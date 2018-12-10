Финансы

Российский фондовый рынок начал неделю снижением индексов
Росбалт
02:31

Торги на российском рынке акций стартовали в понедельник снижением основных индикаторов: индекс МосБиржи к 10:00 мск потерял 0,55% к предыдущему закрытию и составил 2417,82 пункта; РТС к этому времени опустился на 0,83% до 1147,13 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
Росбалт02:31

Подробнее о событии

Российский рынок может сделать остановку на достигнутых уровнях

Finam.Ru08:00

Рынок акций РФ снизится, рубль подрастет на текущей неделе

ПРАЙМ06:11

Рынок акций готов к ралли

Инвест-Форсайт07:00

Рынок акций РФ утром умеренно просел вслед за миром, поддержку оказывает нефтянка во главе с рекордным ЛУКОЙЛом

Финмаркет03:40

Российский фондовый рынок начал неделю снижением индексов

Росбалт02:31

Московская биржа открылась снижением

Взгляд.ру02:19

Российский рынок акций открылся в миноре

Finversia02:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7137 источников, обновлено в 08:29, Ашберн
Финансы

Рубль мало меняется к доллару и к евро в ожидании решения ОПЕК+

Рубль в начале торгов пятницы мало менялся к доллару и к евро в отсутствие сильных внешних сигналов пока инвесторы ожидают решения ОПЕК+ по параметрам добычи нефти.
Обновлено в 07:53
Финансы

Нацбанк Украины возобновил договор с ЦБ Китая о валютном свопе

Нацбанк Украины и Народный банк (ЦБ) Китая возобновили договор о валютном свопе на три года, сообщил украинский регулятор.
Обновлено в 07:59
Финансы

Россиян предупредили о резком росте ставок по ипотеке в 2019 году

Уже в 2019 году в России ожидается рост ставок по ипотеке. В среднем за год этот показатель будет находиться на уровне 10-11%.
Обновлено в 07:39
Финансы

ЦБ уточнил размеры «дыры» в капитале Уралтрансбанка

По данным ЦБ, активы кредитной организации составили 7,453 млрд рублей, а обязательства — 8,022 млрд рублей.
Обновлено в 05:36
Финансы

Казначейство РФ разместило на депозит в один банк 40 млрд р на 98дн

Объем предложения был 40 миллиардов рублей, спрос - 140,08 миллиарда, в аукционе участвовало шесть кредитных организаций.
Обновлено в 06:46
Финансы

Минфин: участники госзакупок открыли более 153 тыс. спецсчетов

Перечень включает 18 банков: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-Банк, Московский Кредитный Банк, "Открытие", Райффайзенбанк, Росбанк, Всероссийский Банк Развития Регионов, Промсвязьбанк, "Россия", банк "Санкт-Петербург", Совкомбанк, Российский Национальный Коммерческий Банк, РосЕвроБанк, ОТП Банк и ЮниКредит Банк.
Обновлено в 05:01
Финансы

ББР Банк предлагает сезонный вклад «Вместе в Новый год»

ББР Банк в период с 10 декабря 2018 года по 31 января 2019-го предлагает открыть сезонный вклад "Вместе в Новый год".
Обновлено в 03:21
Финансы

Экономист озвучил курс рубля на 2019 год

Назван вероятный курс российской национальной валюты по отношению к доллару в 2019 году. Ожидается преодоление отметки в 70 рублей.
Обновлено в 02:49
Финансы

Глава Нацбанка: Украине предстоят многомиллиардные выплаты по госдолгу

Украина за два года должна будет вернуть по внешнему госдолгу примерно 12 миллиардов долларов, включая проценты, рассказал в интервью VOX Ukraine глава Нацбанка страны Яков Смолий.
Обновлено в 07:57
Финансы

Гатчина уменьшила налоговую задолженность в 2 раза

Заместитель главы администрации Гатчинского района по финансовой политике, руководитель рабочей группы Илья Носков сообщил, что по сравнению с началом года общая сумма задолженности и недоимки в бюджет города по налоговым платежам уменьшилась в два раза и составила 12 млн рублей.
Обновлено в 04:19
Финансы

Силуанов: Внешние факторы стали меньше влиять на экономику РФ

Глава министерства финансов России Антон Силуанов заявил, что российская экономика стала меньше подвергаться влиянию внешних факторов, в частности изменениям цены на нефть.
Обновлено вчера в 16:15
Финансы

За ноябрь российские резервы увеличились на 0,55%

За ноябрь 2018 года объём международных резервов России вырос на $2,541 или на 0,55%, до $462,10 млрд.
Обновлено в 03:04
Финансы

Золото незначительно дорожает перед статистикой по рынку труда США

Стоимость золота незначительно растет в пятницу утром в ожидании ежемесячной статистики по американскому рынку труда, следует из данных торгов.
Обновлено 07 декабря в 13:16
Финансы

В Евросоюзе разработали план отказа от доллара в пользу евро

На этой неделе стало известно, что Евросоюз принял решение постепенно отказываться от доллара в пользу своей валюты.
Обновлено вчера в 23:17
Финансы

Крипторынок топчется на месте, но вскоре вновь может вернуться к падению

Криптовалюты после резкого падения предыдущих дней в понедельник топчутся на месте вблизи достигнутых уровней.
Обновлено в 03:27
ещё по теме
Главное