Финансы
Рынок акций РФ и рубль снизятся на негативном внешнем фонеПРАЙМ вчера в 02:47
Российский рынок акций и рубль снизятся из-за резкого ухудшения внешнего фона. Объявление США о введении второго раунда санкций под предлогом применения Россией химического оружия также будет давить на отечественный рынок акций и валюту.
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Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Рязанской области
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Происшествия
Взрывы на складе боеприпасов под Ачинском прекратились
Взрывы на территории воинской части в Красноярском крае утихли, сообщили в администрации города Ачинск, недалеко от которого расположены горевшие склады с боеприпасами.
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Происшествия
На Кубани убили семью с маленьким ребенком
Убита семья из трех человек: 32-летний мужчина, его 33-летняя супруга и их 5-летний сын.
Обновлено вчера в 11:25
Экономика
Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году
Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
Обновлено вчера в 03:39
Футбол
Бэйл может перебраться в «Баварию» на правах аренды
В 2017 году "Бавария" уже брала у "Реала" в аренду полузащитника Хамеса Родригеса. Выкупом игрока "Бавария" впоследствии не воспользовалась.
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Зарплату выше 75 тысяч рублей получают 12% россиян
25% работников с зарплатами выше 75 тыс. руб. заняты в отрасли "IT, связь и массовые коммуникации", а так же в отрасли "Профессиональная, научная и техническая деятельность".
Обновлено вчера в 01:32
Футбол
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Политика
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Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
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Захарова ответила на слова Помпео о Крыме
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Крым «должен вернуться в состав Украины».
Обновлено 04 августа в 12:18
Происшествия
Восемь человек пострадали в ДТП в Татарстане
В результате столкновении двух автомобилей в Арском районе Татарстана погиб один человек, ещё восемь, в том числе трое детей, получили травмы.
Обновлено вчера в 15:56
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В тексте отмечено, что «власти РФ продолжают ограничивать права граждан на выражение своего мнения посредством свободных и честных выборов и на проведение мирных собраний, гарантированные Конституцией».
Обновлено 04 августа в 12:48
Политика
Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 19:33
Технологии
AliExpress открывает в России первые уличные магазины
Китайский интернет-гипермаркет AliExpress открывает в России первые магазины для оффлайн-торговли.
Обновлено в 01:04
Происшествия
В Севастополе утонули две чемпионки мира по кикбоксингу
По словам нач. управления по гражданской защите Александра Веселкова, вчера 4.08 в яхт-клубе Юг, не обращая внимания на штормовое предупреждение по ТВ и по радио, ушли купаться в море и утонули две девушки, спортсменки, чемпионки, действующая и вице.
Обновлено вчера в 04:49
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3,1%, до $59,97 за баррель, свидетельствуют данные биржи на 20:03 мск.
Обновлено вчера в 13:23
Происшествия
Избитой в Ингушетии девочке решили ампутировать руку
Обновлено вчера в 12:50
Политика
Трамп обрушил стоимость акций компаний, выпускающих видеоигры
Стоимость акций крупнейших компаний, выпускающих видеоигры, упала после того, как президент США Дональд Трамп в своей речи в понедельник обвинил их в пропаганде насилия, свидетельствуют данные торгов Нью-Йоркской биржи.
Обновлено вчера в 17:22
Экономика
Названы самые популярные сладости у россиян
В июле 2019 года самыми популярными сладостями у россиян стали печенье, вафли и пряники.
Обновлено в 00:56
Общество
Guardian извинилась за фейковые обвинения в адрес Sputnik
Британская газета Guardian принесла извинения за то, что несправедливо обвинила Sputnik в распространении лживой информации.
Обновлено в 01:02
Экономика
В Смольном хотят продать принадлежащие им акции авиакомпании «Россия»
Петербургу принадлежит 25% акций авиакомпании. Власти Петербурга собираются продать все принадлежащие городу акции авиакомпании "Россия".
Обновлено вчера в 13:06
Экономика
Пять лет назад Россия ввела продовольственные санкции
Пять лет назад Россия ввела запрет на импорт продукции из ЕС и США.
Обновлено в 01:39
Экономика
Правительство выделило 10 млрд рублей на закупку школьных автобусов и машин скорой помощи для регионов
Ранее о планах продолжать поддержку обновления парка школьных автобусов и автомобилей скорой помощи в субъектах РФ заявлял глава Минпромторга Денис Мантуров.
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Происшествия
В Генпрокуратуре заявили об искажении статистики по лесным пожарам
Представитель профильного главка Генпрокуратуры Роман Федосов заявил, что власти Иркутской области и других регионов, которые страдают от лесных пожаров, искажали статистику о времени их ликвидации.
Обновлено вчера в 07:05
Футбол
«Зенит» ответил иностранным СМИ на обвинения в расизме
"Зенит" опубликовал официальное заявлении на клубном сайте. Оно является ответом на обвинения в расизме со стороны иностранных СМИ.
Обновлено вчера в 08:38
Общество
В Минэкономразвития не поддержали запрет крепкого алкоголя до 21 года
В конце марта Минздрав подготовил проект о запрете продажи алкогольной продукции крепостью более 16,5% лицам до 21 года.
Обновлено в 01:48
Футбол
«Ахмат» в первом матче Глушакова обыграл «Оренбург»
«Ахмат» добился победы над «Оренбургом» в рамках 4-го тура РПЛ. Встреча прошла на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счетом 2:1.
Обновлено вчера в 14:51
Происшествия
Третью партию косаток из «китовой тюрьмы» выпустили в Охотское море
Обновлено вчера в 22:44
Политика
Зеленский сменил командующего операцией в Донбассе
Обновлено вчера в 10:50
Технологии
Структура ФСБ получила возможность инициировать блокировки сайтов
Новый статус позволяет НКЦКИ обращаться к регистраторам доменов с жалобами на сайты-нарушители, чтобы разделегировать доменное имя и, фактически, закрыть доступ к интернет-ресурсу, поясняет издание.
Обновлено вчера в 21:16