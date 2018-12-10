Финансы

Российский фондовый рынок начал неделю снижением индексов
Росбалт
02:31

Торги на российском рынке акций стартовали в понедельник снижением основных индикаторов: индекс МосБиржи к 10:00 мск потерял 0,55% к предыдущему закрытию и составил 2417,82 пункта; РТС к этому времени опустился на 0,83% до 1147,13 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
Росбалт02:31

Подробнее о событии

Объем торгов топливом на Санкт-Петербургской бирже снизился на 9,7%, до 108,4 тыс. тонн

ТАСС09:42

Рынок акций РФ снизится, рубль подрастет на текущей неделе

ПРАЙМ06:11

Российский фондовый рынок начал неделю снижением индексов

Росбалт02:31

Московская биржа открылась снижением

Взгляд.ру02:19

Рынок начал неделю падением «Сбербанка» и «Газпрома»

Finam.Ru02:12

Рынок акций РФ утром умеренно просел вслед за миром, поддержку оказывает нефтянка во главе с рекордным ЛУКОЙЛом

Финмаркет03:40

Российский рынок акций открылся в миноре

Finversia02:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7138 источников, обновлено в 09:58, Ашберн
Финансы

ЦБ понизил курсы доллара и евро на 11 декабря

Банк России утвердил официальные курсы валют на вторник, 11 декабря. Согласно данным регулятора, доллар опустился в цене на 68 копеек.
Обновлено в 07:14
Финансы

Нацбанк Украины возобновил договор с ЦБ Китая о валютном свопе

Нацбанк Украины и Народный банк (ЦБ) Китая возобновили договор о валютном свопе на три года, сообщил украинский регулятор.
Обновлено в 08:30
Финансы

Россиян предупредили о резком росте ставок по ипотеке в 2019 году

Уже в 2019 году в России ожидается рост ставок по ипотеке. В среднем за год этот показатель будет находиться на уровне 10-11%.
Обновлено в 07:39
Финансы

«Дыра» в капитале Уралтрансбанка составила 569 млн рублей

Совокупная разница между величиной обязательств и активов ПАО "Уралтрансбанк" составила 569,352 млн руб. Данная информация содержится в "Вестнике Банка России".
Обновлено в 05:36
Финансы

Газпромбанк ввел новый сезонный вклад

Газпромбанк ввел сезонный вклад "Новогодний".
Обновлено в 08:57
Финансы

Минфин: участники госзакупок открыли более 153 тыс. спецсчетов

Перечень включает 18 банков: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-Банк, Московский Кредитный Банк, "Открытие", Райффайзенбанк, Росбанк, Всероссийский Банк Развития Регионов, Промсвязьбанк, "Россия", банк "Санкт-Петербург", Совкомбанк, Российский Национальный Коммерческий Банк, РосЕвроБанк, ОТП Банк и ЮниКредит Банк.
Обновлено в 05:01
Финансы

Казначейство РФ разместило на депозит в один банк 40 млрд р на 98дн

Объем предложения был 40 миллиардов рублей, спрос - 140,08 миллиарда, в аукционе участвовало шесть кредитных организаций.
Обновлено в 06:46
Финансы

Шведский банк SEB прогнозирует укрепление доллара в 2019 году

Количество положительных для доллара факторов в 2019 году будет вытеснять количество негативных, что окажет поддержку американской валюте против других ее конкурентов из Большой десятки, прогнозирует стратег шведского банка SEB Ричард Фалькенхолл.
Обновлено 08 декабря в 09:12
Финансы

В Нацбанке Украины рассказали о многомиллиардных выплатах по госдолгу

В Нацбанке надеются, что заседание совета директоров МВФ по вопросу выделения Украине нового кредита состоится до конца текущего года.
Обновлено в 07:57
Финансы

Определен курс рубля, который мы увидим в начале 2019 года

Никто не ждет понижения учетной ставки - это очевидно. Вопрос стоит о том, оставят ли ее без изменения или повысят на 0,25 п.п.
Обновлено вчера в 04:48
Финансы

Гатчина уменьшила налоговую задолженность в 2 раза

Заместитель главы администрации Гатчинского района по финансовой политике, руководитель рабочей группы Илья Носков сообщил, что по сравнению с началом года общая сумма задолженности и недоимки в бюджет города по налоговым платежам уменьшилась в два раза и составила 12 млн рублей.
Обновлено в 04:19
Финансы

Силуанов: Внешние факторы стали меньше влиять на экономику РФ

Глава министерства финансов России Антон Силуанов заявил, что российская экономика стала меньше подвергаться влиянию внешних факторов, в частности изменениям цены на нефть.
Обновлено вчера в 16:15
Финансы

За ноябрь российские резервы увеличились на 0,55%

За ноябрь 2018 года объём международных резервов России вырос на $2,541 или на 0,55%, до $462,10 млрд.
Обновлено в 03:04
Финансы

В Евросоюзе разработали план отказа от доллара в пользу евро

На этой неделе стало известно, что Евросоюз принял решение постепенно отказываться от доллара в пользу своей валюты.
Обновлено вчера в 23:17
Финансы

Крипторынок топчется на месте, но вскоре вновь может вернуться к падению

Криптовалюты после резкого падения предыдущих дней в понедельник топчутся на месте вблизи достигнутых уровней.
Обновлено в 03:27
ещё по теме
Главное