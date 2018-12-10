Финансы
Российский фондовый рынок начал неделю снижением индексов
Российский фондовый рынок начал неделю снижением индексовРосбалт02:31
Торги на российском рынке акций стартовали в понедельник снижением основных индикаторов: индекс МосБиржи к 10:00 мск потерял 0,55% к предыдущему закрытию и составил 2417,82 пункта; РТС к этому времени опустился на 0,83% до 1147,13 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
Росбалт02:31
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Финансы
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Финансы
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Финансы
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Финансы
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Обновлено 07 декабря в 06:55
Финансы
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