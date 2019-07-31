Финансы

Российский фондовый рынок открылся без единой динамикиРосбалт вчера в 03:40

Торги на российском рынке акций стартовали в среду смешанной динамикой основных индикаторов: к 10:01 мск рублевый индекс МосБиржи потерял 0,03% к предыдущему закрытию и составил 2733,96 пункта. Долларовый индекс РТС поднялся на 0,24% до 1356,15 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 0,18-0,53%

ТАССвчера в 13:00

Итоги июля - без коррекции не обошлось

Finam.Ruвчера в 12:00

Рынок акций РФ демонстрирует разнонаправленные изменения

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Московская биржа открылась разнонаправленно

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Рынок акций РФ растет вместе с бумагами секторов нефтегаза и электроэнергетики

ПРАЙМвчера в 09:57

Индексы РФ завершили торги в «зеленой зоне»

Банки.рувчера в 11:55

Российский фондовый рынок открылся без единой динамики

Росбалтвчера в 03:40
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Политика

Порошенко сказал, кем видит себя через 10 лет

Бывший украинский президент Петр Порошенко рассказал, кем видит себя через 10 лет. Об этом он сказал в интервью "Украинской Правде".
Обновлено в 02:32
Культура

Серия «Маши и Медведя» набрала более 4 млрд просмотров на YouTube

Обновлено вчера в 12:33
Политика

Медведев просит СКР проверить версию о поджогах лесов Сибири

Премьер-министр Дмитрий Медведев обратился к Генпрокуратуре, Следственному комитету и МВД с поручением проверить версию «о намеренном создании лесных пожаров как способа сокрытия незаконной заготовки древесины» в Сибири.
Обновлено в 01:10
Экономика

Клинским работающим пенсионерам с 1 августа пересчитают пенсии

Как сообщили в Пенсионном Фонде РФ по г. Клин, в августе каждый год работающим пенсионерам в беззаявительном порядке производится перерасчет пенсии по страховым взносам, уплаченным работодателями в прошлом году.
Обновлено вчера в 06:24
Здоровье

ВЦИОМ: около 70% россиян сталкивались с онкологическими заболеваниями

Более 70% россиян сталкивались с онкологическими заболеваниями - либо болели сами, либо их близкие, следует из доклада Всероссийского центра изучения общественного мнения, который имеется в распоряжении журналистов.
Обновлено вчера в 07:11
Общество

Школьная задача по математике расколола соцсети на два лагеря

Пользователи Twitter раскололись на два лагеря из-за школьной задачи по математике, опубликованной в аккаунте pjmdoll.
Обновлено в 02:04
Экономика

Правила расчета прожиточного минимума пенсионеров утвердили в РФ

Правительство России утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионеров, сообщает во вторник РИА Новости.
Обновлено 30 июля в 11:15
Финансы

ФРС США снизила ставку впервые за 10 лет

Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 2–2,25%. Это произошло впервые с конца 2008 г.
Обновлено вчера в 14:33
Политика

В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17

Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.
Обновлено вчера в 13:39
Происшествия

Движение поездов на серой ветке московского метро восстановлено

Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена, где в четверг утром произошел сбой из-за падения пассажира на пути, восстановлено и вводится в график, сообщается на странице столичной подземки в Twitter.
Обновлено в 02:06
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе

Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко в беседе с «Российской газетой» рассказал, какая погода ожидает россиян в августе.
Обновлено в 01:45
Происшествия

В Свердловской области перевернулась лодка с пятью людьми

Обновлено в 02:15
Экономика

А1 объявила награду за информацию об активах беглого банкира Беджамова

Компания планирует выплачивать награду за любую ценную информацию, связанную с местонахождением и юридическим оформлением активов, прямо или косвенно принадлежащих Георгию Беджамову и Ларисе Маркус в любых юрисдикциях по всему миру, кроме Российской Федерации, на условиях анонимности и конфиденциальности.
Обновлено вчера в 17:00
Футбол

Геркус не включил «Локомотив» и ЦСКА в список суперклубов России

Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус назвал ведущие клубы российский Премьер-лиги.
Обновлено вчера в 23:57
Общество

Умерла заместитель председателя Конституционного Суда

Пост заместителя председателя Конституционного суда Хохрякова заняла в 1994 году. Суд выразил соболезнование ее родным и близким.
Обновлено вчера в 16:22
Экономика

Класс «заемщиков-маргиналов» появился в России

В стране постепенно формируется новый класс «заемщиков-маргиналов» — клиентов, которым отказывают даже микрофинансовые организации (МФО).
Обновлено вчера в 20:03
Наука

На Курилах нашли масштабные скопления «золота драконов»

В лесах заповедника «Курильский» в большом количестве была обнаружена схистостега перистая, которую также называют «золотом драконов», сообщается на сайте заповедника.
Обновлено в 02:17
Авто

Great Wall получил одобрение на СПИК

Минпромторг одобрил заявку китайского автоконцерна Great Wall на специнвестконтракт (СПИК) с Правительством РФ.
Обновлено в 01:44
Политика

Госдеп США продлил ограничения по ядерной программе Ирана

Соединённые Штаты продлили ограничительные меры на ядерную программу Ирана, которые позволят снизить возможности Тегерана по созданию ядерного оружия, заявила глава пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортагус.
Обновлено вчера в 23:56
Происшествия

В Иркутске в результате ДТП с участием автобуса погибли два человека

В Иркутске в результате аварии с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля Kia погибли два человека и ещё 10 пострадавших были госпитализированы.
Обновлено в 00:32
Происшествия

По делу о массовых беспорядках 27 июля предъявлено первое обвинение

Задержанному Кириллу Жукову, ставшему первым фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, предъявлено обвинение, сообщил в своем Telegram-канале руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в ночь на четверг.
Обновлено вчера в 18:13
Происшествия

Актер «Современника» арестован на 8 суток за ношение полицейской формы

Обновлено вчера в 13:54
Гаджеты

Представлен 27-дюймовый дисплей LG UltraFine 5K

Компания LG Electronics пополнила ассортимент мониторов 27-дюймовой моделью UltraFine 5K (27MD5KL), которая предназначена для последних компьютеров, ноутбуков и планшетов Apple.
Обновлено вчера в 05:46
Кино

Вышел русский трейлер аниме «Спящая принцесса»

В Сети появился дублированный трейлер аниме «Спящая принцесса» режиссера Кэндзи Камиямы («Призрак в доспехах»).
Обновлено вчера в 09:19
Политика

Трамп объявил Бразилию основным союзником США вне НАТО

Президент США Дональд Трамп объявил Бразилию одним из ключевых союзников Штатов, не входящих в состав НАТО.
Обновлено в 02:31
Армия и оружие

Сгнившее стелс-покрытие F-22 ВВС США показали в деталях

В Сети появились кадры, свидетельствующие о проблемах с новейшим покрытием у американских истребителей пятого поколения F-22 Raptor.
Обновлено в 00:59
Футбол

Шюррле заявил, что рад переходу в «Спартак»

Обновлено вчера в 13:30
Футбол

«Наполи» включился в борьбу за Вильфрида Заа

Итальянский клуб готов заплатить за 26-летнего ивуарийца 60 миллионов фунтов стерлингов, утверждает Daily Mail.
Обновлено вчера в 22:36
Наука

Выброс рутения в 2017 году связали с производством источника нейтрино

Обновлено 29 июля в 03:45
Армия и оружие

В Японии возобновляют полеты F-35A

Полеты новейших боевых самолетов пятого поколения F-35A, один из которых разбился 9 апреля, будут возобновлены в этот четверг в Японии.
Обновлено вчера в 21:49
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