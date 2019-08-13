Рынок акций РФ в начале торговой сессии вторника снижается на фоне ухудшения внешней конъюнктуры. Индекс Мосбиржи к 10.08 мск снижался на 0,3% до уровня 2682 пунктов, индекс РТС — на 0,5% — до 1287 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Рынок акций РФ понижается в начале дня на негативных внешних сигналах

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