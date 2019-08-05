Финансы
Российский фондовый рынок открылся на понижательном трендеФинмаркет 03:06
Европейские фондовые индикаторы резко снизились по итогам торгов в пятницу из-за очередного ухудшения отношений между США и Китаем в торговой сфере. Американские фондовые индексы упали на 0,4-1,3%. Сегодня в минусе торгуется фондовая Азия.
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 16:43, Ашберн
Происшествия
В Абхазии погиб турист из Москвы после купания в шторм
Турист из Москвы скончался в Абхазии после купания в четырехбалльный шторм в море, сообщило МЧС республики в понедельник.
Обновлено в 13:23
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3,1%, до $59,97 за баррель, свидетельствуют данные биржи на 20:03 мск.
Обновлено в 13:23
Космос
Приступы паники и амнезия: что грозит астронавтам на пути к Марсу
Чем дольше будет длиться полёт, тем выше риск проблем со здоровьем.
Обновлено в 14:56
Происшествия
После взрыва на складе боеприпасов в Ачинском районе ввели режим ЧС
В Ачинском районе Красноярского края ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после взрыва на военном арсенале.
Обновлено в 14:11
Общество
Скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин
Обновлено в 16:19
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено в 11:46
Политика
ЦИК повторно проверит подписи кандидатов в Мосгордуму, подавших жалобы
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) проведет еще одну повторную экспертизу подписей за кандидатов в Мосгордуму, которые подали жалобу.
Обновлено в 14:23
Шоу-бизнес
Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве
Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено в 09:53
Наука
Климатические мигранты: новое великое переселение народов
Исследование, проведенное учеными Международного института прикладного системного анализа, впервые продемонстрировало причинно-следственную связь между изменением климата и ростом числа конфликтов, а также массовой миграцией из регионов, пострадавших от вызванных им природных катаклизмов.
Обновлено в 09:17
Экономика
Свыше 75 тысяч рублей в месяц зарабатывает 12% россиян
Зарплату в 75 тысяч рублей в месяц получает 12% российского населения.
Обновлено в 03:39
Экономика
В России может появиться новый способ получения зарплаты
В Российской Федерации намерены ввести новый механизм получения заработной платы.
Обновлено в 02:52
Политика
В Германии ответили на заявление российского МИД о вмешательстве
Захарова в воскресенье в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" заявила, что МИД РФ доведет до руководств США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве.
Обновлено в 07:21
Происшествия
Трамп объяснил массовые расстрелы людей в США
Президент США Дональд Трамп объяснил случаи массовой стрельбы.
Обновлено вчера в 23:05
Музыка
Умер известный певец Вилли Токарев
Обновлено вчера в 09:42
Кино
Леонардо Ди Каприо дал советы начинающим актерам
Обновлено в 02:36
Космос
Телескоп Hubble сфотографировал взаимодействие двух галактик
Орбитальный телескоп Hubble сделал снимок взаимодействующих галактик, астрономическая обсерватория показала это фото в Twitter.
Обновлено в 11:01
Космос
Boeing обвинили в деградации космонавтики США
Издание обратило внимание на твит физика Джорджа Соуэрса, который несколько лет назад возглавлял исследовательскую группу в консорциуме United Launch Alliance (ULA), совместном предприятии Boeing и Lockheed Martin, занимающимся созданием ракет космического назначения.
Обновлено в 08:20
Армия и оружие
Путин предупредил о последствиях одностороннего выхода США из ДРСМД
Односторонний выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) создаёт фундаментальные риски для всего мира.
Обновлено в 11:35
Происшествия
Число погибших при стрельбе в Техасе возросло
Ранее сообщалось, что из-за стрельбы в торговом центре в городе Эль-Пасо погибли 20 человек, еще 26 пострадали — в том числе шесть мексиканцев.
Обновлено в 11:58
Происшествия
В МЧС назвали неосторожность людей основной причиной пожаров в Сибири
Ранее заместитель главы центра "Антистихия" МЧС России Сергей Абанин среди основных причин пожаров в Сибири называл длительную сухую погоду и отсутствие активных мер по тушению очагов.
Обновлено в 07:18
Хоккей
Панарин нарядил дедушку в форму «Нью-Йорк Рейнджерс»
Нападающий Артемий Панарин нарядил дедушку в свитер своего нового клуба — «Нью-Йорк Рейнджерс».
Обновлено в 13:37
Экономика
На Украине подсчитали сумму государственного долга
Уточняется, что из всей суммы долга 71,4 миллиарда гривен следует направить по номинированным в гривне облигациям внутреннего госзайма, а остальная часть — в иностранной валюте, сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:31
Шоу-бизнес
Нюша и Игорь Сивов отметили годовщину свадьбы в Париже
Имя малышки супруги не раскрывают. На днях Нюша и Игорь Сивов отправились в Париж, чтобы отметить годовщину свадьбы.
Обновлено в 07:22
Армия и оружие
Эрдоган объявил о новой операции Турции в Сирии
Обновлено в 11:53
Происшествия
Шесть автомобилей столкнулись на внутренней стороне МКАД
Сразу шесть автомобилей столкнулись на внутренней стороне МКАД на северо-западе Москвы, движение транспорта перекрыто по четырем полосам, пострадали два человека, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 16:33
Политика
Дело о поездке Порошенко на Мальдивы завели на Украине
Госбюро расследований Украины зарегистрировало уголовное дело по возможной поездке экс-президента страны Петра Порошенко на Мальдивы, передает ТАСС.
Обновлено в 14:07
Здоровье
Новосибирские медики получили новые автомобили скорой помощи
2 августа губернатор Андрей Травников вручил медикам из районов области ключи от восьми новых машин скорой помощи, выполненных на базе автомобилей «ГАЗ Соболь» и «ГАЗель».
Обновлено в 05:33
Политика
МИД Пакистана вызвал посла Индии из-за решения о статусе Кашмира
МИД Пакистана вызвал главу дипмиссии Индии в стране и выразил решительный протест в связи с действиями и заявлениями Индии в отношении штата Джамму и Кашмир.
Обновлено в 15:53
Шоу-бизнес
Анна Банщикова разводится с мужем-адвокатом
Анна Банщикова разводится с мужем-адвокатом Адвокат Всеволод Шаханов промотал накопления "Ищейки".
Обновлено вчера в 15:00