Финансы
Российский фондовый рынок начал неделю ростом индексовРосбалт 03:40
Торги на российском рынке акций стартовали в понедельник ростом основных индикаторов: к 10:07 мск индекс МосБиржи прибавил 0,24% к предыдущему закрытию и достиг 2565,78 пункта. Долларовый индекс РТС поднялся на 0,25% до 1256,55 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 21:49, Ашберн
Политика
Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре
Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено в 19:42
Политика
ФСИН выступает против УДО Варвары Карауловой
Как сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина. администрация исправительной колонии №1 по Вологодской области выступила за изоляцию Карауловой.
Обновлено в 06:08
ЖКХ
Энергетики повысят надежность теплоснабжения центра Перми
Работы на ул. Газеты "Звезда" являются продолжением 2018 года, когда на отрезке Пермская-Ленина энергетики заменили изношенные трубы на новые теплопроводы в современной изоляции.
Обновлено в 09:42
Происшествия
Под Хабаровском полицейского задержали на лекции о борьбе с коррупцией
Начальника отделения ГИБДД по Вяземскому району Хабаровского края задержали на лекции о борьбе с коррупцией, сообщили в СК по региону.
Обновлено в 08:00
Армия и оружие
Швеция не смогла доделать истребители, «превосходящие» российские
Командующий ВВС Швеции Матс Хельгессон ранее говорил, что Gripen E будут способны бороться с российскими истребителями серии Су.
Обновлено в 10:10
Политика
Порошенко пришел в ужас от сериала Зеленского
Украинский лидер Петр Порошенко сообщил, что посмотрел сериал своего соперника Владимира Зеленского «Слуга народа» и пришел в ужас.
Обновлено в 09:02
Кино
Чарли Чаплин ненавидел Америку, но любил СССР
Обновлено в 18:02
Политика
Суд освободил Савченко и Рубана из-под стражи
Обновлено в 18:09
Наука
Частицы микропластика нашли даже в чистом воздухе Пиренеев
Обновлено в 12:16
Здоровье
Новое отделение милосердия для умственно отсталых детей открыто в Иркутске
В Иркутском детском доме-интернате №1 создали новое отделение милосердия для умственно отсталых детей.
Обновлено в 20:34
Шоу-бизнес
Александр Семчев: «Думаю о подтяжке. Морда – как у бульдога»
Накануне юбилея — 16 апреля артисту исполнится 50 лет — он открыл тайну, кому доверяет свои главные секреты.
Обновлено в 13:30
Происшествия
Удалось локализовать пожар в Нотр-Даме
Обновлено в 21:31
Происшествия
Чем прославился сгоревший собор Парижской Богоматери
Крупнейший пожар произошел в соборе Парижской Богоматери. Пожарные и власти опасаются, что Нотр-Дам не спасти.
Обновлено в 17:01
Происшествия
Полиция задержала четырех сбежавших из изолятора в Туве
Обновлено в 03:06
Религия
В РПЦ назвали пожар в соборе Нотр-Дам страшным знамением
Обновлено в 15:54
Хоккей
Овечкин подрался со Свечниковым в матче Кубка Стэнли
В первом периоде 1/8 финала Кубка Стэнли между "Каролина Харрикейнз" и "Вашингтон Кэпиталз" произошла драка с участием двух российских хоккеистов.
Обновлено в 20:00
Происшествия
Около коттеджного городка Зеленского задержали банду киллеров
В коттеджном городке под Киевом, где, по данным порталов «Обозреватель», УНИАН и ТСН, находится поместье актера, кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, задержали группу вооруженных мужчин.
Обновлено в 19:49
Шоу-бизнес
Квест и домашняя вечеринка: как Ольга Гажиенко отметила шестилетие сына
Обычно пара устраивала вечеринки с аниматорами, но в этом году решила отметить день рождения сына в более уютной обстановке, у родителей в загородном доме.
Обновлено в 17:00
Происшествия
Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметом
Обновлено в 18:36
Шоу-бизнес
Сергей Зверев признался, что сын ему как родной
Сергей Зверев наконец рискнул откровенно поговорить с сыном, который ему совсем не сын. Мальчик не родной для стилиста.
Обновлено в 12:30
Технологии
Лаборатория Минобороны Британии наберет сотрудников через онлайн-игру
Лаборатория научно-технических исследований при минобороны Великобритании (DSTL) планирует принять на работу 60 специалистов по результатам онлайн-игры, сообщает оборонное ведомство.
Обновлено в 12:28
Экономика
Повар и уборщик вошли в топ самых востребованных профессий
Популярный интернет-сервис объявлений для работодателей и соискателей составил рейтинг самых востребованных профессий по итогам 2017 и 2018 годов.
Обновлено в 20:55
Кино
Мединский посмотрел «Игру престолов» и заговорил о мировом уровне российских сериалов
Министр культуры России Владимир Мединский после просмотра первого эпизода финального сезона «Игры престолов» заявил, что через четыре-пять лет российские сериалы достигнут мирового уровня.
Обновлено в 21:14
Происшествия
Масштабный пожар произошел в соборе Нотр-Дам-де-Пари
В загоревшемся соборе велись реставрационные работы Масштабный пожар произошел в одной из главных достопримечательностей Парижа - соборе Нотр-Дам-де-Пари.
Обновлено в 14:01
Общество
Крыша разрушена, но каркас цел: коротко о том, как горел Нотр-Дам де Пари
В понедельник, 15 апреля, в Париже разгорелся жуткий пожар — пламя охватило одну из главных достопримечательностей города — собор Парижской Богоматери, также известный как Нотр-Дам де Пари.
Обновлено в 21:40
Экономика
Дания не смогла назвать срок выдачи разрешения на «Северный поток-2»
Ранее в понедельник Nord Stream 2 AG сообщила, что подала датскому регулятору третью заявку на строительство "Северного потока — 2" – теперь в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании к югу от острова Борнхольм, именно этот вариант датские власти в марте сами просили компанию рассмотреть.
Обновлено в 10:20
Политика
Порошенко предложил Зеленскому дату и время дебатов
Действующий президент Украины Петр Порошенко предлагает своему оппоненту Владимиру Зеленскому провести дебаты 19 апреля на стадионе "Олимпийский" в Киеве с 16.00 до 18.00 (совпадает с мск) помимо дебатов на Общественном ТВ, сообщил представитель штаба Порошенко Олег Медведев.
Обновлено в 11:48
Экономика
Россиян с низкими зарплатами могут освободить от НДФЛ
Россияне, которые получают низкие зарплаты, могут быть освобождены от уплаты налога на доходы физических лиц.
Обновлено в 01:39
Здоровье
Житель Бурятии 27 лет прожил с болтами в челюсти вместо протезов
С 1991 года пациент жил с самопальными болтами и решился удалить их.
Обновлено в 11:11