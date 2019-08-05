Финансы

Российский фондовый рынок начал неделю в минусеРосбалт 03:40

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Торги на российском рынке акций стартовали в понедельник снижением основных индикаторов: к 10:01 мск рублевый индекс МосБиржи потерял 0,44% к предыдущему закрытию и составил 2663,01 пункта.
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