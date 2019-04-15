Финансы
Российский фондовый рынок начал неделю ростом индексовРосбалт вчера в 03:40
Торги на российском рынке акций стартовали в понедельник ростом основных индикаторов: к 10:07 мск индекс МосБиржи прибавил 0,24% к предыдущему закрытию и достиг 2565,78 пункта. Долларовый индекс РТС поднялся на 0,25% до 1256,55 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Рынок акций РФ снизился в понедельник на 0,5-0,6% вслед за коррекцией на мировых рынках
Финмаркетвчера в 14:04
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В 2020 году в одном из российских городов может появиться первый платный перекресток.
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Археологи Центра египтологических исследований РАН нашли в некрополе Фаюмского оазиса захоронение возрастом несколько тысяч лет, интересное сочетанием элементов двух разных погребальных обрядов – древнеегипетских и римских.
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Скончалась актриса Джорджия Энджел
Американская актриса Джорджия Энджел скончалась в США в возрасте 70 лет. Об этом сообщает газета New York Times.
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