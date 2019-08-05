Финансы

Российский фондовый рынок начал неделю в минусеРосбалт 03:40

Торги на российском рынке акций стартовали в понедельник снижением основных индикаторов: к 10:01 мск рублевый индекс МосБиржи потерял 0,44% к предыдущему закрытию и составил 2663,01 пункта.
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Фондовые торги в РФ завершились в «красной зоне»

Банки.ру11:56

Московская биржа открылась снижением

Взгляд.ру03:24

Торги в Москве начались снижением основных индексов

Интерфакс03:28

ИАЦ «Альпари»: Индекс МосБиржи проведет торги в коридоре 2650-2690 пунктов

SIA.ru04:13

Российский фондовый рынок начал неделю в минусе

Росбалт03:40

Alfa-Bank Daily. Morning Bulletin

Bankir.Ru04:33

Бумаги компаний РФ в основном дорожают на бирже в Лондоне

ПРАЙМ03:46
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Более 15 млн россиян рискуют стать безработными

В будущем более 15 млн россиян могут лишиться работы. Речь идет о тех сферах, где не требуется серьезная квалификация.
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Экономика

В России не хватает рабочей силы

Специалисты отмечают, что снижение численности рабочей силы не стало неожиданностью, поскольку падение показателя наблюдается ещё с 2016 года.
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Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве

Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
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Грозненский "Ахмат" переиграл "Оренбург" в матче четвертого тура чемпионата России.
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Депутат Госдумы назвал причины ранней смертности мужчин в России

Курение и алкоголь являются главными причинами ранней смертности мужчин в России.
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Генсек НАТО объяснил присоединение Крыма конкуренцией «великих держав»

Присоединение Крыма к территории России стало последствием усиления конкуренции между великими державами.
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Названы избавляющие от сонливости продукты

Сотрудник Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Маргарита Королева рассказала о продуктах, позволяющих эффективно бороться с сонливостью.
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Происшествия

Машина скорой помощи сбила ребенка в Астраханской области

Автомобиль скорой помощи сбил 8-летнего ребенка в Астраханской области, который выбежал на проезжую часть.
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Умер композитор песни «Снег кружится» Сергей Березин

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"Порту" проведёт первый матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов против "Краснодара" без главного тренера Сержиу Консейсау.
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В двух округах Магаданской области из-за ливней объявлен режим ЧС

Во вторник, 6 августа, власти двух округов Магаданской области – Тенькинского и Сусуманского – ввели режим ЧС в связи с сильными дождями, высоким уровнем воды в реках и размытием дорог.
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В Сети опубликованы угрозы силовиков в адрес протестующих и их семей

Сообщается, что это якобы ответ на угрозы в адрес детей сотрудников Росгвардии и полиции, которые работали во время недавних протестов.
Обновлено в 04:30
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Индия отменяет автономию Джамму и Кашмира

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В Германии ответили на заявление МИД России о вмешательстве

В МИД Германии ответили на обвинения России во вмешательстве во внутренние дела страны. Об этом 5 августа сообщает «РИА Новости».
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Как сообщает пресса со ссылкой на губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, на всей территории региона был введен режим ЧС.
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Госбюро расследований Украины возбудило дело против бывшего президента Петра Порошенко из-за выезда на отдых на Мальдивы в 2018 году по якобы поддельным документам, сообщил экс-замглавы администрации времен Януковича юрист Андрей Портнов.
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Илон Маск сравнил британскую королеву Елизавету II с телепузиками

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Сбербанк запустил сервис, с помощью которого клиенты смогут оплачивать покупки через платежный сервис «Плати QR».
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Сербский полузащитник «Аякса» Душан Тадич стал новым капитаном амстердамского клуба. Об этом сообщил официальный аккаунт «Аякса» в Twitter.
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