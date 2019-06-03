Финансы
Российский фондовый рынок начал торги снижением индексовФинмаркет 03:03
Сегодняшние торги фондовый рынок России начал снижением индексов МосБиржи и РТС на фоне упавших мировых фондовых площадок и нефти на фоне торгового противостояния США с остальным миром.
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Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 19:44, Ашберн
Музыка
Jay-Z стал первым в мире рэпером-миллиардером
Обновлено в 17:33
Транспорт
Злостным нарушителям ПДД запретят пользоваться каршерингом
В России планируется запретить пользоваться каршерингом водителям, которые регулярно нарушают правила дорожного движения и хотя бы раз были лишены прав.
Обновлено в 14:00
Происшествия
На Украине умер ребенок, раненный пьяными полицейскими
Ребенок, которого тяжело ранили полицейские в Киевской области, умер в больнице, передает в понедельник телеканал "Прямой".
Обновлено в 12:22
Общество
Власти Мехико разрешили мальчикам ходить в школу в юбках
Обновлено в 18:15
Экономика
Сбербанк нашел в Антипинском НПЗ забалансовые обязательства
Антипинский НПЗ выдал поручительства по кредитам на сумму до $1 млрд, они не были отражены в отчетности завода, сотрудники завода и Сбербанк о них не знали, говорит источник, близкий к банку.
Обновлено в 15:30
Гаджеты
Apple представила следующую версию iOS и другие новинки
Обновлено в 15:29
Экономика
Росстат назвал отрасли с самыми большими зарплатами
Росстат представил данные о размерах зарплат в различных отраслях экономики в пересчете за час по итогам 2018 года.
Обновлено в 19:03
Происшествия
В Красноярске загорелся склад с горюче-смазочными материалами
В Красноярске загорелся склад с горюче-смазочными материалами, площадь возгорания составляет тысячу квадратных метров.
Обновлено в 17:13
Космос
Галактика без темной материи появилась из-за неправильных подсчетов
В 2018 году исследование, опубликованное в журнале Nature, объявило об открытии галактики без темной материи.
Обновлено в 15:07
Происшествия
Мужчина с тесаком напал на сотрудника мэрии Южно-Сахалинска
В фойе администрации Южно-Сахалинска мужчина напал на одного из сотрудников мэрии. Пострадавшего доставили в больницу.
Обновлено в 04:55
Экономика
Москва может войти в десятку городов мира по темпам роста туристов
Эксперты международной консалтинговой компании BCG «Красота среди бегущих: Москва на мировой карте туризма» провели исследование и установили, что Москва к 2025 году может войти в топ-10 городов-чемпионов мира по темпам роста туристического потока.
Обновлено в 17:28
Происшествия
В управлении энергетики и ЖКХ Рязани прошли следственные действия
Как уточнил источник ТАСС в правоохранительных органах, на месте работают московские специалисты, следственные действия связаны с проверкой ситуации вокруг строительства детской площадки в лесопарке Рязани.
Обновлено в 09:50
Транспорт
Стало известно, сколько машин ежедневно проезжает по МКАД
Каждый день по Московской кольцевой автодороге проезжает 1,36 миллиона машин, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения (ЦОДД) столичного правительства.
Обновлено в 14:17
Гаджеты
Apple закрывает приложение iTunes
ИА «Ореанда-Новости» Корпорация Apple намерена отказаться от приложения iTunes и заменить его несколькими разными программами.
Обновлено вчера в 11:45
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой станцевала у фонтана в Турции
Дочь недавно умершей исполнительницы Юлии Началовой Вера станцевала возле одного из фонтанов.
Обновлено в 18:10
Политика
Помпео призвал Россию «сделать больше» для расследования крушения MH17
Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования крушения рейса MH-17 на Украина в 2014 году.
Обновлено в 16:17
Происшествия
Грабитель в маске напал с пистолетом на банк в Мурино
Неизвестный в маске напал на банк «Санкт-Петербург» в городе Мурино.
Обновлено в 16:53
Шоу-бизнес
Вышедшая замуж за короля Малайзии «Мисс Москва» родила сына
Супруга бывшего короля Малайзии и обладательница титула «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина родила мальчика.
Обновлено в 14:39
Авто
Lada Granta Cross будет стоить от 554,9 тыс. рублей
В зависимости от комплектации и силового агрегата стоимость универсала составит от 554,9 тыс. руб. до 643,9 тыс. руб. Новинка отличается увеличенным до 20 см дорожным просветом, 15-дюймовыми колесными дисками, а также кузовным обвесом из некрашенного пластика.
Обновлено в 06:12
Политика
Трамп не узнал свой прошлогодний подарок королеве Елизавете II
Президент США Дональд Трамп во время посещения Букингемского дворца не узнал собственный подарок, сделанный им королеве Великобритании Елизавете II во время визита в 2018 году, сообщает портал Press Association.
Обновлено в 19:19
Происшествия
Полицейская машина попала в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
Автоавария произошла с участием автомобиля ВАЗ и полицейского внедорожника на Кутузовском проспекте в Москве.
Обновлено в 16:51
Здоровье
Счетная палата указала на неисполнение майского указа по медработникам
Майский указ от 2012 года предусматривает повышение средней заработной платы для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней зарплаты в регионе к 2018 году.
Обновлено в 09:31
Экономика
Группа «ГАЗ» попросила у государства 100 млн евро для проектов на Кубе
Группа "ГАЗ" Олега Дерипаски обратилась к вице-премьеру РФ Юрию Борисову с просьбой о содействии в получении кредита в госбанках на сумму 100 млн евро для реализации проектов компании на Кубе.
Обновлено в 13:36
Общество
Нижегородская турбаза отказалась размещать ВИЧ-положительных детей
Спортивная деревня "Новинки" в пригороде Нижнего Новгорода отказалась принимать у себя группу из нескольких десятков ВИЧ-положительных детей, которые должны были заехать туда с родителями.
Обновлено в 11:44
Политика
МИД Украины отреагировал на возможное возвращение России в ПАСЕ
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что возможное возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) подрывает доверие к данной организации.
Обновлено в 18:36
Футбол
«Барселона» представила новую домашнюю форму на следующий сезон
"Барселона" официально презентовала домашнюю форму на сезон 2019/20.
Обновлено в 13:18