Финансы
Российский фондовый рынок начал неделю ростом индексовРосбалт вчера в 03:40
Торги на российском рынке акций стартовали в понедельник ростом основных индикаторов: к 10:07 мск индекс МосБиржи прибавил 0,24% к предыдущему закрытию и достиг 2565,78 пункта. Долларовый индекс РТС поднялся на 0,25% до 1256,55 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Происшествия
Эммануэль Макрон пообещал восстановить Нотр-Дам
Обновлено вчера в 23:30
Политика
Посла Франции возмутили слова журналиста с Украины о соборе Нотр-Дам
Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт выразила недовольство в связи с заявлением украинского журналиста и политтехнолога Тараса Березовца о крупном пожаре в соборе Парижской Богоматери.
Обновлено вчера в 21:45
Хоккей
Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться
Обновлено в 00:02
Транспорт
В России предложили ввести платные перекрестки
Бороться с пробками на российских дорогах предложили путем введения платных перекрестков.
Обновлено вчера в 21:05
Политика
Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество
Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество по гражданской и военной линиям.
Обновлено вчера в 06:50
Общество
СМИ выяснили самые криминальные станции московского метро
Отмечается, что по итогам 2018 года лидерами в списке самых криминогенных станций метро являются «Комсомольская», «Таганская», «Киевская», «Павелецкая» и «Белорусская».
Обновлено вчера в 22:30
Политика
Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметом
Вблизи дома одного из кандидатов в президенты Украины полиция задержала группу вооруженных людей, готовящих покушение «из мотивов мести».
Обновлено вчера в 18:36
Футбол
Евгений Ловчев: Безбородов был нечистоплотен по отношению к «Спартаку»
Кононов не исчерпал себя в Спартаке Ростов Спартак 2:1 Спартак не наиграл на поражение, но Ростов вырвал победу благодаря своей боевитости.
Обновлено вчера в 13:19
Космос
Япония разрабатывает программу по колонизации Луны
Обновлено вчера в 01:10
Политика
В штабе Зеленского заявили о принадлежности Крыма Украине
В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявили, что Крым «был, остается и будет частью Украины», сообщает телеканал «112 Украина».
Обновлено вчера в 13:00
Политика
NYT и WSJ получили Пулитцеровскую премию за расследования о Трампе
Газеты The New York Times и The Wall Street Journal получили Пулитцеровскую премию за расследования, касающиеся предполагаемых махинаций президента США Дональда Трампа.
Обновлено вчера в 22:56
Политика
Большинство россиян считает Ассанжа борцом за свободу и альтруистом
Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа большинство россиян считает борцом за свободу и альтруистом.
Обновлено вчера в 21:39
Политика
Суд на Украине освободил Савченко из-под стражи
Обновлено вчера в 21:27
Политика
В Красноярске тигр предсказал итоги выборов президента Украины
В красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» тигр Бартек предсказал итоги выборов президента Украины.
Обновлено вчера в 21:40
Происшествия
Шпиль горящего собора Парижской Богоматери обрушился
Шпиль собора Парижской Богоматери, где произошёл пожар, обрушился.
Обновлено вчера в 14:03
Культура
Путин поздравил Аллу Пугачеву с 70-летием
В этот понедельник, 15 апреля, свой 70-й день рождения празднует народная артистка СССР, всеми любимая певица Алла Борисовна Пугачева.
Обновлено вчера в 02:55
Экономика
«Русал» собрался построить завод в США
Обновлено вчера в 00:18
Общество
Уровень одобрения Сталина россиянами побил исторический рекорд
Опрос показал, что в 2019 году суммарный уровень положительного отношения к советскому вождю достиг максимального показателя за все годы исследований: о своем восхищении Сталиным, уважении или симпатии к нему заявил каждый второй участник опроса (51%).
Обновлено в 00:00
Происшествия
У коттеджного поселка Зеленского задержали группу киллеров
Около коттеджного поселка актера, кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского задержали группу вооруженных мужчин.
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия
В ГИБДД уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве
В пресс-службе управления ГИБДД по Москве сообщили, что в результате столкновения автобуса с препятствием на востоке столицы пострадали три человека.
Обновлено вчера в 15:42
Политика
Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в жилых домах
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в жилых помещениях.
Обновлено вчера в 12:08
Происшествия
Моряки с задержанного в Пусане судна вернулись в Россию
Трое моряков с задержанного в южнокорейском Пусане российского судна "Палладий" вернулись в Россию и получили задержанную зарплату за счет средств страховой компании, сообщил журналистам председатель дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов.
Обновлено вчера в 23:38
Авто
Автомобили Volvo смогут «общаться» между собой
Компания Volvo Cars представила новую технологию, позволяющую автомобилям обмениваться данными друг с другом и оповещать водителей об опасности через облачную сеть.
Обновлено вчера в 05:28
Шоу-бизнес
Младший сын Олега Газманова купил машину за 15 миллионов
Подписчики сразу же признали в иномарке новенький Mercedes S-Class Coupe, который в зависимости от комплектации стоит от 10 до 15 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 00:00
Наука
В Марианской впадине обнаружены бактерии, питающиеся нефтью
Обновлено 14 апреля в 17:01
Происшествия
В Туве после побега заключенных завели дело на полицейского
Следственные органы Республики Тыва после побега арестованных из изолятора временного содержания (ИВС) возбудили уголовное дело о халатности.
Обновлено вчера в 08:06
Общество
Правильный выбор Раков, важные перемены Весов и деятельные Водолеи: гороскоп на 16 апреля
У ВЕСОВ ожидаются важные перемены, связанные с работой или местом жительства.
Обновлено вчера в 06:00
Наука
Ученые вживили человеческий ген в мозг обезьян
Китайские ученые в сотрудничестве с американскими исследователями создали генетически модифицированных макак-резусов, внедрив в геном обезьян человеческий ген, участвующий в развитии мозга.
Обновлено 13 апреля в 04:53
Политика
В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины
Обновлено вчера в 16:50
Здоровье
На здравоохранение Новосибирской области направят свыше 53 миллиардов
На 7,4 миллиарда рублей увеличилось, по сравнению с прошлым годом, финансирование госпрограммы по развитию здравоохранения Новосибирской области.
Обновлено вчера в 06:50