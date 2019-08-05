Финансы

Российский фондовый рынок открылся на понижательном трендеФинмаркет 03:06

Европейские фондовые индикаторы резко снизились по итогам торгов в пятницу из-за очередного ухудшения отношений между США и Китаем в торговой сфере. Американские фондовые индексы упали на 0,4-1,3%. Сегодня в минусе торгуется фондовая Азия.
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Гонконгские магнаты потеряли $19 млрд на фоне протестов

Вести.Финанс11:19

Российский фондовый рынок открылся на понижательном тренде

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Московская биржа открылась снижением

Взгляд.ру03:24

ИАЦ «Альпари»: Индекс МосБиржи проведет торги в коридоре 2650-2690 пунктов

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Интерфакс03:28

Рынок акций РФ снизился на фоне резкого ухудшения внешней конъюнктуры

ПРАЙМ12:48
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Кейт Миддлтон затмила Меган Маркл в день ее рождения

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Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило дело против бывшего президента страны Петра Порошенко из-за его поездки на отдых на Мальдивские острова в 2018 году.
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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3,1%, до $59,97 за баррель, свидетельствуют данные биржи на 20:03 мск.
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Сбербанк запустил в Краснодарском крае возможность оплаты по QR-коду, до конца августа сервис будет распространен на всю страну, сообщили в пресс-службе Сбербанка.
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Уполномоченный по правам ребёнка в Ингушетии Зарема Чахкиева стала временным законным представителем семилетней Аиши Ажиговой, доставленной из республики со множественными травмами в Москву.
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