Финансы
Торги на российском рынке акций стартовали в понедельник снижением основных индикаторов: индекс МосБиржи к 10:00 мск потерял 0,55% к предыдущему закрытию и составил 2417,82 пункта; РТС к этому времени опустился на 0,83% до 1147,13 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
Росбалтвчера в 02:31
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Автоматически обработаны 7142 источника, обновлено в 06:07, Ашберн
Финансы
Официальный курс доллара на среду вырос до 66,50 рубля
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 70,6051 рубля.
Обновлено в 06:04
Финансы
Решение Мэй по Brexit обрушило курс фунта
На фоне решения премьер-министра Великобритании Терезы Мэй перенести голосование в парламенте по договору с Евросоюзом о Brexit курс британской национальной валюты обрушился до 20-месячного минимума, сообщает Reuters.
Обновлено в 04:10
Финансы
ЦБ теперь может «убрать» с улиц рекламу пунктов обмена валюты
СФ одобрил закон, согласно которому Банк России теперь может "убрать" с улиц рекламу пунктов обмена валюты.
Обновлено в 04:38
Финансы
Обязательства Уралтрансбанка превышают его активы на 569 млн рублей
10 декабря 2018 года стало известно, что обязательства ПАО «Уралтрансбанк» (лицензия отозвана 25 октября 2018 года) превышают его активы на 569 млн рублей.
Обновлено в 05:58
Финансы
Материнская компания «Тинькофф банка» займет в четырех валютах
TCS Group Holding, материнская компания «Тинькофф банка», собирается разместить еврокоммерческие бумаги (european commercial papers, ECP) сразу в четырех валютах – долларах США, евро, швейцарских франках и рублях.
Обновлено вчера в 22:54
Финансы
Международные резервы Казахстана выросли за месяц на 3,7%
Объем валовых международных резервов вырос за месяц на 3,84%, до $30,158 млрд. Чистые международные резервы составили $29,672.
Обновлено в 02:06
Финансы
Новая инвестпрограмма «Норникеля» ставит под вопрос размер дивидендов
Исходя из цифр, озвученных главой компании, "Норникель" ежегодно будет инвестировать около $2,4 млрд.
Обновлено в 02:32
Финансы
Работа «ВТБ-Онлайн» восстановлена
Работа мобильного банка «ВТБ-Онлайн» восстановлена в полном объеме, сообщили ТАСС в пресс-службе банка.
Обновлено вчера в 13:43
Финансы
Спекулянты увеличили нетто-лонг в долларах до пика почти 2 лет
Объем чистых длинных позиций, включающих ставки спекулянтов в новозеландском долларе, мексиканском песо, бразильском реале и российском рубле, составил $32,09 миллиарда по сравнению с $30,11 миллиарда неделей ранее.
Обновлено в 01:32
Финансы
Коды субсидий на иные цели дополнят кодами федеральных проектов
В частности, в случае предоставления целевых субсидий в рамках реализации федеральных проектов в код цели дополнительно нужно будет включить код федерального проекта, соответствующий 4-5 разрядам кода целевой статьи расходов.
Обновлено в 03:33
Финансы
Автоградбанк внес изменения в тарифы по обслуживанию карт «Мир»
Автоградбанк увеличил стоимость обслуживания карт «Мир».
Обновлено в 04:13
Финансы
Росказна дала в репо двум банкам 400 млн р под 7,1375% на 7дн
Объем предложения был 200 миллиардов рублей, ставка отсечения составила 7,1250 процента, минимальная заявленная ставка была 7,1250, а максимальную заявили в 7,1500.
Обновлено в 05:30
Финансы
Нацбанк Украины возобновил договор с ЦБ Китая о валютном свопе
Нацбанк Украины и Народный банк (ЦБ) Китая возобновили договор о валютном свопе на три года, сообщил украинский регулятор.
Обновлено вчера в 08:30
Финансы
Экономист назвал курс доллара на 2019 год
Эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский назвал наиболее вероятный курс доллара по отношению к рублю в следующем году, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Российскую газету».
Обновлено вчера в 15:16
Финансы
Обвал крипторынка продолжается: за неделю потеряли еще 21%
После небольшой передышки на предыдущей неделе падение курса Bitcoin усилилось до $3200 (Bitmex).
Обновлено в 02:16