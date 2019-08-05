Финансы
Российский фондовый рынок открылся на понижательном трендеФинмаркет 03:06
Европейские фондовые индикаторы резко снизились по итогам торгов в пятницу из-за очередного ухудшения отношений между США и Китаем в торговой сфере. Американские фондовые индексы упали на 0,4-1,3%. Сегодня в минусе торгуется фондовая Азия.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 17:05, Ашберн
Наука
112-летняя рыба весом в 22 кг побила рекорд долголетия
Обновлено в 10:37
Происшествия
Число пострадавших при взрывах под Ачинском возросло до девяти
Число пострадавших при взрывах на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края выросло до девяти человек.
Обновлено в 15:36
Политика
Зеленский сменил командующего операцией в Донбассе
Обновлено в 14:09
Шоу-бизнес
Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве
Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено в 09:53
Армия и оружие
Раскрыты характеристики новейших авиационных ракет «Гром»
Новейшая управляемая ракета «Гром-Э1» и планирующая ракета «Гром-Э2» разработаны корпорацией «Тактическое ракетное оружие» и предназначаются для вооружения самолётов всех типов, в том числе, Су-57.
Обновлено в 16:03
Политика
Укладка шведского участка «Северного потока-2» завершится в октябре
В Германии, Швеции, Финляндии и России уложено уже более 1,7 тысячи км газопровода Укладка газопровода "Северный поток-2" в шведских водах практически завершена.
Обновлено в 12:09
Футбол
«Ахмат» обыграл «Оренбург» в дебютном матче Глушакова
Грозненский "Ахмат" переиграл "Оренбург" в матче четвертого тура чемпионата России.
Обновлено в 14:53
Авто
В Японии заметили обновленный Toyota Land Cruiser 200
На дорогах Японии была замечена новая версия Toyota Land Cruiser 200.
Обновлено в 04:38
Здоровье
Врачи рассказали о главных способах защиты от гипертонии
Врачи полагают, что каждый лишний килограмм повышает риск развития гипертонии.
Обновлено в 04:31
Происшествия
В Абхазии погиб турист из Москвы после купания в шторм
Турист из Москвы скончался в Абхазии после купания в четырехбалльный шторм в море, сообщило МЧС республики в понедельник.
Обновлено в 13:23
Музыка
Похороны Вилли Токарева состоятся 7 августа
Близкий друг Вилли Токарева Николай Тамразов рассказал, что похороны состоятся в среду, 7 августа, в Москве.
Обновлено в 08:18
Политика
Китай приостановил импорт сельхозпродукции из США
Китай временно прекратил закупать сельхозпродукцию из США, кроме того, в Пекине не исключили повышение пошлин на данную продукцию.
Обновлено в 13:25
Армия и оружие
Столтенберг рассказал про причины расширения НАТО после холодной войны
Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, зачем Североатлантическому Альянсу было необходимо расширение после завершения холодной войны.
Обновлено в 15:21
Авто
Внешность нового внедорожника Rezvani Tank частично рассекречена
Rezvani показала тизерные изображения новой версии внедорожника под названием Tank.
Обновлено в 15:56
Футбол
«Спартак» объявил о трансфере Тила из АЗ
Обновлено в 13:39
Гаджеты
Realme продала 10 млн смартфонов
Ранее сообщалось, что уже 8 августа компания Realme представит первый в мире смартфон, который будет оснащен датчиком изображения разрешением 64 Мп.
Обновлено в 08:35
Армия и оружие
Тульские военнослужащие научной роты в Анапе принесли присягу
На базе Военного инновационного технополиса «ЭРА» в Анапе военнослужащими научной роты торжественно принесли присягу.
Обновлено в 09:29
Общество
Скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин
Обновлено в 16:19
Политика
Число российских туристов в Грузии сократилось, но незначительно
По словам главы ведомства, количество гостей из РФ, прибывших на самолетах, обрушилось на 48,8 %, зато поездок на сухопутном транспорте стало больше на 7 %. Квривишвили, рассказала, что в начале года в Грузии рассчитывали, что в июле страну посетит рекордное количество россиян, но из-за введенного 8 июля запрета на прямое авиасообщение и продажу путевок масштабным планам не суждено было сбыться.
Обновлено в 07:52
Политика
КПРФ выступила с инициативой отставки главы Мосгоризбиркома Горбунова – Рашкин
КПРФ выступила с инициативой отставки главы Мосгоризбиркома Горбунова.
Обновлено в 15:59
Наука
Ученые установили личность умершего 200 лет назад «вампира»
Обновлено в 12:10
Здоровье
В рязанский кардиодиспансер приобрели аппарат УЗИ за 9 миллионов
В рязанский кардиодиспансер приобрели аппарат УЗИ за 9,6 миллионов рублей.
Обновлено в 11:50
Музыка
«Ленинград» выступит на фестивале «Таврида-Арт» в Крыму
Обновлено в 09:06
Армия и оружие
Эрдоган объявил о новой операции Турции в Сирии
Обновлено в 11:53
Кино
Дуб из фильма «Побег из Шоушенка» распилили на сувениры для актеров
Знаменитый дуб из фильма "Побег из Шоушенка" распилили на сувениры для актеров, в честь 25-летия картины, сообщает TMZ.
Обновлено в 08:27
Политика
Супрун обязала украинских медиков в сложных ситуациях звонить в США
В случае обнаруженного у пациента отравления и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун обязала медиков звонить по номеру, «доступному из любой точки Соединенных штатов» - именно он указан в новом протоколе для врачей скорой помощи.
Обновлено в 12:03
Армия и оружие
Боевики обстреляли окрестности российской базы Хмеймим в Сирии
Боевики в понедельник, 5 августа, обстреляли окрестности российской авиабазы Хмеймим в Сирийской Арабской Республике из реактивных систем залпового огня.
Обновлено в 11:14
Происшествия
Врачи решили ампутировать руку избитой в Ингушетии девочке
Московские врачи решили ампутировать правую руку девочки, жестоко избитой в Ингушетии.
Обновлено в 16:56
Происшествия
Трамп обвинил видеоигры в массовых расстрелах
Президент США Дональд Трамп обвинил видеоигры и психические болезни в массовых расстрелах в стране.
Обновлено в 12:34