Финансы

Российский фондовый рынок начал торги в минореФинмаркет вчера в 03:04

Американские рынки акций завершили торги резким снижением. Сегодня фондовые индикаторы АТР падают в связи с сохраняющимся беспокойством в отношении массовых протестов в Гонконге. Котировки фьючерсов на индексы США с утра минусуют.
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У индекса РТС до конца недели есть хорошие шансы вырасти до 1327 пунктов - ИК «Церих Кэпитал Менеджмент»

Финмаркет02:33

Внешнего позитива не хватило для закрытия российского рынка в плюсе

Finam.Ruвчера в 12:40

Российский рынок акций начал торги в «красной зоне»

Росбалтвчера в 03:49

Рынок акций РФ снижается по основным индексам на внешнем негативном фоне

ПРАЙМвчера в 08:50

Российский рынок акций открылся в минусе, доллар подорожал, нефть подешевела

Вести.Финансвчера в 04:20

Дневной обзор рынка акций 13.08.2019. Российский рынок не может сопротивляться внешнему негативу

Глас Народавчера в 09:03

Рынок акций РФ открылся снижением индексов на 0,2-0,3%

Интерфаксвчера в 03:20
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Армия и оружие

Присмотрят свысока: Крым укрепят эскадрильей БПЛА «Форпост»

В состав 318-го смешанного авиационного полка, базирующегося под Севастополем, вошла отдельная эскадрилья дальних БПЛА «Форпост».
Обновлено вчера в 17:01
Авто

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин

Обновлено вчера в 20:50
Космос

Как звучат планеты Солнечной системы

Радиоволны принимаются специальной антенной, а затем передаются в динамики, сигнал усиливается и на выходе мы слышим звучание планет.
Обновлено вчера в 22:08
Футбол

«Матч ТВ» отменил трансляцию игры «Порту»—«Краснодар»

«Матч ТВ» отменил трансляцию матча квалификации футбольной Лиги чемпионов «Порту»—«Краснодар» за две минуты до начала встречи.
Обновлено вчера в 15:43
Происшествия

В Хабаровском крае медведь разрыл могилу и утащил покойника

Медведь разрыл могилу на кладбище в Комсомольске-на-Амуре и утащил тело умершего, проводится проверка, сообщил РИА Новости представитель городского УМВД в среду.
Обновлено в 01:54
Авто

Renault подняла цены на большинство своих моделей в России

Французская компания Renault увеличила стоимость своих автомобилей на российском рынке.
Обновлено в 02:14
Гаджеты

Авиавласти США запретили провоз ряда ноутбуков MacBook Pro

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) вводит запрет на провоз в самолетах некоторых моделей ноутбуков MacBook Pro 2015-2017 годов после заявления компании Apple о риске возгорания батарей этих компьютеров, сообщает газета Hill со ссылкой на заявление управления.
Обновлено вчера в 21:28
Происшествия

Новоуральск окутал оранжевый дым с предприятия УГМК

Жители поселка Верх-Нейвинский под Новоуральском рассказали о едком оранжевом дыме, появившимся из трубы здания филиала предприятия «Уралэлектромедь» (входит в УГМК), пишет Ура.ру.
Обновлено в 00:52
Политика

Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму

Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Обновлено вчера в 16:33
Гаджеты

75-дюймовый 4K-телевизор Xiaomi Mi TV 4S подешевел до 693 долларов

Обновлено вчера в 03:24
Происшествия

Число пострадавших при взрывах под Ачинском увеличилось до 40

Обновлено в 01:31
Политика

На Украине предложили создать режимный морской район вокруг Крыма

Украинское учреждение "Госгидрография" планирует создать режимный морской район вокруг Крыма, сообщили в пресс-службе организации.
Обновлено вчера в 11:26
Общество

В Роскачестве дали советы по выбору вина

Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес

Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников

Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено вчера в 22:22
Здоровье

Врачи оценили идею четырехдневной рабочей недели

Четырехдневная рабочая неделя не скажется положительно на здоровье россиян, в стране вырастет число людей с ожирением и станет больше невротических расстройств, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Обновлено вчера в 20:08
Армия и оружие

В Хабаровском крае подняли по тревоге около 2 тысяч военных

Обновлено вчера в 23:31
Технологии

Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков

Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено вчера в 02:47
Наука

В Эфиопии нашли высокогорное поселение древниx людей

Исследователи нашли артефакты, которые свидетельствуют о том, что в эпоху палеолита люди проживали в горах Эфиопии.
Обновлено 12 августа в 03:03
Происшествия

СК проверит предотвращенное крушение теплохода на Оби

В Алтайском крае начата доследственная проверка появившейся в СМИ информации о том, что на реки Обь неподалеку от Барнаула теплоход с 50 пассажирами на борту потерял управление.
Обновлено в 02:09
Происшествия

Застрявших по пути из Крыма челябинских детей вернут домой

Обновлено вчера в 07:33
Культура

Владимир Путин посетил фестиваль оперы и балета в Херсонесе

В рамках открытия фестиваля оперы и балета в первый день для зрителей был подготовлен гала-концерт с участием артистов балета мирового уровня, которые представили сюиту из балета «Спартак» в двух действиях.
Обновлено вчера в 19:08
Армия и оружие

СБУ передала дело МН17 Нидерландам

Отмечается, что украинской стороной Нидерландам были переданы материалы уголовного дела, фигурантами которого являются экс-министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) и еще трое подозреваемых в крушении самолета Malaysia Airlines рейса МН17 в Донбассе.
Обновлено в 02:27
Происшествия

В Краснодарском крае женщина бросила в кафе маленькую дочь с запиской

В Белореченском районе в правоохранительные органы 12 августа поступило сообщение, что в одном из местных кафе длительное время пребывает маленький ребенок без присмотра.
Обновлено вчера в 07:18
Общество

В Гидрометцентре сообщили о приходе 36-градусной жары

В дневные часы столбики термометров дотянутся до отметки +26 градусов, уточнил руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра РФ Александр Голубев.
Обновлено вчера в 22:00
Армия и оружие

НАТО объяснило приближение своего истребителя к самолету Шойгу

Североатлантический Альянс прокомментировал инцидент в водах Балтийского моря, в котором истребитель НАТО F-18 пытался подлететь к самолету министра обороны России Сергея Шойгу.
Обновлено вчера в 13:08
Происшествия

В Ростове фельдшер скорой пнул пациентку и уехал

В Ростове-на-Дону фельдшер скорой помощи ударил ногой пациентку и уехал.
Обновлено в 02:35
Политика

Строители трассы «Таврида» отчитались перед Владимиром Путиным

Трасса «Таврида» в Крыму будет сдана в декабре 2020 года в четырехполосном варианте.
Обновлено вчера в 15:14
Политика

Китай не пустил два корабля ВМС США в порт Гонконга

Власти Китая не дали разрешения двум кораблям ВМС США на заход в порт Гонконга.
Обновлено вчера в 16:54
Футбол

В «Ахмате» опровергли воздействие на судью после матча со «Спартаком»

Обновлено вчера в 08:24
Происшествия

Почти 400 человек ищут пропавшего под Омском трехлетнего мальчика

В Омской области продолжаются поиски трехлетнего мальчика, пропавшего днем 13 августа.
Обновлено в 01:07
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