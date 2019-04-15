Финансы

Российский фондовый рынок начал неделю ростом индексовРосбалт 03:40

Торги на российском рынке акций стартовали в понедельник ростом основных индикаторов: к 10:07 мск индекс МосБиржи прибавил 0,24% к предыдущему закрытию и достиг 2565,78 пункта. Долларовый индекс РТС поднялся на 0,25% до 1256,55 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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ОБЗОР – Рынок акций РФ снизился на внешнем негативе

ПРАЙМ14:07

Фондовые торги в РФ стартовали ростом индексов

Банки.ру03:04

Рынок акций РФ снизился в понедельник на 0,5-0,6% вслед за коррекцией на мировых рынках

Финмаркет14:04

Исторический максимум. Долго ли продлится эйфория на российском фондовом рынке?

ТАСС09:03

Укрепление рубля поддержало спрос на акции «Сбербанка»

Finam.Ru05:51

Российский фондовый рынок начал неделю ростом индексов

Росбалт03:40

Рынок акций РФ снизился в понедельник на 0,5-0,6% вслед за мировыми рынками

Интерфакс12:31
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 21:49, Ашберн
Политика

Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре

Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено в 19:42
Политика

ФСИН выступает против УДО Варвары Карауловой

Как сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина. администрация исправительной колонии №1 по Вологодской области выступила за изоляцию Карауловой.
Обновлено в 06:08
ЖКХ

Энергетики повысят надежность теплоснабжения центра Перми

Работы на ул. Газеты "Звезда" являются продолжением 2018 года, когда на отрезке Пермская-Ленина энергетики заменили изношенные трубы на новые теплопроводы в современной изоляции.
Обновлено в 09:42
Происшествия

Под Хабаровском полицейского задержали на лекции о борьбе с коррупцией

Начальника отделения ГИБДД по Вяземскому району Хабаровского края задержали на лекции о борьбе с коррупцией, сообщили в СК по региону.
Обновлено в 08:00
Армия и оружие

Швеция не смогла доделать истребители, «превосходящие» российские

Командующий ВВС Швеции Матс Хельгессон ранее говорил, что Gripen E будут способны бороться с российскими истребителями серии Су.
Обновлено в 10:10
Политика

Порошенко пришел в ужас от сериала Зеленского

Украинский лидер Петр Порошенко сообщил, что посмотрел сериал своего соперника Владимира Зеленского «Слуга народа» и пришел в ужас.
Обновлено в 09:02
Кино

Чарли Чаплин ненавидел Америку, но любил СССР

Обновлено в 18:02
Политика

Суд освободил Савченко и Рубана из-под стражи

Обновлено в 18:09
Наука

Частицы микропластика нашли даже в чистом воздухе Пиренеев

Обновлено в 12:16
Здоровье

Новое отделение милосердия для умственно отсталых детей открыто в Иркутске

В Иркутском детском доме-интернате №1 создали новое отделение милосердия для умственно отсталых детей.
Обновлено в 20:34
Шоу-бизнес

Александр Семчев: «Думаю о подтяжке. Морда – как у бульдога»

Накануне юбилея — 16 апреля артисту исполнится 50 лет — он открыл тайну, кому доверяет свои главные секреты.
Обновлено в 13:30
Происшествия

Удалось локализовать пожар в Нотр-Даме

Обновлено в 21:31
Происшествия

Алтарь и алтарный крест сохранились при пожаре в Нотр-Даме

Обновлено в 18:56
Происшествия

Чем прославился сгоревший собор Парижской Богоматери

Крупнейший пожар произошел в соборе Парижской Богоматери. Пожарные и власти опасаются, что Нотр-Дам не спасти.
Обновлено в 17:01
Происшествия

Полиция задержала четырех сбежавших из изолятора в Туве

Обновлено в 03:06
Религия

В РПЦ назвали пожар в соборе Нотр-Дам страшным знамением

Обновлено в 15:54
Хоккей

Овечкин подрался со Свечниковым в матче Кубка Стэнли

В первом периоде 1/8 финала Кубка Стэнли между "Каролина Харрикейнз" и "Вашингтон Кэпиталз" произошла драка с участием двух российских хоккеистов.
Обновлено в 20:00
Происшествия

Около коттеджного городка Зеленского задержали банду киллеров

В коттеджном городке под Киевом, где, по данным порталов «Обозреватель», УНИАН и ТСН, находится поместье актера, кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, задержали группу вооруженных мужчин.
Обновлено в 19:49
Шоу-бизнес

Квест и домашняя вечеринка: как Ольга Гажиенко отметила шестилетие сына

Обычно пара устраивала вечеринки с аниматорами, но в этом году решила отметить день рождения сына в более уютной обстановке, у родителей в загородном доме.
Обновлено в 17:00
Происшествия

Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметом

Обновлено в 18:36
Шоу-бизнес

Сергей Зверев признался, что сын ему как родной

Сергей Зверев наконец рискнул откровенно поговорить с сыном, который ему совсем не сын. Мальчик не родной для стилиста.
Обновлено в 12:30
Технологии

Лаборатория Минобороны Британии наберет сотрудников через онлайн-игру

Лаборатория научно-технических исследований при минобороны Великобритании (DSTL) планирует принять на работу 60 специалистов по результатам онлайн-игры, сообщает оборонное ведомство.
Обновлено в 12:28
Экономика

Повар и уборщик вошли в топ самых востребованных профессий

Популярный интернет-сервис объявлений для работодателей и соискателей составил рейтинг самых востребованных профессий по итогам 2017 и 2018 годов.
Обновлено в 20:55
Кино

Мединский посмотрел «Игру престолов» и заговорил о мировом уровне российских сериалов

Министр культуры России Владимир Мединский после просмотра первого эпизода финального сезона «Игры престолов» заявил, что через четыре-пять лет российские сериалы достигнут мирового уровня.
Обновлено в 21:14
Происшествия

Масштабный пожар произошел в соборе Нотр-Дам-де-Пари

В загоревшемся соборе велись реставрационные работы Масштабный пожар произошел в одной из главных достопримечательностей Парижа - соборе Нотр-Дам-де-Пари.
Обновлено в 14:01
Общество

Крыша разрушена, но каркас цел: коротко о том, как горел Нотр-Дам де Пари

В понедельник, 15 апреля, в Париже разгорелся жуткий пожар — пламя охватило одну из главных достопримечательностей города — собор Парижской Богоматери, также известный как Нотр-Дам де Пари.
Обновлено в 21:40
Экономика

Дания не смогла назвать срок выдачи разрешения на «Северный поток-2»

Ранее в понедельник Nord Stream 2 AG сообщила, что подала датскому регулятору третью заявку на строительство "Северного потока — 2" – теперь в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании к югу от острова Борнхольм, именно этот вариант датские власти в марте сами просили компанию рассмотреть.
Обновлено в 10:20
Политика

Порошенко предложил Зеленскому дату и время дебатов

Действующий президент Украины Петр Порошенко предлагает своему оппоненту Владимиру Зеленскому провести дебаты 19 апреля на стадионе "Олимпийский" в Киеве с 16.00 до 18.00 (совпадает с мск) помимо дебатов на Общественном ТВ, сообщил представитель штаба Порошенко Олег Медведев.
Обновлено в 11:48
Экономика

Россиян с низкими зарплатами могут освободить от НДФЛ

Россияне, которые получают низкие зарплаты, могут быть освобождены от уплаты налога на доходы физических лиц.
Обновлено в 01:39
Здоровье

Житель Бурятии 27 лет прожил с болтами в челюсти вместо протезов

С 1991 года пациент жил с самопальными болтами и решился удалить их.
Обновлено в 11:11
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