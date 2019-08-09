Финансы
Российский фондовый рынок начал торги существенным ростомФинмаркет 08 августа в 03:05
Фондовые рынки США, резко снижавшиеся в среду, под конец сессии восстановились, а индексы Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite даже завершили торги в плюсе.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 09:42, Вашингтон
Общество
Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти
Обновлено в 06:03
Происшествия
Американский миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в тюрьме
Американский миллиардер Джеффри Эпштейн, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, минувшей ночью покончил с собой в тюрьме, сообщил телеканал АВС со ссылкой на трех сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено в 09:23
Общество
На проспекте Сахарова в Москве начался согласованный митинг
Обновлено в 07:15
Здоровье
Минздрав назвал самые здоровые регионы России
Жители Кабардино-Балкарии и Чечни болеют меньше всего в России, следует из статистических данных Минздрава за 2018 год.
Обновлено вчера в 23:49
Общество
Стандарт школьной формы появится в России
Обновлено в 02:40
Технологии
В Super Mario Maker 2 создали работающий калькулятор
Обновлено в 03:08
Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Москве
Как рассказали корреспонденту "РГ" в пресс-службе столичного управления ГИБДД, около дома №71 на Ленинградском шоссе столкнулись автобус и легковой автомобиль.
Обновлено в 08:54
Футбол
Хавбек ПСВ Перейро рассказал, почему отказал «Спартаку»
Полузащитник ПСВ Гастон Перейро рассказал, по какой причине не захотел переходить в "Спартак".
Обновлено в 09:12
Кино
В первый день проката в России новый фильм Тарантино установил рекорд
По словам представителя компании-прокатчика Sony Pictures Releasing Russia, это рекордный стартовый результат среди фильмов режиссера.
Обновлено вчера в 15:37
Происшествия
В Ростове начались массовые задержания пикетчиков
Обновлено в 08:10
Кино
Путин поздравил Олега Стриженова с 90-летием
Обновлено в 06:16
Политика
На митинге в центре Москвы сорвали флаг Украины
Обновлено в 09:00
Гаджеты
Huawei представила первый телевизор с «умным» экраном на ОС Harmony
Компания Huawei презентовала в Пекине первый телевизор с «умным» экраном, который будет работать на ОС Harmony, пишет Ferra.
Обновлено в 09:01
Происшествия
После нападения на росгвардейца в Тюмени возбуждено уголовное дело
Следственный комитет России по Тюменской области возбудил уголовное дело после нападения на сотрудников Росгвардии 49-летнего жителя города.
Обновлено в 06:47
Футбол
Рибери может оказаться в «Локомотиве»
Франк Рибери отыграл 12 сезонов за "Баварию", в составе которой француз выигрывал Лигу чемпионов и девять раз становился чемпионом Германии.
Обновлено в 06:29
Футбол
Жозе Моуринью будет работать экспертом на телеканале Sky Sports
Бывший главный тренер мадридского футбольного клуба "Реал" и английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью будет работать экспертом на британском канале Sky Sports, сообщается на официальном сайте телеканала.
Обновлено в 05:44
Происшествия
В Дагестане избили водителя скорой
Вмешательство медиков понадобилось и избитому водителю скорой помощи – его госпитализировали.
Обновлено в 00:45
Футбол
«Тамбов» и «Оренбург» сыграли вничью в матче РПЛ
Обновлено в 09:08
Политика
В UC Rusal допустили отказ от проекта в США из-за давления политиков
Компания UC Rusal может отказаться от строительства в США завода по производству плоского алюминиевого проката для автопрома (совместный проект с американским холдингом Braidy Industries), если американские политики продолжат оказывать на компанию давление, сообщила финансовый директор US Rusal Александра Бурико, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 18:35
Футбол
Команда Кокорина и Мамаева обыграла «Салют»
Обновлено в 09:23
Политика
Эксперт объяснил, почему Эрдоган не признает Крым российским
Глава турецкой партии Vatan Догу Перинчек, со своей стороны, заявил, что Эрдогану следует признать воссоединение Крыма с Россией, если Анкара считает себя стратегическим партнером Москвы.
Обновлено в 02:18
Общество
Росрыболовство рассказало о новых правилах любительской рыбалки
Обновлено вчера в 16:40
Происшествия
В Танзании при взрыве бензовоза погибли 60 человек
В результате погибли 60 человек, еще 70 были серьезно ранены, сообщает газета The Citizen со ссылкой на полицию.
Обновлено в 06:28
Армия и оружие
Гиперзвуковой «Кинжал» впервые показали публике
Обновлено в 08:57
Общество
Московская полиция не стала мешать выступлению рэпера Face на митинге
Сотрудники правоохранительных органов не стали препятствовать выступлению рэпера Face на проходящем в центре Москвы согласованном митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.
Обновлено в 08:56
Армия и оружие
КНДР запустила две ракеты в сторону Японского моря
Северная Корея запустила в сторону Японского моря две ракеты неустановленного типа.
Обновлено вчера в 20:21
Армия и оружие
Пушилин ответил Украине про обстрелы ополченцами своих позиций
Заявления об обстреле ополченцами ДНР своих позиций являются абсурдными, заявил глава республики Денис Пушилин.
Обновлено в 09:27