Финансы

Российский фондовый рынок начал торги снижением индексовФинмаркет вчера в 03:03

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Сегодняшние торги фондовый рынок России начал снижением индексов МосБиржи и РТС на фоне упавших мировых фондовых площадок и нефти на фоне торгового противостояния США с остальным миром.
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Торги на российском рынке акций начались снижением индексов

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