Российский фондовый рынок начал торги снижением индексовФинмаркет 03:03

Сегодняшние торги фондовый рынок России начал снижением индексов МосБиржи и РТС на фоне упавших мировых фондовых площадок и нефти на фоне торгового противостояния США с остальным миром.

Хоккей Евгений Мозер стал игроком «Автомобилиста» «Автомобилист» подписал односторонний контракт сроком на один год с нападающим Евгением Мозером, информирует официальный сайт екатеринбургского клуба.

Авто Для полицейских Словакии купили LADA Vesta SW Cross Автопарк муниципальной полиции города Гуменне, что на востоке Словакии, пополнился российским универсалом LADA Vesta SW Cross.

Происшествия В Приамурье подросток умер во время зарядки в детском лагере В Амурской области в детском оздоровительном лагере «Колосок» 2 июня умер подросток во время утренней зарядки.

Армия и оружие Командование ВСУ скрыло очередные небоевые потери в Донбассе Новые потери в результате небоевых инцидентов на передовой в Донбассе зафиксированы в рядах украинской армии: за сутки погиб один человек, еще один был ранен.

Происшествия Тела двух полицейских нашли в Ноябрьске По данным "Ноябрьск 24", тела участковых Владимира Анчугова и Андрея Мучаева были обнаружены в разных частях города: один находился за рабочим столом в опорном пункте на улице Изыскателей, а второго нашли за рулем автомобиля в районе Оболони.

Футбол Новосельцев болел против сборной России на ЧМ-2018 по футболу Защитник "Ростова" Иван Новосельцев, принадлежащий "Зениту", болел против сборной России по футболу во время чемпионата мира - 2018.

Политика Кремль хотел бы видеть Калви на ПМЭФ Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает, будет ли разрешено американскому инвестору Майклу Калви, находящемуся под домашним арестом, принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в конце недели.

Общество В тюменском вузе сократили стипендии Тюменскому вузу – ГАУ Северного Зауралья – пришлось сократить студенческие стипендии примерно на 30 процентов.

Политика В США анонсировали план экономической дестабилизации России План экономической войны против России опубликовала американская корпорация Rand, сообщает 3 июня Федеральное агентство новостей.

Экономика Низкий спрос на мясо в России замедлит производство По итогам 2019 года темп роста производства мяса птицы и скота могут снизиться до минимальных значений за последние десять лет, сообщает газета «Коммерсантъ» (данные аналитического центра «Совэкон»).

Игры На Е3 могут анонсировать The Evil Within На предстоящем выставочном мероприятии предположительно анонсируют третью хоррор-игру The Evil Within.

Гаджеты Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта В Москве стали чаще сдавать на постпродажное обслуживание Xiaomi и Huawei Доля китайских брендов среди всех сдаваемых в ремонт смартфонов за год выросла с 17% до 27%, хотя треть этого рынка все еще приходится на Apple, подсчитали в принадлежащем московской мэрии сервисе «Чудо техники».

Общество Роскомнадзор обязал Tinder передавать данные пользователей спецслужбам Роскомнадзор 31 мая внес в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) компанию Match Group, LLC, которой принадлежит мобильный сервис знакомств Tinder.

Политика Зеленский рассказал о новых решениях по урегулированию в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть "конкретные предложения и новые решения" по урегулированию конфликта в Донбассе.

Гаджеты Huawei купила российские технологии распознавания лиц Huawei купила российские технологии распознавания лиц, пишет принадлежащее Демьяну Кудрявцеву издание "Ведомости".

Здоровье Почти 60% регионов провалили указ Путина по зарплатам медперсонала Указ президента России, о ненадлежащем выполнении которого сообщила Счетная палата, предусматривает повышение средней зарплаты для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней заработной платы в соответствующем регионе к 2018 году.

ЖКХ Минстрой предложил отказаться от поквартирных счетчиков тепла Минстрой призвал отказаться от поквартирных счетчиков тепла в новостройках.

Транспорт Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.

Происшествия В Москве эвакуировали посетителей ГУМа Плановая эвакуация прошла в ГУМе в центре Москвы, мероприятия проходящего в торговой галерее книжного фестиваля "Красная площадь" не отменялись, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля.

Общество Школьники пишут самый массовый ЕГЭ по русскому языку Сегодня, 3 июня, выпускники сдают самый массовый обязательный ЕГЭ по русскому языку. Экзамен напишут 674 тысячи участников.

Шоу-бизнес Тарасов встретился с дочерью от первого брака В Сети мужчину упрекали в безразличии к дочери от первого брака.

Политика Володин прокомментировал снос памятника Жукову в Харькове Спикер Госдумы Вячеслав Володин уверен, что украинский народ даст должную оценку действиям вандалов в Харькове, разрушивших накануне памятник маршалу Жукову.

Происшествия В Испании 20 человек пострадали в ДТП с автобусом По меньшей мере 20 человек пострадали в ДТП с автобусом в Испании, говорится в сообщении, опубликованном в Twitter службы спасения.