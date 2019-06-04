Финансы
Российский фондовый рынок начал торги снижением индексовФинмаркет вчера в 03:03
Сегодняшние торги фондовый рынок России начал снижением индексов МосБиржи и РТС на фоне упавших мировых фондовых площадок и нефти на фоне торгового противостояния США с остальным миром.
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Происшествия
Задержаны двое подозреваемых в убийстве бывшего бойца спецназа ГРУ
Сотрудники Следственного комитета России задержали двоих подозреваемых в убийстве бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина в Подмосковье, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Обновлено в 04:46
Общество
Умерла супруга президента Израиля
Обновлено в 04:02
Культура
Видеоблогер BadComedian может закрыть канал из-за иска кинокомпании
Российский видеоблогер и кинообозреватель Евгений Баженов, известный как BadComedian, заявил о возможном закрытии своего канала на YouTube в связи с иском против него кинокомпании Kinodanz на 1 млн рублей.
Обновлено вчера в 16:23
Политика
Зеленский готовит стратегию «возвращения Крыма»
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе предстоящего визита в Брюссель намерен обсудить стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО, заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире "Телевизионной службы новостей" на канале "1+1".
Обновлено в 03:23
Происшествия
В Латвии суд конфисковал у крестьянина довоенную зенитную пушку
В Латвии суд постановил конфисковать у 60-летнего местного жителя, крестьянина и охотника Андриса Клявы, зенитное орудие 1930-х годов, которое стояло во дворе его частного дома с 1993 года.
Обновлено в 05:18
Общество
В Петербурге началась операция по зачистке «ритуального» рынка
Руководство петербургской полиции начало масштабную операцию по зачистке «похоронного» рынка от недобросовестных игроков.
Обновлено в 04:27
Интернет
Dataline запустила услугу «1С как сервис» в контейнере
Dataline запустила облачную услугу «1С как сервис в контейнере».
Обновлено в 03:44
Политика
ПАСЕ обнародовала проект резолюции о возвращении России в организацию
Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) опубликовал проект резолюции, согласно которой России предоставят место для участия в июньской сессии.
Обновлено в 02:57
Общество
Отец Бутиной рассказал об условиях ее содержания в новой тюрьме
Отец отбывающей наказание в США россиянки Марии Бутиной Валерий Бутин рассказал, что после перевода в тюрьму города Таллахасси у дочери появилась возможность общаться через интернет, в том числе по видеосвязи.
Обновлено в 05:17
Общество
Тысячи мусульман отмечают Ураза-байрам в Соборной мечети Москвы
В Москве тысячи последователей ислама пришли на утренний намаз у Соборной мечети.
Обновлено в 02:06
Политика
Лавров: Запад пытается фальсифицировать итоги Второй мировой войны
Молодежь убеждают в том, что победа над фашизмом была обеспечена благодаря высадке в Нормандии Глава МИД Сергей Лавров написал для журнала Международная жизнь статью "О Дне Победы", в которой отметил, что западные страны пытаются принизить роль СССР в победе над фашизмом.
Обновлено в 03:47
Шоу-бизнес
Николас Кейдж развелся с «четырехдневной женой»
Обновлено в 03:11
Общество
Роскачество выявило кишечную палочку в чайных пакетиках
В ходе проверки листовых и пакетированных сортов черного чая "Роскачество" обнаружило кишечную палочку, говорится в сообщении ТАСС.
Обновлено в 02:19
Происшествия
Бывший генерал СК Никандров вышел из колонии
Обновлено в 03:51
Политика
Конституционный суд Украины рассматривает указ о роспуске Рады
Конституционный суд Украины начал слушание, на котором рассмотрит представление депутатов о конституционности указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и проведении внеочередных выборов.
Обновлено в 04:44
Происшествия
Задержанный экс-глава клиники Мешалкина госпитализирован
Ранее Покушалов работал заместителем директора клиники Мешалкина.
Обновлено в 04:31
Теннис
Серена Уильямс попала в список богатейших женщин мира по версии Forbes
Американская теннисистка Серена Уильямс стала первой спортсменкой в истории, оказавшаяся в списке самых богатых женщин мира по версии журнала Forbes, которая смогла собственными усилиями заработать своё состояние.
Обновлено в 03:54
Экономика
Строительство самой дорогой дороги России решили отложить
Обновлено в 04:27
Авто
Назвали цены и комплектации кроссовера Citroen C5 Aircross
Российские дилеры Citroen начали прием заказов на обновленный кроссовер C5 Aircross.
Обновлено в 03:17
Экономика
Росстат рассказал об отраслях с самым большим ростом зарплат
Росстат раскрыл данные о том, в каких отраслях работающим россиянам постоянно повышают зарплату.
Обновлено в 01:56
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в квартире в Москве
Обновлено в 04:38
Общество
У россиян растет готовность участвовать в массовых протестных акциях
У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса «Левада-центра».
Обновлено вчера в 17:45
Транспорт
Названа причина появления проблем с багажом в «Шереметьево»
Задержка багажа в "Шереметьево" происходит из-за дефицита грузчиков.
Обновлено в 02:28
Футбол
Глушаков, Дзюба и Акинфеев в купальниках. Фото
Официальный Твиттер программы "Вечерний Ургант" пошутил на тему выбежавшей девушки Кинси Волански на матче финала Лиги чемпионов "Тоттенхэм" – "Ливерпуль".(0:2). – В финале Лиги чемпионов на поле выбежала девушка в купальнике.
Обновлено в 04:08
Происшествия
Арестовали подозреваемого в убийстве 5-летнего мальчика полицейского
Украинский полицейский Ивана Приходько, который убил 5-летнего мальчика, выстрелив ему в голову, был арестован.
Обновлено в 04:30
Происшествия
В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы
30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
Обновлено в 05:13
Происшествия
Назван зачинщик драки с убитым спецназовцем ГРУ
Обновлено в 04:12