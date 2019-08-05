Финансы

Российский фондовый рынок начал неделю в минусеРосбалт 03:40

Торги на российском рынке акций стартовали в понедельник снижением основных индикаторов: к 10:01 мск рублевый индекс МосБиржи потерял 0,44% к предыдущему закрытию и составил 2663,01 пункта.
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Гонконгские магнаты потеряли $19 млрд на фоне протестов

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Рынок акций РФ снижается на фоне распродаж на глобальном рынке

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SIA.ru04:13

Российский фондовый рынок начал неделю в минусе

Росбалт03:40

Торги в Москве начались снижением основных индексов

Интерфакс03:28
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Рубль снижается к доллару и евро на фоне данных о санкциях США

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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и обсудил отношения двух стран после выхода Британии из ЕС, сообщила пресс-служба президента Украины.
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