Финансы
Российский фондовый рынок начал торги ростом индексовРосбалт 03:37
Торги на российском рынке акций стартовали в среду ростом основных индикаторов: к 10:00 мск индекс МосБиржи прибавил 0,16% к предыдущему закрытию и достиг 2620,71 пункта. Долларовый индекс РТС поднялся на 0,2% до 1281,63 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 13:52, Ашберн
Происшествия
В Тверской области отравились 11 школьников
В общеобразовательном учреждении, из которого были госпитализированы школьники, работают следователи и криминалисты СКР, а также сотрудники Роспотребнадзора по Тверской области.
Обновлено в 13:03
Политика
На акции в Анкаре использовали фейковые фото депортации крымских татар
Организаторы акции в Анкаре по случаю 75-й годовщины депортации крымских татар использовали на баннерах и афишах фотографии, не имеющие отношения к этому событию, говорится в сообщении посольства РФ в Турции.
Обновлено в 13:29
Общество
Роскачество проверило продукцию с заменителями молочного жира
Практически все производители молочной продукции с использованием заменителей молочных жиров привели маркировку в соответствие с новыми требованиями, но некоторые решили уйти из сегмента молочной продукции, начав выпуск десертов и суфле, сообщает Роскачество со ссылкой на итоги проверки ряда московских магазинов.
Обновлено в 01:34
Авто
Ford выпустит новый электрический кроссовер в конце 2020 года
Представители Ford заявили, что выведут новый электрический кроссовер на рынок в конце 2020 года.
Обновлено вчера в 09:40
Происшествия
Диего Марадона был задержан в аэропорту Буэнос-Айреса
Знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона был задержан в аэропорту Буэнос-Айреса.
Обновлено в 12:06
Происшествия
В посольстве РФ рассказали о пострадавших в ДТП с автобусом в Италии
Четверо пострадавших в ДТП с участием автобуса с туристами в Италии находятся в тяжелом состоянии, сообщил пресс-атташе посольства РФ в республике Дмитрий Гурин.
Обновлено в 06:42
Финансы
Минфин США предупредил о скором достижении лимита госдолга
Глава Минфина США Стивен Мнучин предупредил конгресс о достижении лимита на государственный долг к концу лета.
Обновлено в 11:02
Общество
Беглов поручил сделать транспорт в Петербурге доступным для инвалидов
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов дал поручение сделать доступными для инвалидов объекты транспортной и социальной инфраструктуры.
Обновлено в 12:59
Армия и оружие
Соловьев жестко объяснил украинцу, что ждет ВСУ при захвате Донбасса
Телеведущий Владимир Соловьев жестко объяснил украинскому дипломату Вадиму Трюхану, какая судьба ждет армию Украины в случае, если она решится на захват Донбасса.
Обновлено в 12:25
Игры
Лаунчер GOG объединит в себе библиотеки из других магазинов
Магазин GOG Galaxy получит крупное обновление и сможет объединить библиотеки разных площадок – Steam, Epic Games Store, Origin и других.
Обновлено в 12:59
Экономика
Сбербанк стал владельцем крупнейшего независимого НПЗ в России
Сбербанк стал владельцем кипрской Vikay Industrial Limited, которая владеет 80% Антипинского НПЗ — проблемного заемщика банка.
Обновлено в 12:43
Спорт
Исполком МОК рекомендует оставить бокс в программе ОИ-2020
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) настаивает на сохранении бокса в программе Олимпийских игр-2020, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:43
Авто
В России отзовут 14,5 тыс. автомобилей Ford Explorer
Официальный представитель марки Ford в России ООО «Форд Соллерс Холдинг» отзовет в России 14,58 тыс. автомобилей Ford Explorer из-за возможного образования трещин на рычагах регулировки схождения задних колес.
Обновлено в 11:21
Транспорт
Участок голубой линии московского метро закроют в выходные
Обновлено в 13:08
Авто
Столичный рынок новых легковых автомобилей в апреле упал на 8,2%
В апреле 2019 года объем рынка новых легковых автомобилей в Москве составил 21,7 тыс. единиц, что на 8,2% меньше, чем за такой же период прошлого года.
Обновлено в 05:01
Авто
Land Rover показал новый Discovery Sport
Совсем недавно Range Rover представил свою обновленную спортивную версию кроссовера.
Обновлено вчера в 20:34
Кино
Названа лучшая серия «Игры престолов»
Показанное в эпизоде сражение назвали амбициозным и, возможно, одним из лучших в сериале.
Обновлено в 10:36
Армия и оружие
Болтон: США строят ледоколы для противостояния России в Арктике
Болтон подчеркнул, что "США - арктическая держава", поэтому страна должна находиться в этом регионе круглый год и противодействовать военному присутствию России, а также претензиям Китая на статус близкой к Арктике страны.
Обновлено в 13:08
Происшествия
Женщина-убийца бежала через окно по простыням и разбилась насмерть
Предварительно установлено, что дама убила хозяина квартиры, решила скрыться с места преступления, спустившись из окна по связанным простыням, но сорвалась, упала вниз и разбилась насмерть.
Обновлено в 10:19
Космос
NASA разрешит добровольцам поучаствовать в полёте на Марс
Замглавы руководителя научного подразделения NASA Томас Цурбухен заявил, что этот полёт поможет дать ответы на важнейшие вопросы об этой планете.
Обновлено в 04:29
Энергетика
ФАС посоветовала нефтяникам увеличить продажи топлива на внутренний рынок
С 15 апреля по 15 мая цены на бензин марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже выросли на 23%, на бензин Аи-95 — 18,5%, дизельное топливо — 2,5%. Президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов считает, что ситуация на топливном рынке может привести к резкому росту оптовых и розничных цен на бензин.
Обновлено в 12:57
Происшествия
Грузовик с песком перевернулся в Подмосковье. Перекрыто Минское шоссе
На Минском шоссе перевернулся и загорелся грузовик с песком. Движение в обе стороны дороги перекрыто. Сведений о пострадавших пока нет.
Обновлено в 12:20
Общество
Владимир Урин рассказал, как распространяет билеты Большой театр
Генеральный директор Большого театра Владимир Урин считает, что право решать, как лучше распространять билеты должно оставаться остается за театром.
Обновлено в 07:59
Армия и оружие
США выдвинули ультиматум Турции по С-400
По информации CNBC, США требуют, чтобы «к концу первой недели июня Турция отменила многомиллиардную сделку с Россией».
Обновлено вчера в 16:58
Общество
В Перми омбудсмен пожалуется на завышенный проходной балл для девочек
Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова сообщила РБК, что направит обращение в департамент образования Перми из-за ситуации в гимназии №4, где установили неравные проходные баллы для мальчиков и девочек.
Обновлено в 12:40
Футбол
Тренер «Челси» считает, что ворота в женском футболе нужно уменьшить
Тренер женской команды «Челси» Эмма Хейз призвала уменьшить ворота в женском футболе.
Обновлено в 12:20
Футбол
Коутинью вернулся к тренировкам в общей группе «Барселоны»
Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутинью вернулся к тренировкам и может принять участие в финальном матче Кубка Испании с "Валенсией".
Обновлено в 11:28
Происшествия
Сестры Хачатурян отказались от наследства убитого ими отца
Сестры Хачатурян не имели корыстных побуждений для убийства собственного отца, что доказывается их отказом от наследства, сообщил журналистам адвокат младшей сестры Ярослав Пакулин.
Обновлено в 12:36