Финансы
Российский фондовый рынок начал неделю в минусеРосбалт 03:40
Торги на российском рынке акций стартовали в понедельник снижением основных индикаторов: к 10:01 мск рублевый индекс МосБиржи потерял 0,44% к предыдущему закрытию и составил 2663,01 пункта.
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Политика
Борис Акунин высказал свое мнение о присоединении Крыма к России
России надо восстановить отношения с Украиной посредством пересмотра статуса Крыма — Акунин Писатель Борис Акунин назвал "странным" проведенный в Крыму пять лет назад референдум, по результатам которого полуостров воссоединился с РФ, передают "РИА Новости (Крым )", ссылаясь на Youtube-канал "Редакция".
Обновлено в 03:34
Политика
В МИДе после акции в Москве обвинили США и Германию во вмешательстве
Москва направит официальные обращения к США и Германии из-за публикаций их дипломатических сотрудников и СМИ, касающихся несогласованной акции в Москве 3 августа.
Обновлено вчера в 13:37
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено в 11:46
Происшествия
МЧС винит в лесных пожарах в Сибири человека
В МЧС заявляют о неосторожном обращении с огнем как основной причине лесных пожаров, передает корреспондент ИА REGNUM 5 августа.
Обновлено в 06:11
Политика
Лидер партии Зеленского ищет новые способы возвращения Донбасса
Лидер партии "Слуга народа" и основной претендент на пост спикера Верховной рады Дмитрий Разумков назвал конфликт на юго-востоке Украины ключевой проблемой в стране и выразил мнение, что вернуть мир в Донбассе законными способами не получится.
Обновлено в 04:43
Футбол
Магуайр станет самым дорогим защитником в истории
Если сделка состоится, то Магуар станет самым дорогим защитником в истории футбола.
Обновлено 02 августа в 14:20
Экономика
Россия не шутила, когда обещала отказаться от доллара
По мере роста напряженности между Москвой и Вашингтоном Россия плавно движется в направлении обещанного президентом ослабления роли доллара в международной торговле Это происходит в рамках стратегии так называемой дедолларизации российский экономики и ослабления ее зависимости от сохраняющейся угрозы американских санкций.
Обновлено в 07:09
Происшествия
СК начал проверку после гибели зацепера на крыше «Сапсана»
Обновлено вчера в 19:25
Политика
Советник Зеленского заявил о вреде российских соцсетей для украинцев
Советник украинского президента Владимира Зеленского Михаил Фёдоров заявил, что не считает целесообразным снятие блокировки с российских социальных сетей, так как их «контент негативно влияет на украинцев».
Обновлено в 08:58
Политика
Трамп дал указание ввести смертную казнь за массовые убийства
Президент США Дональд Трамп дал указание минюсту страны разработать меры по введению смертной казни за массовые убийства.
Обновлено в 10:36
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров подверг дочку экстремальным испытаниям
Обновлено в 08:30
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.
Обновлено в 05:48
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро на фоне данных о санкциях США
В начале первых торгов недели рубль снижается к доллару и евро. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Московской биржи.
Обновлено в 03:26
Армия и оружие
Боевики выпустили реактивные снаряды в сторону авиабазы Хмеймим
Боевики выпустили три реактивных снаряда в сторону авиабазы Хмеймим в Сирии, пострадавших на базе нет.
Обновлено в 11:54
Происшествия
Более 100 человек арестовали после протестных акций в Москве
По итогам протестных акций в Москве административный арест получили более 100 человек, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда, передает ТАСС.
Обновлено в 11:39
Политика
Россияне относятся к советской власти лучше, чем к российской
Россияне относятся к советской власти конца 1970-х – начала 1980-х гг. более позитивно, чем к нынешней российской, следует из опроса «Левада-центра», проведенного в рамках долговременной исследовательской программы «Советский простой человек».
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
Число погибших при стрельбе в Техасе возросло
Ранее сообщалось, что из-за стрельбы в торговом центре в городе Эль-Пасо погибли 20 человек, еще 26 пострадали — в том числе шесть мексиканцев.
Обновлено в 11:58
Общество
Гигантский смерч в Сочи попал на видео
Очевидцы сняли на видео смерчи, бушующие в районе Сочи.
Обновлено в 11:17
Общество
Российский священник заявил о контакте с Чарльзом Дарвином
Обновлено в 11:05
Финансы
Трамп обвинил Китай в валютной манипуляции
Президент США Дональд Трамп обвинил Китай в манипуляции валютой, об этом он написал в своем твиттере.
Обновлено в 11:22
Политика
Зеленский сменил командующего силами в Донбассе
Обновлено в 11:19
Происшествия
СК объявил в розыск фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве
Следственный комитет заявил, что один из участников массовых беспорядков в ходе несогласованной с властями акции в Москве, которая прошла 27 июля, скрылся от органов следствия и объявлен в розыск.
Обновлено в 09:53
Общество
Госдума: 15 миллионов россиян в будущем могут остаться без работы
По мнению члена комитета российского парламента по труду, соцполитике и делам ветеранов Олега Шеина, скоро низкоквалифицированная работа уйдет в прошлое.
Обновлено вчера в 18:05
Политика
Зеленский обсудил с Джонсоном сотрудничество после выхода Британии из ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и обсудил отношения двух стран после выхода Британии из ЕС, сообщила пресс-служба президента Украины.
Обновлено в 12:13