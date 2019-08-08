Финансы

Российский фондовый рынок начал торги существенным ростомФинмаркет 08 августа в 03:05

Фондовые рынки США, резко снижавшиеся в среду, под конец сессии восстановились, а индексы Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite даже завершили торги в плюсе.
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Американский рынок уверенно растет

Finam.Ru08 августа в 12:35

Российский фондовый рынок начал торги существенным ростом

Финмаркет08 августа в 03:05
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Украинские силовики укрепляют позиции и наращивают силы в районе Мариуполя, заявил журналистам руководитель пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
Обновлено в 08:35
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Создан искусственный язык для определения подлинности виски

Исследователи из Университета Глазго в Шотландии разработали систему химических сенсоров, способных различать сорта виски и выявлять подделку.
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Власти в регионах РФ получат полномочия по установлению тарифов на вывоз мусора

Тариф на услуги регионального оператора утверждается отдельно.
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Общество

Ветер в Москве повалил 150 деревьев за двое суток

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков заявил, что в столице ветер за два дня повалил 150 деревьев и повредил 36 машин.
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СМИ рассказали о жестком уроке Зеленскому от Путина, Меркель и Макрона

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Политика

ВЦИОМ изменил график публикации рейтинга спонтанного доверия Путину

Согласно последнему замеру 28 июля, в рамках открытого вопроса о доверии (респондент без подсказок выбирает политика), имя Владимира Путина назвали 30,4%. С начала года рейтинг колеблется в коридоре 30–34%.
Обновлено вчера в 15:24
Армия и оружие

В ЛНР заявили об обстреле района села Калиново со стороны ВСУ

Обстрелу со стороны киевских силовиков подвергся район села Калиново самопровозглашённой Луганской народной республики.
Обновлено вчера в 22:52
Общество

Московская полиция не стала мешать выступлению рэпера Face на митинге

Сотрудники правоохранительных органов не стали препятствовать выступлению рэпера Face на проходящем в центре Москвы согласованном митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.
Обновлено в 08:56
Транспорт

Проходка тоннелей: девять станций московского метро закроют

На Сокольнической линии закроют девять станций для пассажиров для проходки тоннелей юго-западного участка Большой кольцевой линии метро.
Обновлено в 08:10
Армия и оружие

Посол США пригрозил Германии переместить военные базы в Польшу

Посол США в Германии Ричард Гренелл возмутился нежеланием немецких властей увеличивать расходы на оборону и пригрозил переместить военные базы в Польшу.
Обновлено вчера в 21:11
Футбол

«Манчестер Сити» разгромил «Вест Хэм»

Обновлено в 09:59
Армия и оружие

Гиперзвуковой «Кинжал» впервые показали публике

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Армия и оружие

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Обновлено вчера в 11:04
Общество

Трафик Instagram в России побил рекорд из-за флешмоба с Леди Гагой

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Футбол

Команда Кокорина и Мамаева обыграла «Салют»

Обновлено в 09:23
Футбол

Силвиньо после разгрома «Монако»: «Первые три-четыре тура будут сложными для всех»

Главный тренер «Лиона» Силвиньо прокомментировал победу над «Монако» (3:0) в первом туре французской Лиги 1.
Обновлено в 01:44
Политика

С вашингтонского «обкома» сняли ответственность за непогоду в России

Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев предположил, что непогода в России могла быть вызвана применением климатического оружия.
Обновлено в 07:37
Происшествия

Число жертв ДТП в Астраханской области увеличилось до пяти

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Происшествия

Американский миллиардер-педофил покончил с собой в тюрьме

Миллиардер Джеффри Эпштейн, обвиняемый в сексуальной эксплуатации детей, покончил с собой в тюрьме на Манхэттене.
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«Барыс» обыграл «Автомобилист» на Кубке президента Казахстана

Обновлено в 10:00
Футбол

«Тамбов» и «Оренбург» сыграли вничью в матче РПЛ

Обновлено в 09:08
Кино

Даниил Белых рассказал о продолжении сериала «Сваты»

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Происшествия

Взрыв прогремел в Копенгагене у здания полиции

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Происшествия

Стрелок из Эль-Пасо назвал своей целью мексиканцев

Патрик Крузиус, устроивший стрельбу в супермаркете Walmart в американском городе Эль-Пасо, признался, что его целью были мексиканцы.
Обновлено вчера в 20:49
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