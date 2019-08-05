Финансы

Рынок акций РФ и рубль снизятся на негативном внешнем фонеПРАЙМ 02:47

2 фото
Российский рынок акций и рубль снизятся из-за резкого ухудшения внешнего фона. Объявление США о введении второго раунда санкций под предлогом применения Россией химического оружия также будет давить на отечественный рынок акций и валюту.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Московская биржа открылась снижением

Взгляд.ру03:24

Alfa-Bank Daily. Morning Bulletin

Bankir.Ru04:33

Российский фондовый рынок начал неделю в минусе

Росбалт03:40

Роковой август. Чем закончится падение рынков из-за санкций США

ПРАЙМ06:51

Российский фондовый рынок открылся на понижательном тренде

Финмаркет03:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 07:28, Ашберн
Политика

Антикоррупционное бюро Украины завело дело после заявления Богдана

Национальное антикоррупционное бюро Украины подтвердило, что завело уголовное дело после заявления главы офиса президента Андрея Богдана о том, что ему предлагали взятку якобы в интересах мэра Киева Виталия Кличко.
Обновлено в 07:24
Происшествия

В МЧС назвали основную причину пожаров в Сибири

Обновлено в 06:15
Политика

В Москве суд заочно арестовал молдавского олигарха Плахотнюка

Тверской суд Москвы заочно арестовал олигарха и экс-лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Светлану Скачкову.
Обновлено в 07:13
Политика

Лидер партии Зеленского ищет новые способы возвращения Донбасса

Лидер партии "Слуга народа" и основной претендент на пост спикера Верховной рады Дмитрий Разумков назвал конфликт на юго-востоке Украины ключевой проблемой в стране и выразил мнение, что вернуть мир в Донбассе законными способами не получится.
Обновлено в 04:43
Происшествия

Очевидцы сообщают о взрывах на складе боеприпасов под Ачинском

Под Ачинском прогремели взрывы. Об этом сообщают очевидцы. по данным местных сообществ, загорелся склад боеприпасов в д. Каменка.
Обновлено в 07:04
Футбол

«Зенит» ответил на обвинения западных СМИ в расизме из-за Малкома

Обновлено вчера в 16:48
Экономика

Свыше 75 тысяч рублей в месяц зарабатывает 12% россиян

Зарплату в 75 тысяч рублей в месяц получает 12% российского населения.
Обновлено в 03:39
Финансы

ЦБ Китая понизил обменный курс юаня до минимума с декабря 2018 года

Народный банк Китая (центробанк) в понедельник понизил курс жэньминьби (официальное название китайской валюты) на 229 базисных пунктов, до отметки 6,9225 юаня за доллар.
Обновлено в 03:59
Общество

В Москве зафиксированы рекордные холода для августа

Сегодня днем температура воздуха в Москве не поднимется выше +14 градусов, а утром 5 августа столбики термометров и вовсе опустятся до +5-7 градусов.
Обновлено вчера в 07:24
Политика

В Индии предложили лишить Кашмир особого статуса

Правительство Индии намерено отменить статью 370 конституции, наделяющую штат Джамму и Кашмир особым статусом.
Обновлено в 06:38
Шоу-бизнес

В ходе концерта в Москве Дженнифер Лопес порвала костюм

4 августа певица выступала на стадионе «Динамо» в Москве.
Обновлено в 01:18
Происшествия

Тушение пожара на крыше «Сапсана» попало на видео

Следственный комитет России начал проверку по факту гибели зацепера на крыше скоростного поезда «Сапсан», следовавшего из Санкт-Петербурга в Москву.
Обновлено в 06:11
Происшествия

В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу

Ранее сообщалось о том, что 4 августа на территории яхт-клуба погибли чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Джакубова и вице-чемпионка мира Элина Гисмеева.
Обновлено в 05:48
Общество

Роспотребнадзор нашел нарушения в более 100 партиях минералки

«За период с 2017 года по первое полугодие 2019 года выявлено 135 партий минеральной воды общим весом более 32 тонн с нарушениями обязательных требований, включая требования к маркировке, нанесённой на упаковку», — сообщили в Роспотребнадзоре.
Обновлено в 02:49
Политика

Борис Акунин высказал свое мнение о присоединении Крыма к России

России надо восстановить отношения с Украиной посредством пересмотра статуса Крыма — Акунин Писатель Борис Акунин назвал "странным" проведенный в Крыму пять лет назад референдум, по результатам которого полуостров воссоединился с РФ, передают "РИА Новости (Крым )", ссылаясь на Youtube-канал "Редакция".
Обновлено в 03:34
Происшествия

В Москве задержали участников пикета в поддержку арестованного студента ВШЭ

Обновлено в 06:15
Шоу-бизнес

Вилли Токарев оставил родственникам многомиллионное наследство

Обновлено в 03:53
Футбол

«Манчестер Юнайтед» отказал «Реалу» в обмене Хамеса на Погба

«Манчестер Юнайтед» отклонил предложение мадридского «Реала» по полузащитнику Полю Погба, сообщает The Times.
Обновлено в 03:32
Футбол

Выступление Лопес не должно повредить газону «ВТБ-Арены»

Обновлено в 06:33
Общество

В Госдуме заявили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы из-за невостребованности их профессий на рынке в будущем.
Обновлено вчера в 19:10
Здоровье

На Кубани применяют новые технологии обезболивания больных раком

Врачи ККБ №1 устанавливают порт-систему больным с поздней стадией рака.
Обновлено в 02:49
Политика

В Минфине США назвали дату вступления в силу новых санкций против РФ

Новый пакет санкций Соединенных Штатов против России вступит в силу 26 августа, говорится в директиве министерства финансов США.
Обновлено в 04:08
Футбол

«Краснодар» узнал возможных соперников в плей-офф Лиги чемпионов

Российский клуб «Краснодар» узнал возможных соперников в раунде плей-офф отборочного турнира Лиги чемпионов.
Обновлено в 06:51
Происшествия

Бразильский наркобарон притворился дочкой в попытке сбежать из тюрьмы

Обновлено вчера в 23:13
Политика

Россияне относятся к советской власти лучше, чем к российской

Самые популярные суждения о советской власти – близкая народу (29% опрошенных), сильная, прочная (25%) и справедливая (22%), тогда как современная российская власть воспринимается как криминальная, коррумпированная (41%), далекая от народа, чужая (31%) и бюрократичная (24%).
Обновлено вчера в 17:00
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова рискнула жизнью ради эффектного шпагата в Греции

Чтобы впечатлить своего возлюбленного, Волочкова решила выполнить уникальный шпагат – на поручнях на яхте, да еще и во время ее движения.
Обновлено в 02:59
Недвижимость

Сбербанк снижает ставки по ипотеке

Сбербанк снижает ставки по ипотеке, снижение составит до 0,7 процентных пункта по основной линейке ипотечных продуктов.
Обновлено в 06:43
Экономика

Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году

Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
Обновлено в 03:39
Происшествия

В Саратовской области следовавший из Германии автобус вылетел в кювет

В Саратовской области автобус, следовавший из Германии в Камышин, попал в ДТП. В результате аварии пострадали шесть человек.
Обновлено в 03:36
Политика

В МИДе после акции в Москве обвинили США и Германию во вмешательстве

Москва направит официальные обращения к США и Германии из-за публикаций их дипломатических сотрудников и СМИ, касающихся несогласованной акции в Москве 3 августа.
Обновлено вчера в 13:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное