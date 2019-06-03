Финансы
Российский фондовый рынок начал торги снижением индексовФинмаркет 03:03
Сегодняшние торги фондовый рынок России начал снижением индексов МосБиржи и РТС на фоне упавших мировых фондовых площадок и нефти на фоне торгового противостояния США с остальным миром.
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Авто
Lada Vesta SW Cross стал полицейским автомобилем в Словакии
Обновлено в 04:11
Гаджеты
Oppo и Xiaomi спрятали фронтальную камеру за экран смартфона
Компании Oppo и Xiaomi показали прототипы смартфонов, в которых фронтальная камера расположена за экраном.
Обновлено в 04:11
Политика
Трамп прибывает с первым государственным визитом в Великобританию
Президент США Дональд Трамп прибывает с первым государственным визитом в Великобританию, откуда затем отправится в Ирландию и Францию.
Обновлено в 02:32
Экономика
В Rambler Group назначили СЕО и управляющего директора
На пост CEO назначили Рафаэля Абрамяна. В состав правления войдут лидеры основных подразделений Rambler Group.
Обновлено в 05:16
Транспорт
«Яндекс.Такси» запустил грузоперевозки
Грузовики приезжают в среднем через 20–25 минут после заказа.
Обновлено в 06:02
Политика
Россия отрицает отзыв военных советников из Венесуэлы
Посол России в Венесуэле Владимир Заемский отрицает, что Москва отозвала из Каракаса значительную часть своих военных специалистов.
Обновлено в 02:27
Армия и оружие
Военный аэродром в Сирии подвергся ракетной атаке
Военный аэродром T4 в провинции Хомс на северо-западе Сирии подвергся в ночь на понедельник ракетной атаке, об этом сообщает сирийское государственное телевидение.
Обновлено вчера в 17:12
Политика
Энгельсский район возглавил Дмитрий Тепин
Первым заместителем главы администрации и врио главы Энгельсского района стал министр строительства и ЖКХ Саратовской области Дмитрий Тепин.
Обновлено в 05:22
Футбол
Instagram заблокировал аккаунт модели, выбежавшей на поле в финале ЛЧ
Финал Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" был прерван из-за Волански, выбежавшей на поле в середине первого тайма.
Обновлено вчера в 20:24
Культура
Умер последний участник восстания в концлагере «Собибор»
Последний выживший участник восстания в концлагере «Собибор» Семен Розенфельд умер.
Обновлено в 04:42
Политика
Егор Ковальчук назначен вице-губернатором Челябинской области
Заместителем губернатора Челябинской области назначен Егор Ковальчук.
Обновлено в 05:10
Общество
Начальника орловской колонии уволят после скандала с пиром заключенных
Обновлено вчера в 12:40
Экономика
«Газпром» стал самой дорогой российской компанией
Рост котировок привёл к тому, что капитализация «Газпрома» достигла 5,6 триллиона рублей, превысив рыночную стоимость Сбербанка, считавшегося до сих пор самой дорогой компанией России.
Обновлено в 06:02
Общество
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе в июне
Как сообщила «Российская газета» со ссылкой на Роструд, рабочий день 11 июня — предпраздничный, поэтому будет сокращен на час.
Обновлено в 02:51
Политика
Максакова назвала Бастрыкину имя убийцы экс-депутата Вороненкова
Оперная певица Мария Максакова назвала возможного убийцу своего мужа, бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Обновлено вчера в 10:52
Политика
Премьер-министр Японии настроен на личную встречу с Ким Чен Ыном
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ по-прежнему настроен на личную встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном без каких-либо предварительных условий, несмотря на резкую критику в свой адрес со стороны Пхеньяна.
Обновлено в 01:33
Общество
Роскомнадзор включил владельца Tinder в реестр ОРИ
Роскомнадзор включил компанию Match Group, LLC, владеющую мобильным сервисом Tinder, в реестр организаторов распространения информации (ОРИ).
Обновлено в 05:30
Культура
Путин распределил гранты на культурные проекты
Обновлено в 05:15
Политика
В Крыму оценили идею Лужкова о подаче воды из Днепра в обход Украины
Вице-спикер Госсовета РК Ефим Фикс положительно оценил высказанную экс-мэром Москвы Юрием Лужковым идею подачи в Крым воды из Днепра по территории России.
Обновлено в 04:37
Культура
Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев
Обновлено в 04:36
Шоу-бизнес
Алсу затравили в соцсетях после скандала с дочкой на «Голосе»
Ранее Лоза потребовал от Алсу отдать полученный за "Голос" миллион.
Обновлено в 04:43
Происшествия
В мэрии Южно-Сахалинска произошло нападение на человека
Обновлено в 02:07
Происшествия
МРЭО Петербурга заработали после технического сбоя
В Северной столице в течение получаса не работали базы межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов ГИБДД.
Обновлено в 06:06
Транспорт
Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Обновлено вчера в 13:07
Общество
Школьники пишут самый массовый ЕГЭ по русскому языку
Сегодня, 3 июня, выпускники сдают самый массовый обязательный ЕГЭ по русскому языку. Экзамен напишут 674 тысячи участников.
Обновлено в 02:59
Общество
Организатора протестов в Екатеринбурге оштрафовали на 20 тысяч рублей
Ленинский районный суд оштрафовал на 20 тысяч рублей представительницу движения "Парки и скверы" Анну Балтину за организацию акций против строительства храма на месте сквера возле Свердловского театра драмы в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 06:11
Происшествия
У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей
Генпрокуратура РФ уточнила сумму иска о взыскании имущества, поданный в суд в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, обвиняемого в коррупции.
Обновлено в 03:56
Политика
Стало известно имя пресс-секретаря Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский назначит на должность своего пресс-секретаря журналистку Юлию Мендель.
Обновлено в 06:01