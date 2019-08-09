Финансы

Российский фондовый рынок начал торги существенным ростомФинмаркет 08 августа в 03:05

Фондовые рынки США, резко снижавшиеся в среду, под конец сессии восстановились, а индексы Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite даже завершили торги в плюсе.
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