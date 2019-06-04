Финансы
Российский фондовый рынок начал торги снижением индексовФинмаркет вчера в 03:03
Сегодняшние торги фондовый рынок России начал снижением индексов МосБиржи и РТС на фоне упавших мировых фондовых площадок и нефти на фоне торгового противостояния США с остальным миром.
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Здоровье
Названы увеличивающие риск возникновения рака груди продукты
Врачи рассказали, какие продукты провоцируют возникновение рака груди.
Обновлено в 06:16
Шоу-бизнес
Вышедшая замуж за короля Малайзии «Мисс Москва» родила сына
Супруга бывшего короля Малайзии и обладательница титула «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина родила мальчика.
Обновлено вчера в 14:39
Происшествия
Совладелец S7 Филев поставил вопрос о безопасности SSJ-100
Выступая на заседании подкомиссии по авиационной и космической деятельности РСПП во вторник, Филев, который возглавляет подкомиссию, обратился к замглавы Минтранса РФ Александру Юрчику с вопросом о расследовании авиаинцидента с SSJ-100 авиакомпании "Якутия" в октябре прошлого года: тот выкатился за пределы ВПП в Якутске, при этом была разрушена стойка шасси.
Обновлено в 06:03
Общество
Набережная в Москве получила имя Станислава Говорухина
Одна из набережных реки Яузы в Москве получила имя народного артиста России Станислава Говорухина, умершего в 2018 году.
Обновлено в 05:58
Происшествия
Задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на видео
В подмосковном Красногорске задержали двоих подозреваемых в причастности к убийству бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина.
Обновлено в 05:05
Авто
Kia назовет новый кроссовер Seltos
Компания Kia объявила название нового компактного кроссовера, премьера которого состоится летом 2019 года.
Обновлено в 04:05
Технологии
YouTube и Twitch ввели ограничения для несовершеннолетних стримеров
После скандала YouTube ужесточила правила для пользователей и ввела новые меры предосторожности.
Обновлено в 01:59
Культура
Тимур Еремеев стал ведущим нового скандального шоу на Первом канале
Обновлено вчера в 15:55
Происшествия
Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing экстренно вернулся во Внуково
Экипаж лайнера Boeing 737-500, вылетевшего в Берлин в 11:16 мск из Внуково, принял решение вернуться обратно после полутора часов полета из-за срабатывания датчика турбонаддува, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 06:28
Шоу-бизнес
Юлию Меньшову заподозрили в сокрытии реального возраста
Обновлено в 06:47
Гаджеты
В России начались продажи обновленных фотоаппаратов «Зенит»
Холдинг "Швабе" (госкорпорация "Ростех") объявил о начале продаж дальномерной камеры "Зенит М" - первой модели, выпущенной с момента возрождения бренда.
Обновлено в 03:29
Политика
Трампа уличили в нарушении протокола и странном приветствии королевы
Издание Mirror также отмечало, что во время первого приветствия в Букингемском дворце Трамп странным образом пожал руку Елизавете II.
Обновлено в 06:36
Гаджеты
IPhone 5S, iPhone 6 и iPhone 6 Plus останутся без iOS 13
Плохие новости для владельцев iPhone 5S, iPhone 6 или iPhone 6 Plus, надеявшихся получить iOS 13 — Apple не будет поддерживать последнюю версию ОС на этих устройствах.
Обновлено в 00:26
Музыка
Jay‐Z стал первым рэпером‐миллиардером
Первым в мире хип-хоп артистом, которому удалось заработать миллиард долларов, был назван американский исполнитель Jay-Z.
Обновлено вчера в 20:33
Экономика
Росстат рассказал об отраслях с самым большим ростом зарплат
Росстат раскрыл данные о том, в каких отраслях работающим россиянам постоянно повышают зарплату.
Обновлено в 01:56
Общество
Роскачество выявило кишечную палочку в чайных пакетиках
В ходе проверки листовых и пакетированных сортов черного чая "Роскачество" обнаружило кишечную палочку, говорится в сообщении ТАСС.
Обновлено в 02:19
Политика
Меркель подтвердила поддержку проекта «Северный поток — 2»
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, выступая на конференции федерального союза немецкой промышленности в Берлине, что поддерживает позицию немецкой промышленности о необходимости строительства "Северного потока"-2.
Обновлено в 04:39
Армия и оружие
Сирийская армия штурмует границу провинции Идлиб
Обновлено вчера в 07:15
Авто
«АвтоВАЗ» объявил цены на внедорожный универсал LADA Granta Cross
LADA Granta Cross в комплектации Comfort стоит от 577,8 тысяч рублей, а покупателю предлагается выбрать из трех вариантов компоновки двигателя и коробки передач.
Обновлено вчера в 09:10
Энергетика
Сечин сообщил об ущербе имиджу России от российской загрязненной нефти
Глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что загрязнение нефти, поступающей по по трубопроводу "Дружба" в Белоруссию и страны Европы, нанесло ущерб поставщикам российского сырья и имиджу страны.
Обновлено в 06:37
Общество
Волгоградские выпускники сдали ЕГЭ по русскому языку
Обновлено вчера в 06:48
Происшествия
На Украине суд арестовал двух полицейских, ранивших ребенка
"Голосеевский районный суд Киева арестовал на 60 суток полицейских, которые застрелили 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком", - сообщил корреспондент телеканала из зала суда.
Обновлено в 04:53
Общество
В России появится новый вид алиментов на детей
Минюст РФ подготовил законопроект, в соответствии с которым в России появится новый вид алиментов на детей.
Обновлено в 05:10
Общество
В России в 2018 году родилось на 15% меньше детей, чем в 2016
Количество детей, родившихся в России в 2018 году, оказалось на 15% меньше, чем двумя годами ранее.
Обновлено в 05:38
Шоу-бизнес
Ксения Собчак пришла на презентацию клипа Ольги Бузовой после скандала
Российская телеведущая Ксения Собчак пришла на презентацию клипа певицы Ольги Бузовой на песню «Водица».
Обновлено в 04:35
Шоу-бизнес
48-летнюю Аниту Цой поздравляют с беременностью
Анита Цой с размахом отметила пятилетие своего официального фан-клуба "Банда_А".
Обновлено в 06:04
Общество
Умерла супруга президента Израиля
Нехама Ривлин, супруга президента Израиля Реувена Ривлина, умерла в возрасте 73 лет, сообщает Haaretz.
Обновлено в 04:02
Происшествия
Бывшего губернатора Ивановской области арестовали
Бывшего губернатора Ивановской области арестовали, он пробудет в СИЗО до 30 июля. Решение принял Басманный суд Москвы.
Обновлено вчера в 11:46