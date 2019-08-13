Финансы

Рынок акций России открылся падением индексов на 0,6-1%МонаВиста 09:56

13 августа на фоне негативной внешней обстановки российские индексы после открытия бирж отметились незначительным падением: в первые минуты индекс МосБиржи опустился на 0,31% - до 2681,65 пункта, РТС снизился на 0,53% - до 1287,29 пункта.
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Внешнего позитива не хватило для закрытия российского рынка в плюсе

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Газета.Ru03:15

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ТАССвчера в 12:08
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«Вареная колбаса, произведенная по ГОСТу, должна иметь следующий ингредиентный состав: свинина, говядина, вода, яйца куриные или меланж яичный, молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль поваренная пищевая, сахар-песок, пряности (орех мускатный или кардамон)»,— приводит «РИА Новости» слова директора департамента исследований Роскачества Людмилы Викуловой.
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