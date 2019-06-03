Финансы

Российский фондовый рынок начал торги снижением индексовФинмаркет 03:03

Сегодняшние торги фондовый рынок России начал снижением индексов МосБиржи и РТС на фоне упавших мировых фондовых площадок и нефти на фоне торгового противостояния США с остальным миром.
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Фондовые торги в России открылись в минусе

Банки.ру03:05

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,5-0,8%

Интерфакс03:16

Рынок акций РФ заметно снижается по основным индексам

ПРАЙМ03:10

Индекс МосБиржи взлетел на 2,4%, индекс РТС - на 2,2%

Финмаркет12:14

Понедельник ожидаемо начался со снижения

Finam.Ru04:22
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Бывшего спецназовца убили в драке в Подмосковье

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В больницах Саратовской области остаются 333 человека, заразившихся "мышиной лихорадкой".
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Происшествия

Самолет Ан-32 ВВС Индии пропал с радаров

Военно-транспортный самолет Ан-32 ВВС Индии пропал с радаров.
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В период с 2013 по 2018 года в России от отравления алкоголем скончались 78 тысяч человек, передает ТАСС со ссылкой на доклад Роспотребнадзора.
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Происшествия

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Мальчик 2005 года рождения умер во время утренней зарядки в детском оздоровительном лагере "Колосок" в Амурской области, сообщает ТАСС.
Обновлено в 00:47
Авто

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Продажи универсала повышенной проходимости Lada Granta Cross начнутся 12 июня, этот автомобиль станет самым доступным в линейке Cross, сообщила пресс-служба "АвтоВАЗа".
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Обновлено в 11:52
Футбол

Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали

Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
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Гаджеты

Производителей гаджетов с eSim обяжут хранить данные на территории РФ

От производителей гаджетов с поддержкой технологии и поставщикам платформ могут потребовать открывать российские представительства, получать соответствующие лицензии и хранить данные на территории страны.
Обновлено в 02:59
Транспорт

Телеведущий Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

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Обновлено в 06:48
Футбол

Салах: «Ливерпуль» бросит вызов «Манчестер Сити»

"Манчестер Сити" вполне заслуженно выиграл титул, но сейчас мы сможем бросить им вызов, - оптимистично пообещал Салах.
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Политика

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Европейский союз (ЕС) намерен продлить санкции против Крыма и Севастополя, срок действия которых истекает 23 июня.
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Армия и оружие

Начальник Генштаба ВС РФ и главком НАТО обсудили ситуацию в Европе

В штаб-квартире НАТО в Европе прошла смена командующего Как сообщили в Минобороны России, Герасимов и Уолтерс, который накануне сменил на посту главкома НАТО Кертиса Скапарротти, обсудили военно-политическую ситуацию в Европе, а также обменялись оценками текущего состояния отношений между РФ и Североатлантическим альянсом.
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Жена Мамаева пройдёт проверку на полиграфе

Алана Мамаева, жена футболиста Павла Мамаева, сообщила, что намерена пройти проверку на полиграфе.
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Завтра, 4 июня, в Свердловской области ожидаются крупный град, грозы, усиление ветра до 20-25 м/с и сильные дожди.
Обновлено в 06:59
Футбол

Катар проведёт клубные чемпионаты мира 2019 и 2020 годов

Катар получит право на проведение клубных чемпионатов мира 2019 и 2020 годов.
Обновлено в 12:35
Наука

На территории Турции найдены остатки древней смертельной инфекции

В Турции найдены остатки древней смертельной кишечной инфекции.
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Число пострадавших при взрывах в Дзержинске возросло до 116

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Повышение НДС не отразилось на бюджете

Сегодня, 3 июня 2019 года, стало известно, что повышение НДС с 18% до 20% с начала года пока не отразилось на поступлениях в российский бюджет, если оценивать их размер относительно ВВП.
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Сборная России по футболу в контрольном матче разгромила «Чертаново»

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