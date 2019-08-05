Российский рынок акций и рубль снизятся из-за резкого ухудшения внешнего фона. Объявление США о введении второго раунда санкций под предлогом применения Россией химического оружия также будет давить на отечественный рынок акций и валюту.

Рынок акций РФ и рубль снизятся на негативном внешнем фоне

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