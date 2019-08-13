Финансы
Российский фондовый рынок начал торги в минореФинмаркет вчера в 03:04
Американские рынки акций завершили торги резким снижением. Сегодня фондовые индикаторы АТР падают в связи с сохраняющимся беспокойством в отношении массовых протестов в Гонконге. Котировки фьючерсов на индексы США с утра минусуют.
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Российский рынок акций открылся в минусе, доллар подорожал, нефть подешевела
Вести.Финансвчера в 04:20
Дневной обзор рынка акций 13.08.2019. Российский рынок не может сопротивляться внешнему негативу
Глас Народавчера в 09:03
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Армия и оружие
Присмотрят свысока: Крым укрепят эскадрильей БПЛА «Форпост»
В состав 318-го смешанного авиационного полка, базирующегося под Севастополем, вошла отдельная эскадрилья дальних БПЛА «Форпост».
Обновлено вчера в 17:01
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин
Обновлено вчера в 20:50
Космос
Как звучат планеты Солнечной системы
Радиоволны принимаются специальной антенной, а затем передаются в динамики, сигнал усиливается и на выходе мы слышим звучание планет.
Обновлено вчера в 22:08
Футбол
«Матч ТВ» отменил трансляцию игры «Порту»—«Краснодар»
«Матч ТВ» отменил трансляцию матча квалификации футбольной Лиги чемпионов «Порту»—«Краснодар» за две минуты до начала встречи.
Обновлено вчера в 15:43
Происшествия
В Хабаровском крае медведь разрыл могилу и утащил покойника
Медведь разрыл могилу на кладбище в Комсомольске-на-Амуре и утащил тело умершего, проводится проверка, сообщил РИА Новости представитель городского УМВД в среду.
Обновлено в 01:54
Авто
Renault подняла цены на большинство своих моделей в России
Французская компания Renault увеличила стоимость своих автомобилей на российском рынке.
Обновлено в 02:14
Гаджеты
Авиавласти США запретили провоз ряда ноутбуков MacBook Pro
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) вводит запрет на провоз в самолетах некоторых моделей ноутбуков MacBook Pro 2015-2017 годов после заявления компании Apple о риске возгорания батарей этих компьютеров, сообщает газета Hill со ссылкой на заявление управления.
Обновлено вчера в 21:28
Происшествия
Новоуральск окутал оранжевый дым с предприятия УГМК
Жители поселка Верх-Нейвинский под Новоуральском рассказали о едком оранжевом дыме, появившимся из трубы здания филиала предприятия «Уралэлектромедь» (входит в УГМК), пишет Ура.ру.
Обновлено в 00:52
Политика
Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму
Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Обновлено вчера в 16:33
Гаджеты
75-дюймовый 4K-телевизор Xiaomi Mi TV 4S подешевел до 693 долларов
Обновлено вчера в 03:24
Политика
На Украине предложили создать режимный морской район вокруг Крыма
Украинское учреждение "Госгидрография" планирует создать режимный морской район вокруг Крыма, сообщили в пресс-службе организации.
Обновлено вчера в 11:26
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору вина
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников
Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено вчера в 22:22
Здоровье
Врачи оценили идею четырехдневной рабочей недели
Четырехдневная рабочая неделя не скажется положительно на здоровье россиян, в стране вырастет число людей с ожирением и станет больше невротических расстройств, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Обновлено вчера в 20:08
Армия и оружие
В Хабаровском крае подняли по тревоге около 2 тысяч военных
Обновлено вчера в 23:31
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено вчера в 02:47
Наука
В Эфиопии нашли высокогорное поселение древниx людей
Исследователи нашли артефакты, которые свидетельствуют о том, что в эпоху палеолита люди проживали в горах Эфиопии.
Обновлено 12 августа в 03:03
Происшествия
СК проверит предотвращенное крушение теплохода на Оби
В Алтайском крае начата доследственная проверка появившейся в СМИ информации о том, что на реки Обь неподалеку от Барнаула теплоход с 50 пассажирами на борту потерял управление.
Обновлено в 02:09
Происшествия
Застрявших по пути из Крыма челябинских детей вернут домой
Обновлено вчера в 07:33
Культура
Владимир Путин посетил фестиваль оперы и балета в Херсонесе
В рамках открытия фестиваля оперы и балета в первый день для зрителей был подготовлен гала-концерт с участием артистов балета мирового уровня, которые представили сюиту из балета «Спартак» в двух действиях.
Обновлено вчера в 19:08
Армия и оружие
СБУ передала дело МН17 Нидерландам
Отмечается, что украинской стороной Нидерландам были переданы материалы уголовного дела, фигурантами которого являются экс-министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) и еще трое подозреваемых в крушении самолета Malaysia Airlines рейса МН17 в Донбассе.
Обновлено в 02:27
Происшествия
В Краснодарском крае женщина бросила в кафе маленькую дочь с запиской
В Белореченском районе в правоохранительные органы 12 августа поступило сообщение, что в одном из местных кафе длительное время пребывает маленький ребенок без присмотра.
Обновлено вчера в 07:18
Общество
В Гидрометцентре сообщили о приходе 36-градусной жары
В дневные часы столбики термометров дотянутся до отметки +26 градусов, уточнил руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра РФ Александр Голубев.
Обновлено вчера в 22:00
Армия и оружие
НАТО объяснило приближение своего истребителя к самолету Шойгу
Североатлантический Альянс прокомментировал инцидент в водах Балтийского моря, в котором истребитель НАТО F-18 пытался подлететь к самолету министра обороны России Сергея Шойгу.
Обновлено вчера в 13:08
Происшествия
В Ростове фельдшер скорой пнул пациентку и уехал
В Ростове-на-Дону фельдшер скорой помощи ударил ногой пациентку и уехал.
Обновлено в 02:35
Политика
Строители трассы «Таврида» отчитались перед Владимиром Путиным
Трасса «Таврида» в Крыму будет сдана в декабре 2020 года в четырехполосном варианте.
Обновлено вчера в 15:14
Политика
Китай не пустил два корабля ВМС США в порт Гонконга
Власти Китая не дали разрешения двум кораблям ВМС США на заход в порт Гонконга.
Обновлено вчера в 16:54
Футбол
В «Ахмате» опровергли воздействие на судью после матча со «Спартаком»
Обновлено вчера в 08:24
Происшествия
Почти 400 человек ищут пропавшего под Омском трехлетнего мальчика
В Омской области продолжаются поиски трехлетнего мальчика, пропавшего днем 13 августа.
Обновлено в 01:07