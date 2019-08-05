Финансы

Российский фондовый рынок начал неделю в минусеРосбалт 03:40

Торги на российском рынке акций стартовали в понедельник снижением основных индикаторов: к 10:01 мск рублевый индекс МосБиржи потерял 0,44% к предыдущему закрытию и составил 2663,01 пункта.
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Фондовые торги в РФ завершились в «красной зоне»

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Московская биржа открылась снижением

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ИАЦ «Альпари»: Индекс МосБиржи проведет торги в коридоре 2650-2690 пунктов

SIA.ru04:13

Alfa-Bank Daily. Morning Bulletin

Bankir.Ru04:33

Российский фондовый рынок начал неделю в минусе

Росбалт03:40

Торги в Москве начались снижением основных индексов

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Бумаги компаний РФ в основном дорожают на бирже в Лондоне

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Менее чем через сутки - рано утром в воскресенье - в результате стрельбы в городе Дейтон в Огайо были убиты 10 человек, включая нападавшего, еще 16 человек получили ранения.
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Два человека погибли в ДТП с грузовиком на Кубани

Два человека погибли и четверо пострадали в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Темрюкском районе Краснодарского края в понедельник вечером, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ГУ МВД России по краю.
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Вступил в силу закон об ужесточении наказания за непропуск скорой

В России вступили в силу законы об ужесточении ответственности за непропуск машин скорой помощи на дороге и воспрепятствование работе врачей.
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Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск сравнил королеву Великобритании Елизавету II с героями детского шоу «Телепузики».
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США признали Китай валютным манипулятором

Минфин США ссылается на закон 1988 года, в котором нет строгих критериев, позволяющих определить, что та или иная страна является валютным манипулятором.
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Медведев потребовал от министерств объяснить срывы сроков нацпроектов

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Железнодорожные войска празднуют день рождения

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Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России

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