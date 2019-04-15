Финансы

Российский фондовый рынок начал неделю ростом индексовРосбалт 03:40

Торги на российском рынке акций стартовали в понедельник ростом основных индикаторов: к 10:07 мск индекс МосБиржи прибавил 0,24% к предыдущему закрытию и достиг 2565,78 пункта. Долларовый индекс РТС поднялся на 0,25% до 1256,55 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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ОБЗОР – Рынок акций РФ снизился на внешнем негативе

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Finam.Ru05:51

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Исторический максимум. Долго ли продлится эйфория на российском фондовом рынке?

ТАСС09:03

Рынок акций РФ снизился в понедельник на 0,5-0,6% вслед за мировыми рынками

Интерфакс12:31

Российский фондовый рынок начал неделю ростом индексов

Росбалт03:40

Фондовые торги в РФ стартовали ростом индексов

Банки.ру03:04
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Опубликован «запрещенный» в СССР видеоклип Аллы Пугачевой

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Макрон назвал восстановление Нотр-Дам де Пари судьбой Франции

Нотр-Дам де Пари Макрон также назвал историей Франции.
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Верка Сердючка поедет на «Евровидение»

Обновлено в 12:32
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Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 11:15
Общество

В России открылась вакансия мечты с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц

Российский сервис продажи авиабилетов Biletik.aero открыл вакансию путешественника с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 02:27
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«Зенит» глубоко огорчен пожаром в соборе Парижской Богоматери

Обновлено в 18:57
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NYT получил Пулитцеровскую премию за расследование против Трампа

Авторы The New York Times стали обладателями Пулитцеровской премии в области журналистики за расследование налоговых махинаций президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 20:09
Авто

Mercedes-Benz представил новый кроссовер

Компания Mercedes-Benz представила на автосалоне в Шанхае концепт нового кроссовера GLB.
Обновлено в 09:17
Происшествия

Алтарь и алтарный крест сохранились при пожаре в Нотр-Даме

Обновлено в 18:56
Общество

Жители Корсаковского района могут остаться без света из-за владельца дальневосточного гектара

В начале прошлой недели Сахалинэнерго обратилось к мэру Корсаковского района, правоохранительные органы, региональное управление Ростехнадзора с просьбой пресечь незаконные действия владельца земельного участка.
Обновлено в 18:18
Происшествия

Пожар оставил Собору Парижской Богоматери одни стены

Нотр-Дам горел больше пяти часов. Пожар начался в ходе строительных работ в его помещении – шла реставрация внутри.
Обновлено в 19:32
Общество

«Шахтная грибница» не стала приоритетным проектом развития Синегорска

Сахалинские власти и администрация Южно-Сахалинска в очередной раз поговорили о судьбе Синегорска.
Обновлено в 19:48
Шоу-бизнес

Роды Саши Савельевой обошлись ей в 1,5 миллиона

Стоимость пребывания в перинатальном центре для певицы составила полтора миллиона рублей.
Обновлено в 02:06
Шоу-бизнес

Собчак позлорадствовала из-за пожара в соборе Парижской богоматери

Обновлено в 15:40
Общество

Чем прославился сгоревший собор Парижской Богоматери

Крупнейший пожар произошел в соборе Парижской Богоматери. Пожарные и власти опасаются, что Нотр-Дам не спасти.
Обновлено в 17:01
Армия и оружие

Путин направил российских миротворцев в ЦАР и на Кипр

Президент РФ Владимир Путин распорядился направить до 30 российских военнослужащих в состав миссии ООН по стабилизации ситуации в Центрально-Африканской Республике.
Обновлено в 12:49
Общество

Минкомсвязь: Переход на цифровое ТВ в 20 регионах прошел штатно

"В целом отключение аналогового вещания в регионах второй очереди прошло в штатном режиме", - цитировали Алексея Волина РИА Новости.
Обновлено в 15:16
Общество

Шведская журналистка признала русский язык непостижимым

Журналистка шведской газеты Dagens Nyheter Анна-Лена Лаурен призналась, что чем лучше она говорит по-русски, тем непостижимей кажутся беседы на нем. По словам корреспондента, неоднозначные фразы вызывают у нее недоумение.
Обновлено в 14:28
Происшествия

Лидера группы радикальных исламистов задержали в Севастополе

«Установлено, что уроженец Узбекистана, 1984 года рождения, являясь лидером группы радикальных исламистов, в одном из религиозных учреждений Севастополя проводил проповеди с использованием запрещенной литературы, в которых призывал к насильственным действиям в отношении граждан, не разделяющих его религиозных убеждений»,— сказано в сообщении пресс-службы.
Обновлено в 09:18
Политика

Канада ввела санкции против 43 граждан Венесуэлы

"В ответ на попытки режима [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро усилить свое авторитарное правление в Венесуэле Канада сегодня объявила о четвертом раунде санкций в отношении ключевых фигур этого режима", - отмечается в документе.
Обновлено в 10:37
Политика

После фашистского приветствия в эфире НТВ вспыхнула драка

Обновлено в 16:48
Политика

Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре

Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено в 19:42
Футбол

Месси и Роналду целуются на обложке нового выпуска France Football

Одно из самых популярных футбольных изданий — France Football — в Twitter анонсировало выход нового выпуска своего еженедельного журнала, на обложке которого изображены целующиеся Лионель Мессии и Криштиану Роналду.
Обновлено в 10:19
Происшествия

В Приамурье женщина пострадала при обрушении балкона

В Амурской области в поселке Прогресс обрушился балкон многоквартирного дома, на котором в момент происшествия находилась 46-летняя женщина.
Обновлено в 05:56
Политика

Евросоюз принял окончательные поправки к Газовой директиве ЕС

Поправки к Газовой директиве Евросоюза, касающиеся работы морских газопроводов, утверждены Советом стран ЕС и вступят в силу через 20 дней после опубликования.
Обновлено в 05:39
Происшествия

Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметом

Вблизи дома одного из кандидатов в президенты Украины полиция задержала группу вооруженных людей, готовящих покушение «из мотивов мести».
Обновлено в 18:36
Экономика

Задолженность по зарплате в России в марте выросла на 14,2%

Задолженность по заработной плате в России на 1 апреля 2019 года составила 2 млрд 919,7 млн рублей, что на 14,2% больше, чем месяцем ранее, сообщается в материалах Росстата.
Обновлено в 09:05
Армия и оружие

Египет, Греция и Кипр начали совместные учения в Средиземном море

Военные Египта, Греции и Кипра начали совместные учения в Средиземном море, пишет газета "Аль-Ахрам".
Обновлено в 15:23
Музыка

Грузинский священник прервал концерт Бориса Гребенщикова

К удивлению обычных прохожих, рок-музыкант Борис Гребенщинков устроил импровизированный концерт в живописном месте рядом с монастырем Джвари в Грузии.
Обновлено в 08:01
Происшествия

Неймар отреагировал на трагедию в Нотр-Даме

Нападающий "ПСЖ" Неймар отреагировал на трагическое событие, которое произошло во Франции, передает "Советский спорт".
Обновлено в 19:46
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