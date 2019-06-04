Финансы

Фондовые торги в России открылись в минусеБанки.ру вчера в 03:05

Российские фондовые индексы начали торговую сессию понедельника снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Торги на российском рынке акций начались снижением индексов

Росбалт03:32

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,5-0,8%

Интерфаксвчера в 03:16

Рынок акций РФ коррекционно снижается вслед за «Газпромом»

ПРАЙМ03:18

Российский рынок акций открылся в красной зоне

Финмаркет03:09

Рынок открылся вниз вслед за нефтью

Finam.Ru03:17

Московская биржа открылась снижением

Взгляд.рувчера в 17:54

Фондовые торги в России открылись в минусе

Банки.ру03:04
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 11:38, Ашберн
Шоу-бизнес

Валерия осудила Алсу за участие ее дочери в «Голос. Дети»

Обновлено в 11:05
Происшествия

В Норвегии по подозрению в покушении на убийство задержали россиянина

В Осло после инцидента с поножовщиной в районе Грюнерлокка задержан гражданин России, его подозревают в покушении на убийство.
Обновлено в 09:38
Происшествия

Опубликовано видео нападения на российского дипломата в Косово

Видео, запечатлевшее нападение косовских силовиков на сотрудника миссии ООН, россиянина Михаила Краснощекова, опубликовал телеканал Косовска-Митровицы «ТВ Мост».
Обновлено в 10:25
Происшествия

Путин прокомментировал взрывы на заводе в Дзержинске

Обновлено в 10:28
Общество

Аршавину запретили выезд за границу из-за долга по алиментам

Обновлено в 08:52
Политика

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

Украина готова к переговорам с Россией и реализации Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе, заявил президент страны Владимир Зеленский по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе во вторник, 4 июня.
Обновлено в 11:33
Авто

Новый кроссовер Haval F7 стартует на российском рынке

Уже завтра, 5 июня, в России начнутся продажи нового кроссовера Haval F7.
Обновлено в 04:02
Авто

Lamborghini выпустила вседорожный Huracan

Lamborghini Huracan Sterrato оснащен тем же 5, 2-литровым атмосферным мотором V10, развивающим 640 лошадиных сил.
Обновлено в 11:05
Армия и оружие

Сирийская армия захватила первый город после возобновления наступления

Обновлено в 10:35
Авто

Land Rover завершил испытания нового Defender в Кении

В преддверии своей премьеры новый Defender вернулся из Восточной Африки и привез с собой уникальное видео о прохождении испытаний в Кении.
Обновлено в 07:33
Происшествия

В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы

30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
Обновлено в 05:13
Футбол

СМИ: «Манчестер Юнайтед» нашел замену Давиду де Хеа в чемпионате Франции

Голкипер «Лилля» Майк Мэньян может стать новым вратарем «Манчестер Юнайтед» в случае ухода Давида де Хеа из английского клуба.
Обновлено в 11:02
Общество

Галкин назвал причину своего отсутствия в составе жюри КВН

Обновлено в 09:50
Религия

Более 274 тыс. мусульман отпраздновали Ураза-байрам в Москве

Мусульманский праздник разговения Ураза-байрам (по-арабски - Ид аль-Фитр), знаменующий окончание поста во время священного месяца Рамадан, отметили в Москве около 274 тыс. человек.
Обновлено в 10:02
Экономика

Доля «Севергрупп» в ритейлере «Лента» достигла почти 75%

Изменение доли произошло 31 мая. Структура Мордашова выкупает акции ритейлера в рамках оферты, которую она направила миноритариям 30 апреля.
Обновлено вчера в 06:58
Шоу-бизнес

Ани Лорак с треском уволила свою команду

Буквально на днях в СМИ появилась информация о том, что певица Ани Лорак, которая развелась с мужем в 2018 году, а спустя некоторое время на нее всплыл компромат о любовной интриге с футболистом Сергеем Ребровым, взялась наводить порядки в собственной команде.
Обновлено в 08:29
Гаджеты

Новый Mac Pro стоит 70 тысяч долларов

Обновлено в 09:52
Происшествия

Задержаны двое подозреваемых в убийстве экс-спецназовца в Подмосковье

Обновлено в 08:39
Технологии

YouTube и Twitch ввели ограничения для несовершеннолетних стримеров

После скандала YouTube ужесточила правила для пользователей и ввела новые меры предосторожности.
Обновлено в 01:59
Кино

В сериале «Чернобыль» обнаружили киноляп

Обновлено вчера в 20:02
Политика

Путин встретится с Генсеком ООН

«Запланирована отдельная встреча с Генсеком ООН Гутеррешем, также президент встретится с премьер-министром федеральной земли Саксония Михаэлем Кречпером», — цитирует Ушакова РИА Новости.
Обновлено в 09:56
Авто

«АвтоВАЗ» отзывает в России более 900 автомобилей Lada XRAY

Обновлено в 10:59
Политика

Конституционный суд Украины рассматривает указ о роспуске Рады

Конституционный суд Украины начал слушание, на котором рассмотрит представление депутатов о конституционности указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и проведении внеочередных выборов.
Обновлено в 04:44
Политика

Путин поручил избавиться от позора с «обманутыми дольщиками»

Российский президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством потребовал в ближайшие несколько лет избавиться в России от такого позорного явления, как «обманутые дольщики».
Обновлено в 11:04
Армия и оружие

Опубликовано видео испытаний новой противоракеты ВКС России

Минобороны опубликовало видео испытательного пуска новой ракеты системы ПРО. Тесты прошли на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
Обновлено в 01:50
Авто

Японский авторынок в мае увеличился на 5%

В статистику не попали мини-кары с номинальным объемом двигателя до 660 куб. см. Как сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на Японскую ассоциацию автодилеров (JADA), за первые пять месяцев текущего года объем продаж в Японии не изменился по сравнению с прошлогодним отчетным периодом и составил 1 248 246 автомашин.
Обновлено в 04:01
Общество

МГУ возглавил два рейтинга российских вузов

Обновлено в 08:25
Происшествия

Столкновения ОМОНа и протестующих произошли под Архангельском

Стычки между бойцами ОМОНа и противниками строительства мусорного полигона произошли в районе железнодорожной станции Шиес в Архангельской области.
Обновлено в 10:49
Происшествия

Совладелец S7 поставил вопрос о безопасности SSJ 100

Катастрофа, в которой погибла супруга Филева Совладелец группы S7 Владислав Филев возглавил в комиссии РСПП по транспорту подкомиссию по авиационной и космической деятельности в начале июня.
Обновлено в 05:58
Культура

BadComedian объяснил опасность его поражения в суде

Видеоблогер Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian, не планирует удалять свой ролик по требованию кинокомпании Kinodanz.
Обновлено в 10:28
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