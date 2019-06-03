Финансы
Российский фондовый рынок начал неделю снижением индексовРосбалт 03:29
Торги на российском рынке акций стартовали в понедельник снижением основных индикаторов: к 10:01 мск индекс МосБиржи потерял 0,5% к предыдущему закрытию и составил 2651,97 пункта. Долларовый индекс РТС опустился на 0,87% до 1275,88 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 21:19, Ашберн
Политика
«Кризис всей жизни»: Вексельберг пожаловался на санкции США
Сказочно разбогатевший в России президент фонда «Сколково» и глава группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг заявил о том, что американские санкции разрушили его образ жизни и «мешают ему быть частью глобального мира».
Обновлено в 16:56
Происшествия
У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей
Генпрокуратура РФ уточнила сумму иска о взыскании имущества, поданный в суд в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, обвиняемого в коррупции.
Обновлено в 03:56
Происшествия
В мэрии Южно-Сахалинска произошло нападение на человека
Ранее в понедельник местные СМИ сообщили о нападении на человека с применением топора в здании мэрии Южно-Сахалинска.
Обновлено в 02:07
Политика
Елизавета II приняла Трампа в Букингемском дворце
Королева Великобритании Елизавета II приняла президента США Дональда Трампа и первую леди Меланью в Букингемском дворце.
Обновлено в 07:59
Политика
Юлия Мендель стала пресс-секретарем Зеленского
Пресс-секретарем президента Украины стала Юлия Мендель. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Обновлено в 07:32
Политика
Кучма прокомментировал возвращение в контактную группу по Донбассу
Экс-президент Украины Леонид Кучма, которого нынешний глава государства Владимир Зеленский в понедельник назначил представителем Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, прокомментировал свое назначение, заявив, что будет работать на благо своей страны.
Обновлено в 10:44
Авто
Продажи Lada Granta Cross стартуют 12 июня
"Автоваз" 12 июня 2019 года запускает в продажу универсал Lada Granta Cross, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 07:20
Экономика
Группа «ГАЗ» попросила у государства 100 млн евро для проектов на Кубе
Группа "ГАЗ" Олега Дерипаски обратилась к вице-премьеру РФ Юрию Борисову с просьбой о содействии в получении кредита в госбанках на сумму 100 млн евро для реализации проектов компании на Кубе.
Обновлено в 13:36
Авто
Опубликованы рендеры легендарного УАЗ-469
Основная стилистика все же навеяна оригинальным УАЗ-469, с которого дизайнер перенес на свой проект круглые фары, горизонтальную радиаторную решетку, подштамповку на боковинах, а также трапециевидные вырезы колесных арок.
Обновлено в 11:41
Происшествия
Убийца спецназовца в Подмосковье мог сбежать из России
Предполагаемый убийца спецназовца Никиты Белянкина мог улететь из России, скрываясь от правосудия.
Обновлено в 11:01
Экономика
Росстат назвал отрасли с самыми большими зарплатами
Росстат представил данные о размерах зарплат в различных отраслях экономики в пересчете за час по итогам 2018 года.
Обновлено в 19:03
Происшествия
В США арестовали фигуранта расследования Мюллера
Один из свидетелей спецпрокурора США Роберта Мюллера, связанный с расследованием возможных попыток ОАЭ повлиять на политику американского президента Дональда Трампа, в понедельник арестован по обвинению в хранении детской порнографии, говорится в сообщении прокуратуры Восточного округа штата Вирджиния.
Обновлено в 19:19
Финансы
Исследование выявило рост потребительского кредитования в России
Российские банки в первом квартале текущего года выдали гражданам потребкредитов на 680 миллиардов рублей, что практически на треть больше, чем за аналогичный период 2018 года, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 21:03
Политика
Трамп назвал условия поддержки Brexit
"Brexit не должен затронуть мировую экономическую и финансовую стабильность, и при этом обеспечить независимость Соединенного Королевства", - говорится в документе.
Обновлено в 16:39
Политика
Помпео призвал Европу выстроить энергетическую базу без участия России
Госсекретарь США Майк Помпео, оценивая риски реализации «Северного потока — 2» для ЕС, призвал европейские страны выстроить независимую от России энергетическую базу.
Обновлено в 20:24
Футбол
Сборная России по футболу разгромила «Чертаново» в контрольном матче
Сборная России по футболу одержала победу с крупным счётом над клубом «Чертаново» в контрольном матче на базе национальной команды в Новогорске.
Обновлено в 10:51
Происшествия
Упавший флагшток убил подростка в детском лагере в Башкирии
Следователи ищут виновных в гибели 15-летнего подростка в детском лагере в Бирском районе Башкирии.
Обновлено в 13:28
Общество
Роскомнадзор обязал Tinder передавать данные пользователей спецслужбам
Роскомнадзор 31 мая внес в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) компанию Match Group, LLC, которой принадлежит мобильный сервис знакомств Tinder.
Обновлено в 05:35
Здоровье
Онколог Андрей Каприн: безопасного загара не существует
По словам российского онколога, загар на 74% увеличивает риск развития меланомы. Врач считает, что безопасного загара не существует.
Обновлено в 10:52
Экономика
Повышение НДС не отразилось на бюджете
Сегодня, 3 июня 2019 года, стало известно, что повышение НДС с 18% до 20% с начала года пока не отразилось на поступлениях в российский бюджет, если оценивать их размер относительно ВВП.
Обновлено в 02:45
Происшествия
Зеленский сделал заявление после убийства полицией 5-летнего ребенка
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на инцидент с убийством пятилетнего мальчика полицейскими в Киевской области, передает РИА "Новости".
Обновлено в 20:40
Экономика
Цена акций «Газпрома» достигла максимума за 10 лет
Акции «Газпрома» в ходе торгов на Московской бирже 3 июня подорожали на 17%, до 251 рубля 65 копеек.
Обновлено в 09:27
Шоу-бизнес
Вышедшая замуж за короля Малайзии «Мисс Москва» родила сына
Супруга бывшего короля Малайзии и обладательница титула «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина родила мальчика.
Обновлено в 14:39
Космос
В ESO показали двойной астероид, пролетевший мимо Земли
Европейская Южная Обсерватория (ESO, European Southern Observatory) получила уникальное изображение двойного астероида, пролетевшего мимо нашей планеты около полутора недель назад — 25 мая.
Обновлено в 10:00
Транспорт
Проблемы с багажом в «Шереметьево» вызваны нехваткой грузчиков
В «Шереметьево» происходят задержки с выдачей багажа пассажирам некоторых рейсов и отправкой багажа трансферных пассажиров, сообщила пресс-служба аэропорта в понедельник.
Обновлено в 15:23
Происшествия
Под Екатеринбургом горят склады с лакокрасочной продукцией
В городе Арамиле Свердловской области произошел крупный пожар в складских помещениях, где хранится лакокрасочная продукция, сообщает ТАСС.
Обновлено в 20:54
Армия и оружие
Испытания новейшего комплекса ПВО «Панцирь-СМ» завершатся в 2021 году
Государственные испытания новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ» завершатся в 2021 году.
Обновлено в 20:40
Гаджеты
Apple окончательно избавилась от iTunes
Обновлено в 15:38
Политика
Зеленский прокомментировал снос бюста Жукова в Харькове
Обновлено в 10:43