Финансы
Российский фондовый рынок начал неделю снижением индексовРосбалт вчера в 03:54
Торги на российском рынке акций стартовали в понедельник снижением основных индикаторов: рублевый индекс МосБиржи к 10:01 потерял 0,16% к закрытию предыдущего дня и составил 2472,61 пункта, а долларовый индекс РТС опустился на 0,38% до 1175,14 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Происшествия
Суд арестовал мать брошенной в квартире в Москве девочки
Обновлено в 13:02
Происшествия
ЕС приостановил все полеты Boeing 737 MAX 8
Евросоюз приостановил полеты Boeing 737 MAX и его модификаций до выяснения причин авиакатастрофы в Эфиопии.
Обновлено в 14:15
Экономика
Вице-премьер Акимов заявил об отставании России на 100 лет от ведущих экономик мира
В промышленности необходимо наращивать цифровизацию процессов, чтобы преодолеть практически 100-летний разрыв в производительности труда по сравнению с ведущими мировыми экономиками, заявил вице-премьер РФ Максим Акимов.
Обновлено в 14:24
Политика
Совет Федерации может отклонить закон о запрете хостелов в жилых домах
Совет Федерации может в среду на заседании отклонить принятый ранее Госдумой закон о запрете хостелов в жилых помещениях, сообщил РИА Новости источник в верхней палате парламента.
Обновлено в 07:45
Происшествия
Драка курьеров Delivery Club и «Яндекс.Еды» попала на видео
В центре Москвы произошла драка между курьерами сервисов Delivery Club и "Яндекс.Еда". Очевидцы сняли конфликт на видео.
Обновлено в 14:02
Транспорт
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В ГИБДД выступили в поддержку снижения с 20 до 10 км/ч порога превышения скорости автомобиля, за который может быть выписан штраф.
Обновлено в 08:34
Политика
МИД предупредил россиян из Армении о рисках поездок в Азербайджан
Россияне с армянскими корнями могут испытывать проблемы при поездках в Азербайджан "под предлогом неурегулированности нагорно-карабахского конфликта", говорится в распространенном комментарии МИД РФ.
Обновлено в 14:55
Шоу-бизнес
Умер бывший муж Лолиты Милявской
Скончался экс-супруг певицы Лолиты Милявской бизнесмен Арнольд Спиваковский. О этом сама артистка рассказала в Instagram.
Обновлено в 13:24
Политика
Юрист прокомментировала оправдания Либертарианской партии по поводу недопуска RT на митинг
Адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT назвала нарушением прав граждан на получение достоверной информации недопуск съёмочной группы телеканала RT и агентства Ruptly на митинг в поддержку свободы слова в Рунете, который прошёл на проспекте Академика Сахарова в Москве.
Обновлено в 13:26
Технологии
«Яндекс» купил сервис вопросов и ответов TheQuestion
Интернет-компания «Яндекс» приобрела сервис вопросов и ответов TheQuestion, сообщил «Ведомостям» представитель поисковика.
Обновлено в 13:00
Происшествия
Ввозившую самолеты мимо таможни ОПГ раскрыли в московском аэропорту
На территории аэропорта «Домодедово» выявлена организованная преступная группировка (ОПГ), члены которой, как считает следствие, уходили от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере при покровительстве местных правоохранительных органов.
Обновлено в 07:56
Экономика
Госдума меняет модель выплат социальных доплат к пенсиям
Законопроект о пересчете пенсий в России Госдума приняла в первом чтении, по предложению президента РФ Владимира Путина меняется существующая модель выплат, передает корреспондент ИА REGNUM 12 марта.
Обновлено в 06:35
Экономика
Bloomberg подсчитал сумму выведенных из России денег за 25 лет
За последние 25 лет из России через офшоры вывели 750 млрд долларов, подсчитало агентство Bloomberg.
Обновлено в 13:54
Политика
Правительство утвердило порядок присвоения имен аэропортам и вокзалам
Правительство утвердило правила присвоения аэропортам, железнодорожным станциям и портам имен выдающихся деятелей.
Обновлено в 13:49
Общество
Минздрав предложил ежегодно увеличивать налог на сигареты
Минздрав предложил ежегодно увеличивать налог на табачные изделия.
Обновлено в 12:56
Политика
Европарламент призвал остановить «Северный поток — 2»
Европарламент проголосовал за резолюцию о политических отношениях Брюсселя и Москвы, в которой содержится предложение остановить "Северный поток — 2".
Обновлено в 08:42
Политика
Российские писатели и журналисты назвали цензурой закон о запрете «фейков»
Во вторник, 12 марта, стало известно, что российские писатели и журналисты опубликовали и распространили в интернете открытое письмо, посвящённое законам о штрафах за неуважение к власти и блокировке фейковых новостей.
Обновлено в 12:58
Армия и оружие
США потратят $250 млн на военную помощь Украине в 2020 году
Вашингтон намерен выделить в 2020 году $250 млн на оказание военной помощи Украине.
Обновлено в 13:28
Происшествия
Один человек погиб при обрушении породы на шахте в Кемеровской области
Один человек погиб в результате обрушения породы на шахте "Карагайлинская" в Кемеровской области.
Обновлено в 14:09
Происшествия
В Краснодаре горит склад с полиэтиленом
В Краснодаре загорелся склад с полиэтиленовой и бумажной тарой. Об этом сообщает РИА "Новости". Площадь пожара составляет 600 кв. м.
Обновлено в 10:33
Спорт
Эберг победила в индивидуальной гонке на домашнем чемпионате мира
Шведка Ханна Эберг завоевала золото в индивидуальной гонке на 15 километров на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде.
Обновлено в 12:18
Политика
В «Единой России» рекомендовали исключить Набиева из партии
Комиссия по этике политической партии «Единая Россия» (ЕР) рекомендовала исключить из своих рядов депутата Волгоградской областной думы Гасана Набиева, допустившего оскорбительные высказывания в адрес пенсионеров.
Обновлено в 13:20
Политика
Президент в ближайшее время может уволить несколько губернаторов
Как утверждает издание "Проект", пока согласованы отставки глав Мурманской области и Алтая.
Обновлено в 14:00
Происшествия
S7 объявила о приостановке эксплуатации самолетов Boeing 737 Max
Авиакомпания S7 объявила о приостановке эксплуатации самолетов Boeing 737 Max, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено в 14:46
Политика
Транзит российского газа через Болгарию в Турцию остановят с 2020 года
С 1 января 2020 года Болгария перестанет быть транзитером российского газа в Турцию по Трансбалканскому коридору.
Обновлено в 05:30
Футбол
Игнатьев: мне бы не хотелось покидать «Краснодар»
Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев, отказавшийся подписывать новый контракт с клубом на улучшенных условиях, заявил, что не хочет покидать свою нынешнюю команду.
Обновлено в 13:50
Интернет
Создатель интернета назвал главных врагов глобальной сети
Создатель интернета Тим Бернерс-Ли в колонке, посвященной 30-летию всемирной паутины, перечислил главные угрозы глобальной сети.
Обновлено в 10:43