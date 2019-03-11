Финансы
Российский фондовый рынок начал неделю снижением индексовРосбалт 11 марта в 03:54
Торги на российском рынке акций стартовали в понедельник снижением основных индикаторов: рублевый индекс МосБиржи к 10:01 потерял 0,16% к закрытию предыдущего дня и составил 2472,61 пункта, а долларовый индекс РТС опустился на 0,38% до 1175,14 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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