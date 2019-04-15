Финансы
Российский фондовый рынок начал неделю ростом индексовРосбалт 03:40
Торги на российском рынке акций стартовали в понедельник ростом основных индикаторов: к 10:07 мск индекс МосБиржи прибавил 0,24% к предыдущему закрытию и достиг 2565,78 пункта. Долларовый индекс РТС поднялся на 0,25% до 1256,55 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 20:20, Ашберн
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Опубликован «запрещенный» в СССР видеоклип Аллы Пугачевой
Обновлено вчера в 11:42
Происшествия
Макрон назвал восстановление Нотр-Дам де Пари судьбой Франции
Нотр-Дам де Пари Макрон также назвал историей Франции.
Обновлено в 18:32
Музыка
Верка Сердючка поедет на «Евровидение»
Обновлено в 12:32
Единоборства
Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову
Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 11:15
Общество
В России открылась вакансия мечты с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц
Российский сервис продажи авиабилетов Biletik.aero открыл вакансию путешественника с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 02:27
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«Зенит» глубоко огорчен пожаром в соборе Парижской Богоматери
Обновлено в 18:57
Политика
NYT получил Пулитцеровскую премию за расследование против Трампа
Авторы The New York Times стали обладателями Пулитцеровской премии в области журналистики за расследование налоговых махинаций президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 20:09
Авто
Mercedes-Benz представил новый кроссовер
Компания Mercedes-Benz представила на автосалоне в Шанхае концепт нового кроссовера GLB.
Обновлено в 09:17
Общество
Жители Корсаковского района могут остаться без света из-за владельца дальневосточного гектара
В начале прошлой недели Сахалинэнерго обратилось к мэру Корсаковского района, правоохранительные органы, региональное управление Ростехнадзора с просьбой пресечь незаконные действия владельца земельного участка.
Обновлено в 18:18
Происшествия
Пожар оставил Собору Парижской Богоматери одни стены
Нотр-Дам горел больше пяти часов. Пожар начался в ходе строительных работ в его помещении – шла реставрация внутри.
Обновлено в 19:32
Общество
«Шахтная грибница» не стала приоритетным проектом развития Синегорска
Сахалинские власти и администрация Южно-Сахалинска в очередной раз поговорили о судьбе Синегорска.
Обновлено в 19:48
Шоу-бизнес
Роды Саши Савельевой обошлись ей в 1,5 миллиона
Стоимость пребывания в перинатальном центре для певицы составила полтора миллиона рублей.
Обновлено в 02:06
Общество
Чем прославился сгоревший собор Парижской Богоматери
Крупнейший пожар произошел в соборе Парижской Богоматери. Пожарные и власти опасаются, что Нотр-Дам не спасти.
Обновлено в 17:01
Армия и оружие
Путин направил российских миротворцев в ЦАР и на Кипр
Президент РФ Владимир Путин распорядился направить до 30 российских военнослужащих в состав миссии ООН по стабилизации ситуации в Центрально-Африканской Республике.
Обновлено в 12:49
Общество
Минкомсвязь: Переход на цифровое ТВ в 20 регионах прошел штатно
"В целом отключение аналогового вещания в регионах второй очереди прошло в штатном режиме", - цитировали Алексея Волина РИА Новости.
Обновлено в 15:16
Общество
Шведская журналистка признала русский язык непостижимым
Журналистка шведской газеты Dagens Nyheter Анна-Лена Лаурен призналась, что чем лучше она говорит по-русски, тем непостижимей кажутся беседы на нем. По словам корреспондента, неоднозначные фразы вызывают у нее недоумение.
Обновлено в 14:28
Происшествия
Лидера группы радикальных исламистов задержали в Севастополе
«Установлено, что уроженец Узбекистана, 1984 года рождения, являясь лидером группы радикальных исламистов, в одном из религиозных учреждений Севастополя проводил проповеди с использованием запрещенной литературы, в которых призывал к насильственным действиям в отношении граждан, не разделяющих его религиозных убеждений»,— сказано в сообщении пресс-службы.
Обновлено в 09:18
Политика
Канада ввела санкции против 43 граждан Венесуэлы
"В ответ на попытки режима [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро усилить свое авторитарное правление в Венесуэле Канада сегодня объявила о четвертом раунде санкций в отношении ключевых фигур этого режима", - отмечается в документе.
Обновлено в 10:37
Политика
После фашистского приветствия в эфире НТВ вспыхнула драка
Обновлено в 16:48
Политика
Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре
Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено в 19:42
Футбол
Месси и Роналду целуются на обложке нового выпуска France Football
Одно из самых популярных футбольных изданий — France Football — в Twitter анонсировало выход нового выпуска своего еженедельного журнала, на обложке которого изображены целующиеся Лионель Мессии и Криштиану Роналду.
Обновлено в 10:19
Происшествия
В Приамурье женщина пострадала при обрушении балкона
В Амурской области в поселке Прогресс обрушился балкон многоквартирного дома, на котором в момент происшествия находилась 46-летняя женщина.
Обновлено в 05:56
Политика
Евросоюз принял окончательные поправки к Газовой директиве ЕС
Поправки к Газовой директиве Евросоюза, касающиеся работы морских газопроводов, утверждены Советом стран ЕС и вступят в силу через 20 дней после опубликования.
Обновлено в 05:39
Происшествия
Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметом
Вблизи дома одного из кандидатов в президенты Украины полиция задержала группу вооруженных людей, готовящих покушение «из мотивов мести».
Обновлено в 18:36
Экономика
Задолженность по зарплате в России в марте выросла на 14,2%
Задолженность по заработной плате в России на 1 апреля 2019 года составила 2 млрд 919,7 млн рублей, что на 14,2% больше, чем месяцем ранее, сообщается в материалах Росстата.
Обновлено в 09:05
Армия и оружие
Египет, Греция и Кипр начали совместные учения в Средиземном море
Военные Египта, Греции и Кипра начали совместные учения в Средиземном море, пишет газета "Аль-Ахрам".
Обновлено в 15:23
Музыка
Грузинский священник прервал концерт Бориса Гребенщикова
К удивлению обычных прохожих, рок-музыкант Борис Гребенщинков устроил импровизированный концерт в живописном месте рядом с монастырем Джвари в Грузии.
Обновлено в 08:01
Происшествия
Неймар отреагировал на трагедию в Нотр-Даме
Нападающий "ПСЖ" Неймар отреагировал на трагическое событие, которое произошло во Франции, передает "Советский спорт".
Обновлено в 19:46