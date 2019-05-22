Финансы
Российский фондовый рынок начал торги ростом индексовРосбалт 03:37
Торги на российском рынке акций стартовали в среду ростом основных индикаторов: к 10:00 мск индекс МосБиржи прибавил 0,16% к предыдущему закрытию и достиг 2620,71 пункта. Долларовый индекс РТС поднялся на 0,2% до 1281,63 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 10:54, Ашберн
Политика
Начальник Управления госохраны Украины Гелетей подал в отставку
Начальник Управления госохраны Украины Валерий Гелетей подал рапорт о своем увольнении с поста. Такое решение он принял в среду.
Обновлено в 10:18
Общество
Улюкаев опроверг данные о разводе с женой
Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев, осуждённый на восемь лет колонии строгого режима, опроверг информацию о разводе с супругой.
Обновлено в 10:36
Футбол
Футболисты «Урала» сразятся с «Локомотивом» в финале Кубка России
Внимание футбольных болельщиков приковано к Самаре – там сегодня проходит финал Кубка России.
Обновлено в 10:32
Экономика
Доля безналичных расчетов в России на начало мая выросла до 61%
Доля безналичных расчетов в розничном товарообороте в РФ на начало мая выросла до 61% с 53% на конец 2018 года, сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в Госдуме.
Обновлено в 04:36
Кино
Квентин Тарантино рассказал, почему оставался холостяком до 55 лет
Американский режиссер Квентин Тарантино рассказал, почему не женился до 55 лет.
Обновлено в 08:06
Политика
Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского
Верховная рада Украины отказалась рассматривать предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:30
Культура
Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 10:11
Гаджеты
Глава Xiaomi опубликовал официальный рендер флагмана Redmi K20
Вице-президент Xiaomi и руководитель Redmi Лю Вейбинг опубликовал официальное изображение флагманского смартфона Redmi K20, который будет представлен 28 мая.
Обновлено в 09:44
Хоккей
Артем Зуб внесен в заявку сборной России на чемпионат мира по хоккею
Защитник петербургского СКА Артем Зуб внесен в заявку сборной России на чемпионат мира в Словакии, сообщается на странице Федерации хоккея России (ФХР) в Twitter.
Обновлено в 09:14
Политика
МВФ опроверг досрочное прекращение визита миссии на Украину
Украинское представительство МВФ опровергло информацию о досрочном прекращении миссии, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:51
Происшествия
В Дагестане возбудили уголовное дело в отношении экс-главы Росреестра
В Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя регионального управления Росреестра Сафиюлы Магомедова.
Обновлено в 05:37
Армия и оружие
Российские стратегические ракетоносцы пролетели вдоль побережья Аляски
В Минобороны напомнили, что самолеты дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря, Тихого океана.
Обновлено вчера в 08:59
Культура
Умерла актриса и певица Женевьев Уэйт
Обновлено в 03:18
Происшествия
РСТ: в ДТП в Италии пострадали русскоговорящие туристы
Обновлено в 07:18
Шоу-бизнес
Яна Рудковская призналась в романе с Димой Биланом
Рудковская сотрудничает с Биланом с 2005 года. После рождения сына у Яны и Евгения певец стал крестным отцом ребенка.
Обновлено в 06:45
Происшествия
Германия экстрадировала обвиняемую в крупном мошенничестве россиянку
Власти ФРГ экстрадировали в Россию по запросу Генеральной прокуратуры РФ Наталию Мадорскую, обвиняемую в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства.
Обновлено в 10:01
Хоккей
Тарасенко и Барбашев вывели «Сент-Луис» в финал Кубка Стэнли
Обновлено в 02:08
Транспорт
ЦОДД рекомендовал отказаться от поездок в центр города
Центр организации дорожного движения порекомендовал жителям столицы воздержаться от поездок на личном транспорте из-за возможных ограничений.
Обновлено в 03:00
Происшествия
В Ульяновске «заминировали» все торговые центры, аэропорт и автовокзал
Как сообщил 73online.ru достоверный источник, в 15.45 поступило сообщение о взрывных устройствах в городских торговых центрах, аэропорту и автовокзале.
Обновлено в 08:10
Политика
На Украине возбудили новое уголовное дело против Порошенко
Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины завела дело против Петра Порошенко и проверит законность его действий при распределении должностей в "Центрэнерго", сообщило ведомство на своей странице в Facebook.
Обновлено в 10:33
Общество
Археологи нашли в Калининграде карманные солнечные часы конца XVI века
Карманные солнечные часы, изготовленные из кости неизвестного животного в конце XVI века, обнаружили археологи при раскопках в центральной части Калининграда, сообщила в среду журналистам пресс-служба областного историко-художественного музея.
Обновлено в 09:23
Политика
Зеленский отменил указ о назначении Зеркаль замглавы его администрации
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым отменил свой предыдущий указ о назначении заместителя министра иностранных дел Елены Зеркаль замглавы его администрации.
Обновлено в 04:42
Транспорт
Совершен последний рейс легендарного самолета Ту-134
Ближнемагистральный самолет КБ Туполева, созданный в "золотой век авиации" в 1960х, совершил свой последний рейс из Иркутска в Мирный в Якутии.
Обновлено вчера в 13:31
Происшествия
Полковника ФСБ заподозрили в хищении 490 млн рублей
Обвиняемый в получении взяток полковник ФСБ Кирилл Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей.
Обновлено в 09:32
Происшествия
Женщина-убийца бежала через окно по простыням и разбилась насмерть
Предварительно установлено, что дама убила хозяина квартиры, решила скрыться с места преступления, спустившись из окна по связанным простыням, но сорвалась, упала вниз и разбилась насмерть.
Обновлено в 10:19
Экономика
ЦБ прокомментировал возможность запрета билетов «банка приколов»
Центробанк рассматривает возможность введения административной ответственности за незаконное изготовление билетов, внешне схожих с настоящими банкнотами Банка России, чтобы избежать мошеннических операций.
Обновлено в 08:07
Армия и оружие
РВСН начали получать ракетные комплексы «Авангард»
Обновлено в 07:33