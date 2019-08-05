Финансы
Российский фондовый рынок открылся на понижательном трендеФинмаркет 03:06
Европейские фондовые индикаторы резко снизились по итогам торгов в пятницу из-за очередного ухудшения отношений между США и Китаем в торговой сфере. Американские фондовые индексы упали на 0,4-1,3%. Сегодня в минусе торгуется фондовая Азия.
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Происшествия
Семейную пару с маленьким ребенком убили на Кубани
Правоохранители в понедельник обнаружили в частном доме в Новопокровском районе Краснодарского края тела хозяина дома, его супруги и их пятилетнего ребенка, возбуждено дело об убийстве, сообщило управление СК по региону.
Обновлено в 11:31
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.
Обновлено в 05:48
Политика
Кандидат в президенты истерически рассмеялся, комментируя бойню в США
Кандидат в президенты США от демократической партии и уроженец Эль-Пасо Бето О'Рурк нервно рассмеялся, комментируя стрельбу в Техасе.
Обновлено в 09:55
Здоровье
Неизвестная болезнь поразила британского подростка
Британские врачи не смогли поставить диагноз британскому подростку, который был парализован из-за загадочной болезни.
Обновлено в 02:32
Футбол
«Марсель» подписал нападающего сборной Аргентины
Нападающий Дарио Бенедетто перешел из «Боки Хуниорс» в «Марсель», сообщает официальный сайт французской команды.
Обновлено в 10:55
Политика
Россия считает США могильщиками ДРСМД
Россия возложила вину за разрыв Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) на Вашингтон.
Обновлено в 08:07
Шоу-бизнес
Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве
Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено в 09:53
Политика
Зеленский сменил командующего операцией в Донбассе
Обновлено в 12:43
Финансы
Трамп назвал резкое ослабление юаня «валютной манипуляцией» Китая
Президент США Дональд Трамп назвал ослабление курса юаня почти до исторического минимума «валютной манипуляцией» со стороны китайских властей и серьезным нарушением.
Обновлено в 09:28
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Обновлено в 11:46
Общество
Госдума: 15 млн россиян могут остаться без работы
К 2030 году в России без работы могут остаться 15 миллионов человек.
Обновлено вчера в 13:35
Футбол
«МЮ» объявил о покупке самого дорогого защитника в истории футбола
«Манчестер Юнайтед» объявил на своем официальной сайте о переходе защитника «Лестера» Харри Магуайра.
Обновлено в 09:16
Политика
Борис Акунин высказал свое мнение о присоединении Крыма к России
России надо восстановить отношения с Украиной посредством пересмотра статуса Крыма — Акунин Писатель Борис Акунин назвал "странным" проведенный в Крыму пять лет назад референдум, по результатам которого полуостров воссоединился с РФ, передают "РИА Новости (Крым )", ссылаясь на Youtube-канал "Редакция".
Обновлено в 03:34
Общество
Гигантский смерч в Сочи попал на видео
Очевидцы сняли на видео смерчи, бушующие в районе Сочи.
Обновлено в 11:17
Музыка
Умер известный певец Вилли Токарев
Обновлено вчера в 09:42
Политика
Число российских туристов в Грузии сократилось, но незначительно
По словам главы ведомства, количество гостей из РФ, прибывших на самолетах, обрушилось на 48,8 %, зато поездок на сухопутном транспорте стало больше на 7 %. Квривишвили, рассказала, что в начале года в Грузии рассчитывали, что в июле страну посетит рекордное количество россиян, но из-за введенного 8 июля запрета на прямое авиасообщение и продажу путевок масштабным планам не суждено было сбыться.
Обновлено в 07:52
Хоккей
Шумаков – об уходе из ЦСКА: Было нарушение режима, но не в плане алкоголя
Нападающий «Авангарда» Сергей Шумаков заявил, что будучи игроком ЦСКА нарушил режим, что стало поводом для расторжения контракта с игрком.
Обновлено в 13:18
Происшествия
Число погибших при стрельбе в Техасе увеличилось до 21
Менее чем через сутки - рано утром в воскресенье - в результате стрельбы в городе Дейтон в Огайо были убиты 10 человек, включая нападавшего, еще 16 человек получили ранения.
Обновлено в 12:52
Политика
Зеленский обсудил с Джонсоном сотрудничество после Brexit
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора обсудили отношения двух стран после выхода Британии из Европейского союза.
Обновлено в 13:09
Происшествия
В магазине в Челябинске обрушилась бетонная плита
Бетонная плита обрушилась в челябинском магазине, из здания эвакуировались 29 человек, пострадавших нет, говорится в сообщении, размещенном в официальной группе ГУ МЧС по Челябинской области в социальной сети "ВКонтакте".
Обновлено в 11:16
Политика
Трамп дал указание ввести смертную казнь за массовые убийства
Президент США Дональд Трамп дал указание минюсту страны разработать меры по введению смертной казни за массовые убийства.
Обновлено в 10:36
Технологии
MasterCard начнет блокчейн-проект
Компания ищет инженера по технологии распределенного реестра, руководителя по направлению «Управление продуктами — криптовалюта/кошельки» и вице-президента по управлению блокчейн-продуктами.
Обновлено в 08:40
Футбол
«Динамо» согласовало трансфер нападающего «Боруссии»
Обновлено в 12:58