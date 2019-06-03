Финансы
Российский фондовый рынок начал торги снижением индексовФинмаркет 03:03
Сегодняшние торги фондовый рынок России начал снижением индексов МосБиржи и РТС на фоне упавших мировых фондовых площадок и нефти на фоне торгового противостояния США с остальным миром.
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Происшествия
Бывшего спецназовца зарезали в драке в Подмосковье
Обновлено в 02:28
Хоккей
Евгений Мозер стал игроком «Автомобилиста»
«Автомобилист» подписал односторонний контракт сроком на один год с нападающим Евгением Мозером, информирует официальный сайт екатеринбургского клуба.
Обновлено в 05:05
Авто
Для полицейских Словакии купили LADA Vesta SW Cross
Автопарк муниципальной полиции города Гуменне, что на востоке Словакии, пополнился российским универсалом LADA Vesta SW Cross.
Обновлено в 02:42
Кино
Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев
Обновлено в 04:36
Происшествия
В Приамурье подросток умер во время зарядки в детском лагере
В Амурской области в детском оздоровительном лагере «Колосок» 2 июня умер подросток во время утренней зарядки.
Обновлено в 01:22
Армия и оружие
Командование ВСУ скрыло очередные небоевые потери в Донбассе
Новые потери в результате небоевых инцидентов на передовой в Донбассе зафиксированы в рядах украинской армии: за сутки погиб один человек, еще один был ранен.
Обновлено в 07:00
Авто
Volvo запустила длительную аренду автомобиля
Обновлено в 07:01
Происшествия
Тела двух полицейских нашли в Ноябрьске
По данным "Ноябрьск 24", тела участковых Владимира Анчугова и Андрея Мучаева были обнаружены в разных частях города: один находился за рабочим столом в опорном пункте на улице Изыскателей, а второго нашли за рулем автомобиля в районе Оболони.
Обновлено в 06:20
Общество
Умер скульптор Владимир Горевой
Обновлено в 07:41
Футбол
Новосельцев болел против сборной России на ЧМ-2018 по футболу
Защитник "Ростова" Иван Новосельцев, принадлежащий "Зениту", болел против сборной России по футболу во время чемпионата мира - 2018.
Обновлено в 07:00
Политика
Кремль хотел бы видеть Калви на ПМЭФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает, будет ли разрешено американскому инвестору Майклу Калви, находящемуся под домашним арестом, принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в конце недели.
Обновлено в 04:43
Общество
В тюменском вузе сократили стипендии
Тюменскому вузу – ГАУ Северного Зауралья – пришлось сократить студенческие стипендии примерно на 30 процентов.
Обновлено в 03:48
Политика
В США анонсировали план экономической дестабилизации России
План экономической войны против России опубликовала американская корпорация Rand, сообщает 3 июня Федеральное агентство новостей.
Обновлено вчера в 22:34
Экономика
Низкий спрос на мясо в России замедлит производство
По итогам 2019 года темп роста производства мяса птицы и скота могут снизиться до минимальных значений за последние десять лет, сообщает газета «Коммерсантъ» (данные аналитического центра «Совэкон»).
Обновлено в 03:00
Игры
На Е3 могут анонсировать The Evil Within
На предстоящем выставочном мероприятии предположительно анонсируют третью хоррор-игру The Evil Within.
Обновлено в 07:47
Гаджеты
Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта
В Москве стали чаще сдавать на постпродажное обслуживание Xiaomi и Huawei Доля китайских брендов среди всех сдаваемых в ремонт смартфонов за год выросла с 17% до 27%, хотя треть этого рынка все еще приходится на Apple, подсчитали в принадлежащем московской мэрии сервисе «Чудо техники».
Обновлено вчера в 17:55
Общество
Роскомнадзор обязал Tinder передавать данные пользователей спецслужбам
Роскомнадзор 31 мая внес в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) компанию Match Group, LLC, которой принадлежит мобильный сервис знакомств Tinder.
Обновлено в 05:35
Политика
Зеленский рассказал о новых решениях по урегулированию в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть "конкретные предложения и новые решения" по урегулированию конфликта в Донбассе.
Обновлено в 07:10
Гаджеты
Huawei купила российские технологии распознавания лиц
Huawei купила российские технологии распознавания лиц, пишет принадлежащее Демьяну Кудрявцеву издание "Ведомости".
Обновлено в 06:09
Политика
В Израиле умер последний участник восстания в концлагере «Собибор»
В Израиле умер последний участник восстания в концлагере «Собибор» 96-летний Семен Розенфельд.
Обновлено в 06:29
Здоровье
Почти 60% регионов провалили указ Путина по зарплатам медперсонала
Указ президента России, о ненадлежащем выполнении которого сообщила Счетная палата, предусматривает повышение средней зарплаты для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней заработной платы в соответствующем регионе к 2018 году.
Обновлено в 07:18
ЖКХ
Минстрой предложил отказаться от поквартирных счетчиков тепла
Минстрой призвал отказаться от поквартирных счетчиков тепла в новостройках.
Обновлено в 03:56
Транспорт
Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено вчера в 13:07
Происшествия
В Москве эвакуировали посетителей ГУМа
Плановая эвакуация прошла в ГУМе в центре Москвы, мероприятия проходящего в торговой галерее книжного фестиваля "Красная площадь" не отменялись, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля.
Обновлено в 07:43
Общество
Школьники пишут самый массовый ЕГЭ по русскому языку
Сегодня, 3 июня, выпускники сдают самый массовый обязательный ЕГЭ по русскому языку. Экзамен напишут 674 тысячи участников.
Обновлено в 02:59
Шоу-бизнес
Тарасов встретился с дочерью от первого брака
В Сети мужчину упрекали в безразличии к дочери от первого брака.
Обновлено в 06:37
Политика
Володин прокомментировал снос памятника Жукову в Харькове
Спикер Госдумы Вячеслав Володин уверен, что украинский народ даст должную оценку действиям вандалов в Харькове, разрушивших накануне памятник маршалу Жукову.
Обновлено в 05:55
Происшествия
В Испании 20 человек пострадали в ДТП с автобусом
По меньшей мере 20 человек пострадали в ДТП с автобусом в Испании, говорится в сообщении, опубликованном в Twitter службы спасения.
Обновлено в 03:00
Политика
Юлия Мендель стала пресс-секретарем Зеленского
Обновлено в 07:32
Происшествия
В Екатеринбурге обвиняемый в изнасилованиях получил пожизненный срок
Свердловский областной суд приговорил к пожизненному сроку 48-летнего Дмитрия Власова, обвиняемого в изнасиловании 12 женщин, убийстве одной из них, а также в организации грабежей и разбойных нападений.
Обновлено в 03:33