Зеленский потребовал срочное заседание Рады
Президент Украины Владимир Зеленский направил спикеру Верховной Рады Андрею Парубию обращение с просьбой собрать срочное заседание парламента в четверг, 18 июля.
Обновлено в 06:19
Кино
На фестивале в Сан-Себастьяне покажут фильм Балагова «Дылда»
Обновлено в 06:59
Происшествия
В МВД опровергли данные о задержании матери больного ребёнка в Москве
Московской главк МВД опроверг данные о том, что сотрудники полиции задержали женщину в одном из отделений почты, где она получала посылку с запрещённым лекарственным препаратом для своего тяжелобольного ребёнка.
Обновлено в 07:30
Шоу-бизнес
Рома Жуков угрожает бывшей жене отобрать шестерых детей
Роман Жуков собирается забрать у экс-супруги шестерых общих детей.
Обновлено в 05:12
Футбол
«Челси» презентовал новую выездную форму белого цвета
Пресс-служба "Челси" презентовала новый выездной комплект формы на сезон 2019/2020.
Обновлено в 04:58
Общество
В России выросла убыль населения
Естественная убыль населения России за пять месяцев 2019 года составила 180,4 тысячи человек.
Обновлено в 05:36
Политика
Владимир Путин и Александр Лукашенко сегодня посетят Валаам
В среду, 17 июля, президент России Владимир Путин встретится со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко на Валааме.
Обновлено в 01:18
Экономика
«ПНППК» готовит программу облигаций на 1,5 млрд рублей
Совет директоров ПАО "Пермская научно-производственная приборостроительная компания" утвердил программу облигаций серии 001Р объемом до 1,5 млрд. рублей включительно, говорится в сообщении организации.
Обновлено вчера в 10:24
Происшествия
В ДТП на «Скандинавии» пострадали четыре человека
В среду, 17 июля, в двенадцатом часу дня на 99-м километре трассы «Скандинавия» произошла авария с участием BMW и «Лада Калина».
Обновлено в 07:41
Кино
Тайка Вайтити снимет четвертого «Тора»
Киностудия Marvel пригласила Тайка Вайтити снять четвертую часть франшизы «Тор».
Обновлено в 02:54
Армия и оружие
СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17
Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».
Обновлено в 08:21
Армия и оружие
Появились фото подорванной российской «Рыси» в Сирии
Обновлено вчера в 06:32