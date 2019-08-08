Финансы
Российский фондовый рынок начал торги существенным ростомФинмаркет 08 августа в 03:05
Фондовые рынки США, резко снижавшиеся в среду, под конец сессии восстановились, а индексы Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite даже завершили торги в плюсе.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 10:07, Ашберн
Общество
На проспекте Сахарова в Москве начался согласованный митинг
Обновлено в 07:15
Происшествия
Число жертв взрыва на полигоне под Архангельском выросло до пяти
Обновлено вчера в 18:04
Шоу-бизнес
Певица Наргиз рассказала о конфликте с Максимом Фадеевым
Певица Наргиз Закирова прокомментировала конфликт с продюсерским центром Максима Фадеева MALFA.
Обновлено в 03:30
Армия и оружие
В ДНР заявили об укреплении позиций ВСУ в районе Мариуполя
Украинские силовики укрепляют позиции и наращивают силы в районе Мариуполя, заявил журналистам руководитель пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
Обновлено в 08:35
Происшествия
Задержанного после массовых беспорядков Васильева госпитализировали
Режиссера телеканала о медицине «Доктор» Дмитрия Васильева, задержанного в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, доставили в больницу.
Обновлено в 08:49
Наука
Создан искусственный язык для определения подлинности виски
Исследователи из Университета Глазго в Шотландии разработали систему химических сенсоров, способных различать сорта виски и выявлять подделку.
Обновлено в 06:35
Происшествия
В Москве девять человек пострадали в ДТП с автобусом
Обновлено в 07:36
Экономика
Gett предупредил о перспективе 20-процентного роста цен на такси
Директор Gett в России Максим Жаворонков озвучил свои опасения о монополизации рынка на двухдневном Международном евразийском форуме «Такси», который завершился в эту пятницу в Москве.
Обновлено в 04:21
Экономика
Власти в регионах РФ получат полномочия по установлению тарифов на вывоз мусора
Тариф на услуги регионального оператора утверждается отдельно.
Обновлено в 09:42
Общество
Ветер в Москве повалил 150 деревьев за двое суток
Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков заявил, что в столице ветер за два дня повалил 150 деревьев и повредил 36 машин.
Обновлено в 09:09
Политика
ВЦИОМ изменил график публикации рейтинга спонтанного доверия Путину
Согласно последнему замеру 28 июля, в рамках открытого вопроса о доверии (респондент без подсказок выбирает политика), имя Владимира Путина назвали 30,4%. С начала года рейтинг колеблется в коридоре 30–34%.
Обновлено вчера в 15:24
Армия и оружие
В ЛНР заявили об обстреле района села Калиново со стороны ВСУ
Обстрелу со стороны киевских силовиков подвергся район села Калиново самопровозглашённой Луганской народной республики.
Обновлено вчера в 22:52
Общество
Московская полиция не стала мешать выступлению рэпера Face на митинге
Сотрудники правоохранительных органов не стали препятствовать выступлению рэпера Face на проходящем в центре Москвы согласованном митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.
Обновлено в 08:56
Транспорт
Проходка тоннелей: девять станций московского метро закроют
На Сокольнической линии закроют девять станций для пассажиров для проходки тоннелей юго-западного участка Большой кольцевой линии метро.
Обновлено в 08:10
Армия и оружие
Посол США пригрозил Германии переместить военные базы в Польшу
Посол США в Германии Ричард Гренелл возмутился нежеланием немецких властей увеличивать расходы на оборону и пригрозил переместить военные базы в Польшу.
Обновлено вчера в 21:11
Футбол
«Манчестер Сити» разгромил «Вест Хэм»
Обновлено в 09:59
Армия и оружие
Гиперзвуковой «Кинжал» впервые показали публике
Обновлено в 08:57
Армия и оружие
Новую российскую базу в Финском заливе в Эстонии посчитали экспансией
Напомним, что новая российская вертолетная база оборудована на острове Гогланд в Финском заливе, в 55 километрах от побережья Эстонии.
Обновлено вчера в 11:04
Футбол
Команда Кокорина и Мамаева обыграла «Салют»
Обновлено в 09:23
Футбол
Силвиньо после разгрома «Монако»: «Первые три-четыре тура будут сложными для всех»
Главный тренер «Лиона» Силвиньо прокомментировал победу над «Монако» (3:0) в первом туре французской Лиги 1.
Обновлено в 01:44
Политика
С вашингтонского «обкома» сняли ответственность за непогоду в России
Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев предположил, что непогода в России могла быть вызвана применением климатического оружия.
Обновлено в 07:37
Происшествия
Число жертв ДТП в Астраханской области увеличилось до пяти
8 августа водитель мотоцикла в Астраханской области скончался в результате ДТП с легковым автомобилем.
Обновлено в 09:14
Происшествия
Американский миллиардер-педофил покончил с собой в тюрьме
Миллиардер Джеффри Эпштейн, обвиняемый в сексуальной эксплуатации детей, покончил с собой в тюрьме на Манхэттене.
Обновлено в 09:42
Хоккей
«Барыс» обыграл «Автомобилист» на Кубке президента Казахстана
Обновлено в 10:00
Футбол
«Тамбов» и «Оренбург» сыграли вничью в матче РПЛ
Обновлено в 09:08
Кино
Даниил Белых рассказал о продолжении сериала «Сваты»
Обновлено в 00:21
Происшествия
Взрыв прогремел в Копенгагене у здания полиции
Взрыв произошел в ночь на 10 августа у здания полицейского участка в районе Норребро датской столицы, пострадавших нет.
Обновлено в 03:26
Происшествия
Стрелок из Эль-Пасо назвал своей целью мексиканцев
Патрик Крузиус, устроивший стрельбу в супермаркете Walmart в американском городе Эль-Пасо, признался, что его целью были мексиканцы.
Обновлено вчера в 20:49