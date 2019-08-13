Американские рынки акций завершили торги резким снижением. Сегодня фондовые индикаторы АТР падают в связи с сохраняющимся беспокойством в отношении массовых протестов в Гонконге. Котировки фьючерсов на индексы США с утра минусуют.

Футбол «Краснодар» сыграет с «Олимпиакосом» в следующем раунде Лиги чемпионов Ранее сообщалось, что телеканал "Матч ТВ" объяснил отмену прямой трансляции ответной встречи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Порту" и "Краснодаром".

Авто Трафик на Крымском мосту побил новый рекорд Почти 36 тысяч машин проехали по Крымскому мосту в понедельник, 12 августа.

Транспорт В Госдуме предлагают запретить эксплуатацию старых машин В Госдуме предлагают запретить эксплуатацию старых машин Думский комитет по промышленности предложил запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации».

Культура Билли Айлиш перевоплотилась в черного ангела в новом клипе Американская певица и автор песен Билли Айлиш снимается в новом клипе на песню All The Good Girls Go To Hell ("Все хорошие девочки попадают в Ад") в образе черного ангела.

Теннис Медведев пробился во второй круг турнира в Цинциннати Во вторник, 13-го августа, за океаном состоялись матчи первого круга престижного турнира Цинциннати-2019.

Экономика На Украине сообщили о нецелесообразности энергомоста с ЕС В компании отметили, что даже успешная реализация проекта оставит энергетический рынок Украины от европейского рынка электроэнергии и не обеспечит должных условий для конкуренций на внутреннем рынке, так как по его итогам откроется только возможность экспорта для одной частной компании.

Политика Мосгорсуд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в Мосгордуму Мосгорсуд отменил отказ окружного избиркома в регистрации Сергея Митрохина как кандидата в депутаты Мосгордумы, сообщили РИА Новости в суде.

Футбол «Порту» не пустил съёмочную группу «Матч ТВ» на пресс-конференцию "Порту" после домашнего поражения от "Краснодара" (2:3) и вылета из Лиги чемпионов не пустил журналистов "Матч ТВ" на пресс-конференцию команд.

Политика Трамп заявил о стягивании Китаем войск к границе с Гонконгом Китайское правительство стягивает вооруженные силы к границе с Гонконгом, написал 13 августа в Twitter президент США Дональд Трамп со ссылкой на американскую разведку.

Политика Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.

Общество Два округа в Калифорнии подали в суд на администрацию Трампа из-за новых правил получения виз для иммигрантов Округа Санта-Клара и Сан-Франциско в Калифорнии подали в суд на администрацию президента США Дональда Трампа из-за новых правил получения виз и грин-карт для иммигрантов.

Политика На Украине хотят создать режимный район вокруг Крыма Создание режимного морского района вокруг Крыма, уверен Щипцов, позволит «минимизировать риски» для украинских моряков и «снять с Украины ответственность за любые аварийные события».

Политика Президент Литвы: встреча с Путиным маловероятна Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что встреча с российским лидером Владимиром Путиным на данный момент маловероятна.

Происшествия Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.

Экономика Роскосмос объяснил высокие зарплаты своих сотрудников Госкорпорация "Роскосмос" пояснила РИА Новости, почему средняя зарплата её сотрудников в 2018 году составила почти 400 тысяч рублей в месяц.

Политика Свободная трасса: «Тавриду» расширят до четырех полос через год Движение по федеральной трассе «Таврида» будет открыто в сентябре 2020-го, а до конца года автомобильную дорогу официально сдадут в эксплуатацию.

Общество В Госдуме одобрили идею перехода на четырехдневную рабочую неделю Переход на сокращённую рабочую неделю даст людям больше свободного времени, которое можно потратить на семью, самообразование или заботу о здоровье, например, пройти диспансеризацию, сообщил глава комитета по труду Андрей Исаев.

Общество Тайфун «Кроса» может вызвать наводнение в Приморье Тайфун "Кроса", который направляется к Японии, к выходным может подойти к Приморью, вызвать сильные дожди и привести к наводнению, сообщается на сайте Приморского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Религия У православных начался Успенский пост Начало Успенского поста отмечают 14 августа православные христиане.

Политика Калужский радиотехнический институт попал под санкции США Санкции против института объясняются тем, что он является филиалом концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ), который входит в санкционные списки США.

Политика Политолог: Украина теряет возможности для экономического развития Украинскую экономику ожидают серьезные трудности, если продолжится массовая миграция трудоспособного населения за рубеж и прекратится финансирование внешними кредиторами, заявил в эфире YouTube-канала PolitWera директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.

Гаджеты Новый смартфон Motorola получит скрытую камеру Есть предположение, что возможно новинкой станет Motorola G8. Больше информации о модели пока не приводят.

Шоу-бизнес Светлана Лобода показала растяжку в нижнем белье Артистка продемонстрировала подписчикам свою растяжку. При этом одета исполнительница была в комплект черного белья.

Общество Жителя Красноярского края оштрафовали за пост с оскорблением Путина Енисейский районный суд Красноярского края оштрафовал на 30 тыс. руб. местного жителя Евгения Носкова за пост во «ВКонтакте» о Владимире Путине.