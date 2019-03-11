Финансы
Российский фондовый рынок начал неделю снижением индексовРосбалт вчера в 03:54
Торги на российском рынке акций стартовали в понедельник снижением основных индикаторов: рублевый индекс МосБиржи к 10:01 потерял 0,16% к закрытию предыдущего дня и составил 2472,61 пункта, а долларовый индекс РТС опустился на 0,38% до 1175,14 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Политика
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"Роснефть" выпустила специальное заявление, в котором прокомментировала обвинения госсекретаря США Майка Помпео в покупке нефти в Венесуэле в обход американских санкций.
Обновлено в 05:26
Происшествия
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Следователи доставили исполняющего обязанности главы администрации Рязани Сергея Карабасова на допрос по делу о получении взятки в особо крупном размере, которое возбудили против его заместителя Сергея Пашкевича и других лиц.
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Политика
Предел «лихача»: ПДД снова хотят поменять
Очередные изменения в ПДД готовит правителство, сообщает DEITA.
Обновлено в 07:44
Политика
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Футбол
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Обновлено в 03:00
Общество
Медведев поручил Минприроды проверить завод по розливу воды на Байкале
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минприроды проверить на предмет соответствия экологическим стандартам проект по строительству на озере Байкал завода по розливу воды.
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Обновлено в 05:47
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Экстренно госпитализирован Валентин Гафт
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Обновлено в 06:48
Политика
Европарламент больше не считает Россию стратегическим партнером
Европейский парламент (ЕП) не намерен более рассматривать Россию в качестве стратегического партнера.
Обновлено в 08:11
Хоккей
Сборная России по хоккею завоевала золото Универсиады
Хоккеисты принесли 41-ю золотую медаль в копилку национальной команды по итогам Универсиады.
Обновлено в 06:17
Экономика
Госдума меняет модель выплат социальных доплат к пенсиям
Законопроект о пересчете пенсий в России Госдума приняла в первом чтении, по предложению президента РФ Владимира Путина меняется существующая модель выплат, передает корреспондент ИА REGNUM 12 марта.
Обновлено в 06:35
Политика
Почти 80% украинцев заявили о положительном отношении к россиянам
Полгода назад положительно к России относились 48% украинцев, отрицательно — 32%.
Обновлено в 08:39
Происшествия
Боевики ИГ готовили теракт на концерте Киркорова в Махачкале
Четырех боевиков террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) обвиняют в подготовке теракта на концерте известного российского певца Филиппа Киркорова в Махачкале в 2017 году, сообщил адвокат одного из фигурантов дела Исрафил Гададов.
Обновлено в 04:48
Политика
Фото с «побегом» Порошенко с митинга оказалось фейком
Обновлено в 08:42
Экономика
«Ростелеком» консолидирует 100% Tele2
"Ростелеком", владеющий 45% Tele2, договорился с ВТБ и другими акционерами о консолидации 100% оператора, сообщил журналистам глава "Ростелекома" Михаил Осеевский.
Обновлено в 08:48
Политика
Совет федерации может отклонить закон о запрете хостелов в жилых домах
Принятый Госдумой закон о запрете хостелов в жилых помещениях может быть отклонен на заседании Совета федерации (СФ), которое состоится в среду, 13 марта, сообщила «Интерфаксу» сенатор Елена Мизулина.
Обновлено в 08:48
Политика
Транзит российского газа через Болгарию в Турцию остановят с 2020 года
С 1 января 2020 года Болгария перестанет быть транзитером российского газа в Турцию по Трансбалканскому коридору.
Обновлено в 05:30
Политика
Россия направила ноту Украине из-за нарушений договора о дружбе
Российский МИД направил Украине ноту, в которой заявил о нарушении Киевом договора о дружбе.
Обновлено в 07:20
Происшествия
Опубликовано видео задержания дебошира на рейсе Оренбург — Москва
Телеканал "Звезда" опубликовал видео задержания дебошира на рейсе Оренбург — Москва.
Обновлено в 06:35
Происшествия
В Петербурге задержали мошенников, отбиравших квартиры у пенсионеров
Задержаны трое мошенников, которые обманывали одиноких пенсионеров и отбирали у них квартиры в Петербурге, сообщает пресс-служба СК РФ.
Обновлено в 08:05
Космос
«Роскосмос» показал видео о самом мощном в мире ракетном двигателе
«Роскосмос» опубликовал видео о самом мощном в мире ракетном двигателе РД-171МВ.
Обновлено в 08:51
Происшествия
«Похоронивший» Путина в Набережных Челнах арестован на 28 суток
Городской суд Набережных Челнов арестовал «похоронившего» президента России Владимира Путина активиста.
Обновлено в 06:17
Армия и оружие
В ООН подсчитали количество погибших мирных жителей в войне в Донбассе
Глава миссии ООН по правам человека на Украине Фиона Фрейзер заявила, что в результате военного конфликта в Донбассе погибли более трех тысяч мирных жителей, еще до девяти тысяч получили ранения.
Обновлено в 06:29