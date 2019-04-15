Финансы
Российский фондовый рынок начал неделю ростом индексовРосбалт 03:40
Торги на российском рынке акций стартовали в понедельник ростом основных индикаторов: к 10:07 мск индекс МосБиржи прибавил 0,24% к предыдущему закрытию и достиг 2565,78 пункта. Долларовый индекс РТС поднялся на 0,25% до 1256,55 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 12:42, Ашберн
Экономика
40 процентов россиян не имеют никаких сбережений
Сервис по поиску работы Superjob в ходе опроса жителей страны выяснил, что около 40 процентов россиян не имеют никаких сбережений.
Обновлено в 04:28
Шоу-бизнес
Дети довели Пугачеву до слез в ее юбилей
Дети Галкина и Пугачевой подготовили для мамы трогательные стихи и подарки, сделанные своими руками, и устроили ей сюрприз на кухне в доме знаменитостей.
Обновлено в 04:36
Музыка
Верка Сердючка поедет на «Евровидение»
Обновлено в 12:32
Политика
«Новатэк» уходит из Норвегии в Россию
Компания «Новатэк» собирается перенести из Норвегии точку перевалки своего сжиженного природного газа (СПГ) с ледовых танкеров на обычные.
Обновлено вчера в 22:09
Экономика
Граждан России с низкой зарплатой могут освободить от уплаты НДФЛ
Граждан России могут освободить от уплаты подоходного налога. Однако такая мера коснётся только жителей страны с низкими доходами.
Обновлено в 01:08
Политика
Главный военный прокурор Украины совершил побег из страны
Украинский журналист Василий Крутчак проинформировал о побеге главного военного прокурора Анатолия Матиоса с территории страны.
Обновлено в 11:49
Авто
Купеобразный кроссовер Volkswagen Teramont стал серийным
На автосалоне в Шанхае состоялась премьера купеобразного кроссовера Volkswagen Teramont X. От прошлогоднего концепта Atlas Cross Sport и обычного «Терамонта» новинка отличается измененным дизайном экстерьера и оформлением салона.
Обновлено в 10:59
Армия и оружие
Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество
Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество по гражданской и военной линиям.
Обновлено в 06:50
Авто
Mercedes-Benz Concept GLB дебютировал в Шанхае
Компания Mercedes-Benz на автосалоне в Шанхае представила прототип нового кроссовера — модель Concept GLB.
Обновлено в 10:09
Общество
Шведка выучила русский язык и поняла, что никогда не поймет Россию
Корреспондент шведской газеты Dagens Nyheter Анна-Лена Лаурен рассказала о своих впечатлениях от жизни в России.
Обновлено в 05:06
Общество
Гороскоп на 16 апреля: Раки занимаются самообразованием, Водолеи сдерживают эмоции
Сегодня, 16 апреля, звезды предсказали хороший день.
Обновлено в 10:00
Политика
Путин подписал закон о запрете хостелов и жилых домах
Президент России Владимир Путин подписал закон "О внесении изменений в статью 17 Жилищного кодекса Российской Федерации", запрещающий размещение гостиниц (хостелов) в многоквартирных домах.
Обновлено в 12:24
Происшествия
Под Мокшаном в ночном ДТП погибли 5 человек
В группе пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области сообщили, что водитель и пассажиры легкового автомобиля — 36-летний, 61-летний и 55-летний мужчины, а также 36-летняя женщина погибли на месте аварии.
Обновлено в 02:40
Происшествия
Британка заработала инсульт, похрустев шеей
Обновлено в 11:02
Происшествия
Мертвого крокодила нашли в лесу в Оренбургской области
Полиция Оренбургской области проводит проверку после обнаружения в лесу мертвого крокодила.
Обновлено в 11:10
Политика
Антонов: новое стратегическое оружие России не подпадает под СНВ-III
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что новое российское стратегическое оружие не подпадает под действие договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).
Обновлено в 11:39
Музыка
Гостелерадиофонд опубликовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой
Гостелерадиофонд России тоже не остался в стороне и отметил событие публикацией первого клипа на песню «Айсберг», который был запрещен в СССР за излишнюю вольность.
Обновлено в 02:10
Единоборства
Националист Дацик проиграл бой блогеру Тарасову
В Москве прошел бой националиста и экс-бойца MMA Вячеслава Дацика с блогером Артемом Тарасовым.
Обновлено в 08:13
Происшествия
В Китае умерла последняя самка редчайшей в мире черепахи
В Китае умерла последняя самка самой редкой черепахи в мире — гигантской мягкотелой черепахи Свинхо.
Обновлено вчера в 14:57
Общество
В Петербурге закрылось рекордное число кафе с начала года
В Петербурге с начала года закрылось рекордное число кафе, баров и ресторанов.
Обновлено в 11:52
Происшествия
В Липецке на военном аэродроме нашли тело солдата-срочника
Труп солдата нашли утром с огнестрельным ранением. 22-летний срочник был призван из Республики Башкортостан.
Обновлено в 05:51
Общество
В России отказались от видеофиксации техосмотра
Председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев проинформировал о том, что законопроект, предполагающий фотофиксацию техосмотра автомобилей, будет рассмотрен во втором чтении в начале мая.
Обновлено в 09:53
Кино
Стартовал финальный сезон «Игры престолов»
Американский телеканал HBO в воскресенье, 14 апреля, начал премьерный показ первой серии заключительного восьмого сезона популярного сериала «Игра престолов».
Обновлено вчера в 23:23
Происшествия
В Черкассах неизвестным веществом отравились 75 школьников
По меньшей мере 75 школьников отравились неизвестным веществом в Черкассах на Украине.
Обновлено в 09:42
Хоккей
Скаут НХЛ: у Подколзина есть всё необходимое, чтобы стать звездой
Директор НХЛ по европейскому скаутингу Горан Штубб прокомментировал составленный список фаворитов драфта среди игроков из Европы, где российский нападающий Василий Подколзин занял вторую строчку.
Обновлено в 12:06
Авто
АвтоВАЗ обновил комплектации Lada Granta FL
В начале второго квартала 2019 года «АвтоВАЗ» начал продавать обновленные LADA Granta FL нового поколения.
Обновлено в 02:07
Политика
Геращенко заявила об угрозах в ее адрес от анонимов
Первый вице-спикер Верховной Рады Геращенко заявила, что ей с неизвестных номеров анонимы шлют угрозы, связанные с политической ситуацией в стране.
Обновлено в 09:56
Общество
В Липецке родители решили разделить детей в детсаду по уровню достатка
Устроить раздельный праздник для детей решил родительский комитет одного из детских садов города Елец, 15 апреля стало известно благодаря соцсетям.
Обновлено в 09:11