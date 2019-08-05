Финансы

Российский фондовый рынок открылся на понижательном трендеФинмаркет вчера в 03:06

Европейские фондовые индикаторы резко снизились по итогам торгов в пятницу из-за очередного ухудшения отношений между США и Китаем в торговой сфере. Американские фондовые индексы упали на 0,4-1,3%. Сегодня в минусе торгуется фондовая Азия.
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Рынок акций РФ снизился на фоне резкого ухудшения внешней конъюнктуры

ПРАЙМвчера в 12:48

Рынок акций РФ демонстрирует мажорный настрой

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Рубль находится под влиянием внешнего негатива

Finam.Ruвчера в 14:00

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Московская биржа открылась снижением

Взгляд.рувчера в 03:24

Российский фондовый рынок начал неделю в минусе

Росбалтвчера в 03:40
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Политика

Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что предлагал работу российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на украинском канале «1+1».
Обновлено в 05:39
Финансы

Народный банк КНР ответил на обвинения США в валютных манипуляциях

По мнению Пекина, решение США признать Китай страной, манипулирующей валютным курсом, является необдуманной политикой односторонних действий и проявлением протекционизма, которое крайне негативно повлияет на мировую экономику и финансы.
Обновлено в 08:28
Общество

Прокуратура потребовала отнять ребенка у участников митинга в Москве

Московская прокуратура обратилась в суд с требованием лишить родительских прав супружескую пару, которая 27 июля пришла на несанкционированную акцию протеста с годовалым ребенком.
Обновлено в 06:44
Общество

В Петербурге дали квартиру семье, в которой родилась четверня

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов вручил ключи от трехкомнатной квартиры чете Морозовых.
Обновлено в 06:26
Политика

Кабмин подготовит программу ремонта мостов в регионах

Обновлено в 08:26
Армия и оружие

Российские Ту-142 провели плановый полет над Тихим океаном

В ходе 13-часового полета над нейтральными водами самолеты пролетели вдоль северного побережья Алеутских островов и западного побережья Аляски и Канады.
Обновлено в 09:25
Политика

В ОП раскритиковали блокировку стримов с московских митингов

Глава Комиссии ОП РФ по развитию СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич обратил внимание, что 3 августа YouTube несколько раз блокировал онлайн-трансляцию с несанкционированного митинга в Москве, организованную ведущими интернет-проекта «Политика сегодня», блогером Илиасом Меркури и журналисткой Лесей Рябцевой.
Обновлено в 06:49
Происшествия

В Красноярском крае пропал частный самолет

Частный самолет не вышел на связь в Таймырском муниципальном районе Красноярского края, сообщили во вторник ТАСС в ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 08:43
Экономика

В МВФ оценили влияние санкций на российскую экономику

Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) проанализировали ущерб, нанесённый российской экономике санкциями, отметив, что они замедлили темпы роста ВВП в среднем на 0,2 процентных пункта ежегодно с 2014 по 2018 год.
Обновлено в 05:20
Происшествия

Генпрокуратура заявила о намеренных поджогах лесов в Сибири

Обновлено в 07:17
Происшествия

СК подтвердил гибель человека при взрыве арсенала под Ачинском

Один человек погиб в результате взрывов склада боеприпасов под Ачинском, еще восемь получили телесные повреждения различной степени тяжести.
Обновлено в 08:45
Политика

Пушков отреагировал на слова генсека НАТО о Крыме

Сенатор Алексей Пушков отреагировал в своем твиттере на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о вхождении Крыма в состав России.
Обновлено в 07:46
Общество

В Испании нашли гробницы полководцев времен Второй пунической войны

Обновлено в 08:06
Политика

S&P не видит в новых санкциях угрозы для кредитоспособности РФ

Новые американские санкции не окажут непосредственного влияния на оценку кредитоспособности России международным рейтинговым агентством Standard & Poor's Global Ratings.
Обновлено в 08:39
Политика

Россия предлагала США посмотреть на ракету 9М729 для спасения ДРСМД

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что российская сторона предлагала США в закрытом режиме посмотреть ракету 9М729, чтобы убедиться, что она не нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 08:16
Происшествия

Массовая драка произошла в Москве

Обновлено в 05:29
Единоборства

Тиаго Сантос: У Порье есть все, чтобы одолеть Хабиба

Бразильский боец смешанных единоборств Тиаго Сантос уверен, что у его одноклубника Дастина Порье есть все навыки для победы над Хабибом Нурмагомедовым.
Обновлено вчера в 22:59
Общество

В Тюмени труженицу тыла похоронили в черном пакете

Обновлено в 08:36
Политика

Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага

Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено вчера в 11:46
Политика

В Панаме возбудили уголовное дело против Порошенко

Специальный прокурор Панамы возбудил уголовное дело против бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 06:52
Наука

Ученые установили личность умершего 200 лет назад «вампира»

Обновлено вчера в 12:10
Политика

Коломойский назвал кандидатов на пост премьера Украины

Как ранее писал «Коммерсантъ», администрация Зеленского рассматривает еще четыре кандидатуры, помимо названных Коломойским: представителя Украины в МВФ Владислава Рашкована, секретаря Совбеза страны Александра Данилюка, главу набсовета при «Укроборонпроме» Айвараса Абромавичюса и руководителя «Нафтогаза» Андрея Коболева.
Обновлено в 08:51
Интернет

«ВКонтакте» скрыла лайки для некоторых пользователей

Социальная сеть «ВКонтакте» тестирует нововведение — отключение лайков под постами. В эксперименте участвует небольшая часть пользователей.
Обновлено в 08:33
Происшествия

В Севастополе утонули чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу

Чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу утонули в Севастополе во время шторма.
Обновлено вчера в 06:28
Транспорт

В Москве построили почти 20 км тоннелей метро и 8 станций в 2019 году

По словам Хуснуллина, за предыдущие годы уже создан большой задел на будущее: сейчас в проектировании 135 км линий, 55 станций и 6 новых депо.
Обновлено в 05:53
Происшествия

Член «Единой России» решила выйти из партии после того, как ее мужа задержали во время акции протеста

Ролик с акции 3 августа, на котором член курганского отделения «Единой России» Наталья Тельминова, держа перед лицом сотрудника ОМОНа партбилет, требует отпустить ее мужа и пропустить их через оцепление к метро, облетел интернет.
Обновлено в 05:01
Хоккей

Путину рассказали об уловке российских спортсменов на Олимпиаде-2018

Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал президенту страны Владимиру Путину, что на Олимпиаде в Южной Корее, где российские спортсмены выступали в нейтральном статусе, у каждого на внутренней стороне пиджака был пришит флаг и слова «Россия в моем сердце».
Обновлено в 08:12
Политика

Гибель Стенина в Донбассе предварительно назвали убийством

Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики предварительно квалифицировала смерть фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Андрея Стенина, который погиб в августе 2014 года в Донбассе, как умышленное убийство.
Обновлено в 03:57
Происшествия

Обвиняемого в разбое офицера ФСБ отпустили под домашний арест

Московский гарнизонный военный суд отпустил из СИЗО под домашний арест сотрудника управления "К" ФСБ Александра Карелина, который обвиняется в разбойном хищении 136 млн руб. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на секретаря суда Валерию Гудзенко.
Обновлено в 09:02
Общество

Цирк Запашных оценил убыток от слов Доренко в 18 млн рублей

18 декабря Доренко в эфире программы «Подъем» назвал дрессировщика и гендиректора цирка Эдгарда Запашного «звереубийцей».
Обновлено в 06:13
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