Финансы

Российский фондовый рынок открылся на понижательном трендеФинмаркет 03:06

Европейские фондовые индикаторы резко снизились по итогам торгов в пятницу из-за очередного ухудшения отношений между США и Китаем в торговой сфере. Американские фондовые индексы упали на 0,4-1,3%. Сегодня в минусе торгуется фондовая Азия.
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Гонконгские магнаты потеряли $19 млрд на фоне протестов

Вести.Финанс11:19

Российский фондовый рынок открылся на понижательном тренде

Финмаркет03:06

Московская биржа открылась снижением

Взгляд.ру03:24

ИАЦ «Альпари»: Индекс МосБиржи проведет торги в коридоре 2650-2690 пунктов

SIA.ru04:13

Российский фондовый рынок начал неделю в минусе

Росбалт03:40

Торги в Москве начались снижением основных индексов

Интерфакс03:28

Рынок акций РФ снизился на фоне резкого ухудшения внешней конъюнктуры

ПРАЙМ12:48
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Происшествия

Семейную пару с маленьким ребенком убили на Кубани

Правоохранители в понедельник обнаружили в частном доме в Новопокровском районе Краснодарского края тела хозяина дома, его супруги и их пятилетнего ребенка, возбуждено дело об убийстве, сообщило управление СК по региону.
Обновлено в 11:31
Происшествия

В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу

Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.
Обновлено в 05:48
Политика

Кандидат в президенты истерически рассмеялся, комментируя бойню в США

Кандидат в президенты США от демократической партии и уроженец Эль-Пасо Бето О'Рурк нервно рассмеялся, комментируя стрельбу в Техасе.
Обновлено в 09:55
Здоровье

Неизвестная болезнь поразила британского подростка

Британские врачи не смогли поставить диагноз британскому подростку, который был парализован из-за загадочной болезни.
Обновлено в 02:32
Общество

Женщину-пилота сняли с ее первого международного рейса из-за долгов

Обновлено в 09:05
Футбол

«Марсель» подписал нападающего сборной Аргентины

Нападающий Дарио Бенедетто перешел из «Боки Хуниорс» в «Марсель», сообщает официальный сайт французской команды.
Обновлено в 10:55
Происшествия

В Ачинске проводится частичная эвакуация из-за взрывов в военной части

Обновлено в 12:58
Политика

Россия считает США могильщиками ДРСМД

Россия возложила вину за разрыв Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) на Вашингтон.
Обновлено в 08:07
Шоу-бизнес

Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве

Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено в 09:53
Политика

Зеленский сменил командующего операцией в Донбассе

Обновлено в 12:43
Происшествия

Следователи проводят проверку гибели зацепера на крыше «Сапсана»

Обновлено в 04:03
Финансы

Трамп назвал резкое ослабление юаня «валютной манипуляцией» Китая

Президент США Дональд Трамп назвал ослабление курса юаня почти до исторического минимума «валютной манипуляцией» со стороны китайских властей и серьезным нарушением.
Обновлено в 09:28
Происшествия

В Москве арестовали более 100 участников митингов 27 июля и 3 августа

Обновлено в 11:52
Политика

Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага

Обновлено в 11:46
Общество

Госдума: 15 млн россиян могут остаться без работы

К 2030 году в России без работы могут остаться 15 миллионов человек.
Обновлено вчера в 13:35
Футбол

«МЮ» объявил о покупке самого дорогого защитника в истории футбола

«Манчестер Юнайтед» объявил на своем официальной сайте о переходе защитника «Лестера» Харри Магуайра.
Обновлено в 09:16
Политика

Борис Акунин высказал свое мнение о присоединении Крыма к России

России надо восстановить отношения с Украиной посредством пересмотра статуса Крыма — Акунин Писатель Борис Акунин назвал "странным" проведенный в Крыму пять лет назад референдум, по результатам которого полуостров воссоединился с РФ, передают "РИА Новости (Крым )", ссылаясь на Youtube-канал "Редакция".
Обновлено в 03:34
Общество

Гигантский смерч в Сочи попал на видео

Очевидцы сняли на видео смерчи, бушующие в районе Сочи.
Обновлено в 11:17
Происшествия

На Петровке, 38 задержали участников пикетов в поддержку Егора Жукова

Обновлено в 07:40
Музыка

Умер известный певец Вилли Токарев

Обновлено вчера в 09:42
Космос

В кратере Ломоносова найден эпицентр глобальной катастрофы на Марсе

Обновлено в 11:57
Политика

Число российских туристов в Грузии сократилось, но незначительно

По словам главы ведомства, количество гостей из РФ, прибывших на самолетах, обрушилось на 48,8 %, зато поездок на сухопутном транспорте стало больше на 7 %. Квривишвили, рассказала, что в начале года в Грузии рассчитывали, что в июле страну посетит рекордное количество россиян, но из-за введенного 8 июля запрета на прямое авиасообщение и продажу путевок масштабным планам не суждено было сбыться.
Обновлено в 07:52
Хоккей

Шумаков – об уходе из ЦСКА: Было нарушение режима, но не в плане алкоголя

Нападающий «Авангарда» Сергей Шумаков заявил, что будучи игроком ЦСКА нарушил режим, что стало поводом для расторжения контракта с игрком.
Обновлено в 13:18
Происшествия

Подросток выхватил сына у женщины и сбросил с десятого этажа

Обновлено в 12:40
Происшествия

Число погибших при стрельбе в Техасе увеличилось до 21

Менее чем через сутки - рано утром в воскресенье - в результате стрельбы в городе Дейтон в Огайо были убиты 10 человек, включая нападавшего, еще 16 человек получили ранения.
Обновлено в 12:52
Политика

Зеленский обсудил с Джонсоном сотрудничество после Brexit

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора обсудили отношения двух стран после выхода Британии из Европейского союза.
Обновлено в 13:09
Происшествия

В магазине в Челябинске обрушилась бетонная плита

Бетонная плита обрушилась в челябинском магазине, из здания эвакуировались 29 человек, пострадавших нет, говорится в сообщении, размещенном в официальной группе ГУ МЧС по Челябинской области в социальной сети "ВКонтакте".
Обновлено в 11:16
Политика

Трамп дал указание ввести смертную казнь за массовые убийства

Президент США Дональд Трамп дал указание минюсту страны разработать меры по введению смертной казни за массовые убийства.
Обновлено в 10:36
Технологии

MasterCard начнет блокчейн-проект

Компания ищет инженера по технологии распределенного реестра, руководителя по направлению «Управление продуктами — криптовалюта/кошельки» и вице-президента по управлению блокчейн-продуктами.
Обновлено в 08:40
Футбол

«Динамо» согласовало трансфер нападающего «Боруссии»

Обновлено в 12:58
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