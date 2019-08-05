Финансы
Российский фондовый рынок начал неделю в минусеРосбалт 03:40
Торги на российском рынке акций стартовали в понедельник снижением основных индикаторов: к 10:01 мск рублевый индекс МосБиржи потерял 0,44% к предыдущему закрытию и составил 2663,01 пункта.
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Автоматически обработано 7276 источников, обновлено в 09:22, Ашберн
Армия и оружие
Киев попросил Вашингтон продать больше ракетных комплексов Javelin
Украина обратилась к США с запросом о продаже большего количества противотанковых ракетных комплексов Javelin.
Обновлено в 07:28
Общество
Площадь пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке сократилась на четверть
Площадь лесных пожаров, действующих в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) и Сибирском федеральном округе (СФО), сократилась на 25%.
Обновлено в 06:26
Недвижимость
Сбербанк повторно снижает ставки по ипотеке
Сбербанк с 6 августа снижает ставки ипотечных кредитов и увеличивает скидку к ставке для зарплатных клиентов.
Обновлено в 06:10
Музыка
Умер известный певец Вилли Токарев
Обновлено вчера в 09:42
Футбол
Трансфер Магуайра в «МЮ» за 80 млн фунтов стал рекордным
Обновлено в 04:53
Общество
Девушка раскрыла измену парня с помощью одной детали на фото
Обновлено в 01:06
Происшествия
Иран задержал иностранный танкер в Персидском заливе
Иран задержал иностранный танкер в Персидском заливе. На его борту было 7 тысяч литров контрабандного топлива, сообщает ISNA.
Обновлено вчера в 05:38
Футбол
«Оренбург» объявил о переходе защитника Готлиба
"Оренбург" подписал контракт с израильским защитником Эду Готлибом, сообщает официальный сайт оренбуржцев.
Обновлено в 06:10
Финансы
Трамп обвинил Китай в манипулировании валютным курсом
Президент США Дональд Трамп обвинил Китай в манипулировании валютным курсом на фоне новостей из КНР, следует из его заявления в своем аккаунте в соцсети Twitter.
Обновлено в 08:43
Происшествия
Число погибших при взрыве после ДТП в Каире возросло до 19
В Каире в результате взрыва после ДТП у Национального института онкологии в центре Каира погибли 19 человек, ещё 30 пострадали.
Обновлено в 05:14
Авто
Частично рассекречен внешний вид нового внедорожника Rezvani Tank
По сведениям, новая внедорожная машина Rezvani Tank 2020 модельного года получит очень производительный силовой агрегат.
Обновлено в 07:45
Гаджеты
Кнопочный телефон Nokia TA-1174 засветился в базе TENAA
Предполагается, что Nokia TA-1174 будет представлен уже в этом месяце.
Обновлено в 07:06
Экономика
Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году
Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
Обновлено в 03:39
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Ранее сообщалось о том, что 4 августа на территории яхт-клуба погибли чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Джакубова и вице-чемпионка мира Элина Гисмеева.
Обновлено в 05:48
Происшествия
Бразильский наркобарон притворился дочкой в попытке сбежать из тюрьмы
Обновлено вчера в 23:13
Политика
Рябков нарек США «могильщиками» ДРСМД
20 октября 2018 года президент Штатов Дональд Трамп заявил о выходе США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности из-за «нарушений» со стороны России.
Обновлено в 04:51
Экономика
Новый способ получения зарплаты планируют ввести в России
В России планируют ввести новый способ получения заработной платы.
Обновлено в 00:56
Происшествия
В Киргизии нашли тело пропавшего российского альпиниста
В Киргизии нашли тело российского альпиниста, который ранее пропал в горах республики, сообщили в МЧС страны.
Обновлено в 05:31
Экономика
Россия резко снизила поставки угля на Украину
В июне большинство крупнейших экспортеров либо вообще прекратили поставки угля на Украину, либо снизили их в несколько раз.
Обновлено в 04:10
Происшествия
В Москве задержали мужчину за призывы к насилию над детьми силовиков
Официальный представителя Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко проинформировала о задержании в Москве за размещенные в соцсетях призывы к насилию над детьми правоохранителей жителя Подмосковья Владислава Синицу.
Обновлено вчера в 10:54
Армия и оружие
Российский Су-57 не смог догнать американские F-22 и F-35
Отмечается, что российские военные инженеры в области авиастроения систематически заявляют о том, что Су-57 в разы превосходит американские истребители пятого поколения, в реальности оказалось то, что самолет ВВС Российской Федерации уступает им по такой важной характеристике как скорость.
Обновлено 03 августа в 05:19
Политика
В Берлине прокомментировали слова Порошенко о Минских соглашениях
Минские соглашения являются результатом интенсивных переговоров между всеми вовлеченными сторонами, заявили РИА Новости в пресс-службе правительства ФРГ, комментируя утверждение экс-президента Украины Петра Порошенко о том, что он якобы написал их вдвоем с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Обновлено в 06:57
Общество
Госдума: 15 млн россиян рискуют остаться без работы
Олег Шеин считает, что востребованным останутся специальности, частью которых является сопереживание и эмпатия, или те, где есть высокий уровень вариативности в применении знаний - образование или медицина например.
Обновлено в 04:29
Происшествия
Француз пересек Ла-Манш на летающей доске со второго раза
Французский инженер Франки Запата со второго раза пересек Ла-Манш на летающей доске.
Обновлено вчера в 03:21
Спорт
Российские волейболистки завоевали путёвку на ОИ-2020
Обновлено в 05:37
Здоровье
В Екатеринбурге в многоэтажке на Сортировке объявлен карантин по кори
В Екатеринбурге в многоэтажном доме на улице Автомагистральная, 19 объявлен карантин по кори.
Обновлено в 08:54
Футбол
«Ливерпуль» подпишет экс-вратаря «Вест Хэма»
Сообщается, что «красные» подпишут бывшего вратаря «Вест Хэма» Адриана, ставшего свободным агентом по окончании предыдущего сезона.
Обновлено в 06:55