Фондовые рынки США, резко снижавшиеся в среду, под конец сессии восстановились, а индексы Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite даже завершили торги в плюсе.

Шоу-бизнес Певица Наргиз рассказала о конфликте с Максимом Фадеевым Певица Наргиз Закирова прокомментировала конфликт с продюсерским центром Максима Фадеева MALFA.

Армия и оружие В ДНР заявили об укреплении позиций ВСУ в районе Мариуполя Украинские силовики укрепляют позиции и наращивают силы в районе Мариуполя, заявил журналистам руководитель пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

Происшествия Задержанного после массовых беспорядков Васильева госпитализировали Режиссера телеканала о медицине «Доктор» Дмитрия Васильева, задержанного в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, доставили в больницу.

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Экономика Gett предупредил о перспективе 20-процентного роста цен на такси Директор Gett в России Максим Жаворонков озвучил свои опасения о монополизации рынка на двухдневном Международном евразийском форуме «Такси», который завершился в эту пятницу в Москве.

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Политика ВЦИОМ изменил график публикации рейтинга спонтанного доверия Путину Согласно последнему замеру 28 июля, в рамках открытого вопроса о доверии (респондент без подсказок выбирает политика), имя Владимира Путина назвали 30,4%. С начала года рейтинг колеблется в коридоре 30–34%.

Общество Московская полиция не стала мешать выступлению рэпера Face на митинге Сотрудники правоохранительных органов не стали препятствовать выступлению рэпера Face на проходящем в центре Москвы согласованном митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.

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Армия и оружие Посол США пригрозил Германии переместить военные базы в Польшу Посол США в Германии Ричард Гренелл возмутился нежеланием немецких властей увеличивать расходы на оборону и пригрозил переместить военные базы в Польшу.

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Политика С вашингтонского «обкома» сняли ответственность за непогоду в России Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев предположил, что непогода в России могла быть вызвана применением климатического оружия.

Происшествия Число жертв ДТП в Астраханской области увеличилось до пяти 8 августа водитель мотоцикла в Астраханской области скончался в результате ДТП с легковым автомобилем.

Происшествия Американский миллиардер-педофил покончил с собой в тюрьме Миллиардер Джеффри Эпштейн, обвиняемый в сексуальной эксплуатации детей, покончил с собой в тюрьме на Манхэттене.

Происшествия Взрыв прогремел в Копенгагене у здания полиции Взрыв произошел в ночь на 10 августа у здания полицейского участка в районе Норребро датской столицы, пострадавших нет.