Финансы

Рынок акций РФ и рубль снизятся на негативном внешнем фонеПРАЙМ вчера в 02:47

Российский рынок акций и рубль снизятся из-за резкого ухудшения внешнего фона. Объявление США о введении второго раунда санкций под предлогом применения Россией химического оружия также будет давить на отечественный рынок акций и валюту.
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