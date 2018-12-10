Финансы
Российский фондовый рынок начал неделю снижением индексов
Российский фондовый рынок начал неделю снижением индексовРосбалт02:31
Торги на российском рынке акций стартовали в понедельник снижением основных индикаторов: индекс МосБиржи к 10:00 мск потерял 0,55% к предыдущему закрытию и составил 2417,82 пункта; РТС к этому времени опустился на 0,83% до 1147,13 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
Росбалт02:31
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Финансы
Курс доллара на Мосбирже снизился до 66,3 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 9 копеек и составил 66,3 рубля.
Обновлено в 04:11
Финансы
Доллар может вырасти уже на этой неделе
На предстоящей неделе с 10 по 16 декабря курс доллара ожидается от 65,5 до 67,5 рубля за доллар, сообщает DEITA.
Обновлено в 04:36
Финансы
Обвал крипторынка продолжается: за неделю потеряли еще 21%
Обвал криптовалютного рынка начался с понедельника (3 декабря).
Обновлено в 04:51
Финансы
«Дыра» в капитале Уралтрансбанка составила 569 млн руб
Совокупная разница между величиной обязательств и активов екатеринбургского "Уральского транспортного банка" (Уралтрансбанка), лишившегося лицензии в октябре, составила 569,352 миллиона рублей, следует из вестника Банка России.
Обновлено в 05:15
Финансы
Россияне отказываются от «лишних» денег
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Обновлено в 04:45
Финансы
Минфин: участники госзакупок открыли более 153 тыс. спецсчетов
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Обновлено в 05:01
Финансы
ББР Банк предлагает сезонный вклад «Вместе в Новый год»
ББР Банк в период с 10 декабря 2018 года по 31 января 2019-го предлагает открыть сезонный вклад "Вместе в Новый год".
Обновлено в 03:21
Финансы
Глава Нацбанка: Украине предстоят многомиллиардные выплаты по госдолгу
Украина за два года должна будет вернуть по внешнему госдолгу примерно 12 миллиардов долларов, включая проценты, рассказал в интервью VOX Ukraine глава Нацбанка страны Яков Смолий.
Обновлено вчера в 16:05
Финансы
Экономист озвучил курс рубля на 2019 год
Назван вероятный курс российской национальной валюты по отношению к доллару в 2019 году. Ожидается преодоление отметки в 70 рублей.
Обновлено в 02:49
Финансы
Гатчина уменьшила налоговую задолженность в 2 раза
Заместитель главы администрации Гатчинского района по финансовой политике, руководитель рабочей группы Илья Носков сообщил, что по сравнению с началом года общая сумма задолженности и недоимки в бюджет города по налоговым платежам уменьшилась в два раза и составила 12 млн рублей.
Обновлено в 04:19
Финансы
Силуанов: Внешние факторы стали меньше влиять на экономику РФ
Глава министерства финансов России Антон Силуанов заявил, что российская экономика стала меньше подвергаться влиянию внешних факторов, в частности изменениям цены на нефть.
Обновлено вчера в 16:15
Финансы
За ноябрь российские резервы увеличились на 0,55%
За ноябрь 2018 года объём международных резервов России вырос на $2,541 или на 0,55%, до $462,10 млрд.
Обновлено в 03:04
Финансы
В Евросоюзе разработали план отказа от доллара в пользу евро
На этой неделе стало известно, что Евросоюз принял решение постепенно отказываться от доллара в пользу своей валюты.
Обновлено вчера в 23:17
Финансы
Нефть пока не радует российский рынок
К вечеру нефть ушла ниже $60 за баррель Brent, что негативно сказалось на бумагах нефтяных компаний: "ЛУКОЙЛ" (-1,85%), "Роснефть" (-2,05%).
Обновлено 07 декабря в 02:15
Финансы
ФРС США думает изменить денежную политику
Управляющие Федеральной резервной системы США обсуждают, стоит ли дать сигнал участникам рынка, что они намерены занять более выжидательную позицию в вопросе повышения процентных ставок, пишет The Wall Street Journal (WSJ).
Обновлено 07 декабря в 11:31