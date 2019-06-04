Финансы

Фондовые торги в России открылись в минусеБанки.ру 03:04

Российские фондовые индексы начали торговую сессию вторника снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Индексы РТС и Мосбиржи по итогам дня снизились на 0,58-0,87%

ТАСС12:34

Российские фондовые индексы завершили торги вторника в минусе

Росбалт12:15

ОБЗОР – Рынок акций РФ снизился, но удержался выше «круглых» отметок по основным индексам

ПРАЙМ14:14

Рынок акций РФ во вторник скорректировался вниз к круглым уровням индексов во главе с Газпромом

Финмаркет12:54

Российский рынок будет топтаться на месте

Finam.Ru12:25

Фондовые торги в России открылись в минусе

Банки.ру03:04

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,5-0,8%

Интерфаксвчера в 03:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 14:38, Ашберн
Происшествия

Задержаны подозреваемые в убийстве экс-спецназовца в Подмосковье

Обновлено в 04:26
Происшествия

В РКК «Энергия» похитили оборудование для космической техники

"Зафиксировано камерами наблюдения" В период с 1 по 5 мая группа неизвестных проникла на территорию ракетно-космической корпорации "Энергия" в подмосковном Королеве и похитила оборудование, рассказал РБК источник в "Роскосмосе", в ведении которого находится предприятие.
Обновлено в 10:04
Общество

Аршавину запретили выезд за границу из-за долга по алиментам

Обновлено в 08:52
Наука

Слоны оценивают количество пищи по запаху

Эксперименты, проведенные в Таиланде, показали, что индийские слоны успешно используют обоняние, чтобы определить количество пищи, не видя ее.
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес

Вокруг Пугачевой и ее протеже назревает скандал

В пример журналистка привела неоднозначную победу протеже Аллы Пугачёвой 9-летней россиянки Алисы Голомысовой в песенном конкурсе «Детская новая волна», прошедшего недавно в Крыму.
Обновлено в 02:44
Армия и оружие

Япония прекратила поиски истребителя F-35

Министр обороны Японии Такеши Ивая заявил о прекращении поисковой операции на месте крушения истребителя F-35А, пропавшего с радаров 9 апреля этого года.
Обновлено в 01:59
Происшествия

В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы

30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
Обновлено в 05:13
Общество

В Нидерландах 17-летняя девушка прибегла к эвтаназии

Жительница Нидерландов Ноа Потховен воспользовалась легальной в ее стране возможностью ухода из жизни с помощью врачей в возрасте 17 лет.
Обновлено в 13:54
Шоу-бизнес

Ирина Безрукова отказалась ехать на «Кинотавр» за свой счет

Обновлено в 07:47
Спорт

Стартовал матч между Россией и Бельгией в Лиге наций

Женская сборная России по волейболу начала матч против команды Бельгии.
Обновлено в 14:15
Авто

Объявлены цены на кроссовер Citroen C5 Aircross для России

Компания Citroen огласила стоимость флагманского кроссовера Citroen C5 Aircross, который станет доступен в РФ в 3 комплектациях: Live, Feel и Shine.
Обновлено в 03:09
Шоу-бизнес

Алла Пугачева нарисовала дочь Лизу

Лиза предложила маме нарисовать ее, Лизу, цветными красками. Аллы Борисовна охотно согласилась, и принялась вырисовывать облик дочери.
Обновлено в 08:40
Общество

Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку

Эксперты исследовали 48 листовых и пакетированных чаев 35 торговых марок. Серьезных нарушений не было ни в одном чае, заявили в Роскачестве.
Обновлено в 07:09
Экономика

Зависимость парламентской оппозиции от бюджета достигла максимума

Господдержка других парламентских партий осталась на таком же высоком уровне, как и год назад. У КПРФ зависимость от бюджета составила 89%.
Обновлено в 13:41
Происшествия

Самолет из Киева совершил аварийную посадку в Таллине

Обновлено в 13:40
Политика

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов вести переговоры с РФ и выполнять минские соглашения, но сначала Украина должна стать сильнее и обеспечить способность защищать себя.
Обновлено в 11:23
Футбол

Лучший бомбардир «Анжи» перешел в «Ахмат»

Обновлено в 04:40
Экономика

Самый богатый человек в мире купит новую квартиру

Как отмечают риелторы, сделка, заключаемая Безосом, не станет самой дорогой на нью-йоркском рынке недвижимости в 2019 году: минувшей зимой инвестор Кеннет Гриффин приобрел пентхаус в городе за 240 миллионов долларов.
Обновлено в 13:47
Гаджеты

В России стартовали продажи обновленных фотоаппаратов «Зенит»

В России начались продажи новых фотоаппаратов «Зенит» с дальномерной камерой.
Обновлено в 09:13
Шоу-бизнес

Певица Ани Лорак уволила всю свою команду

Певица Ани Лорак попрощалась с собственной командой. Артистка уволила концертного директора Михаила Успенского и его супругу Екатерину.
Обновлено в 07:57
Происшествия

На Савушкина забил пятиметровый фонтан горячей воды

Пятиметровый фонтан забил из-под земли на парковке торгового центра «Меркурий», что на углу улиц Савушкина и Туристской, около шести часов вечера.
Обновлено в 13:01
Общество

Forbes назвал Рианну самой богатой женщиной в мире музыки

Американская певица и актриса Рианна признана самой богатой женщиной в мире музыки по версии журнала Forbes.
Обновлено в 14:10
Футбол

Мещеряков: «У меня есть личная позиция по расширению РПЛ»

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков не стал комментировать слова владельца "Спартака" Леонида Федуна, который выступил против расширения РПЛ.
Обновлено в 14:16
Происшествия

Против участника протестов в Екатеринбурге возбудили уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Екатеринбурга Станислава Мельниченко, участвовавшего в протестных акциях против строительства храма на территории сквера в центре города.
Обновлено в 13:50
Происшествия

Аваков встретился с семьей мальчика, погибшего после ранения полицейскими

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и председатель Национальной полиции Сергей Князев встретились с семьей мальчика, который погиб в Киевской области от огнестрельного ранения в голову полицейскими, сообщила во вторник пресс-служба МВД.
Обновлено в 12:56
Политика

Россия обжаловала в ВС Швейцарии решения по искам «Укрнафты»

Россия подала в Верховный суд Швейцарии заявления об отмене арбитражных решений, вынесенных по искам компаний «Укрнафта» и «Стабил» о захвате их заправок после присоединения Крыма к России.
Обновлено в 14:00
Наука

Машинное обучение предсказало рост кристаллов в два раза лучше людей

Китайские физики применили методы машинного обучения для прогнозирования успеха экспериментов по росту монокристаллов на основе выбранных условий.
Обновлено в 12:53
Футбол

Ф. Менди проходит медосмотр для «Реала»

Защитник «Лиона» Ферлан Менди прибыл в Клерфонтен, чтобы пройти медицинское обследование для мадридского «Реала», утверждает L'Equipe.
Обновлено в 13:40
Шоу-бизнес

Максим Галкин назвал причину, по которой его не зовут в жюри КВН

Обновлено в 10:22
Космос

Обновленное зеркало снимут с телескопа БТА

Руководство Специальной астрофизической обсерватории РАН приняло решение снять с шестиметрового телескопа БТА обновленное зеркало, которое было установлено на телескоп в декабре 2018 года после 11 лет обработки на Лыткаринском заводе оптического стекла.
Обновлено вчера в 10:12
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное