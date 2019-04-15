Финансы
Российский фондовый рынок начал неделю ростом индексовРосбалт 03:40
Торги на российском рынке акций стартовали в понедельник ростом основных индикаторов: к 10:07 мск индекс МосБиржи прибавил 0,24% к предыдущему закрытию и достиг 2565,78 пункта. Долларовый индекс РТС поднялся на 0,25% до 1256,55 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 23:19, Ашберн
Хоккей
Овечкин подрался со Свечниковым в матче Кубка Стэнли
Обновлено в 20:00
Экономика
Губернатор Камчатки в 2018 году стал беднее почти на миллион рублей
Глава Камчатского края Владимир Илюхин в 2018 году стал беднее почти на миллион рублей, по сравнению с 2017 годом.
Обновлено в 23:05
Происшествия
Макрон пообещал восстановить Собор Парижской Богоматери
Президент Эммануэль Макрон пообещал, что пострадавший от пожара Собор Парижской Богоматери будет восстановлен.
Обновлено в 19:35
Экономика
Россиян с низкими зарплатами могут освободить от НДФЛ
Россияне, которые получают низкие зарплаты, могут быть освобождены от уплаты налога на доходы физических лиц.
Обновлено в 01:39
Общество
В Париже сгорел Нотр-Дам де Пари, пожар тушили больше девяти часов
Огонь охватил одно из старейших и красивейших зданий всей Европы — собор Парижской Богоматери, также известный как Нотр-Дам де Пари.
Обновлено в 14:49
Происшествия
Полыхающему Собору Парижской Богоматери грозит обрушение
Огонь, вспыхнувший в понедельник вечером в Соборе Парижской Богоматери, перекинулся на несущие конструкции здания.
Обновлено в 14:51
Происшествия
В Канаде мужчина застрелил четверых знакомых
В Канаде четыре человека были застрелены в разных частях города Пентиктон (провинция Британская Колумбия).
Обновлено в 21:36
Общество
В РПЦ отметили, что в России не хватает «настоящих мужиков»
В Русской православной церкви обеспокоены сокращением числа «настоящих мужчин» в России.
Обновлено в 12:18
Авто
Компания Aston Martin воссоздаст DB4 GT Zagato
Британский автомобильный бренд Aston Martin объявил о производстве новейшего купе DB4 GT Zagato.
Обновлено в 12:44
Игры
Xbox One S и Xbox One X отдают в лизинг
Обновлено в 15:04
Наука
В Марианской впадине обнаружены бактерии, питающиеся нефтью
Обновлено вчера в 17:01
Здоровье
Россияне смогут проходить диспансеризацию по вечерам
"Люди смогут проходить профилактические медосмотры и диспансеризацию не только днем, но и в вечерние часы, и в субботу", - отметил он, говоря об одном из нововведений.
Обновлено в 09:36
Политика
ФСИН выступает против УДО Варвары Карауловой
Как сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина. администрация исправительной колонии №1 по Вологодской области выступила за изоляцию Карауловой.
Обновлено в 06:08
Наука
Российские археологи нашли уникальную могилу римского периода в Египте
Российские археологи во время проведения раскопок в оазисе эль-Фаюм нашли уникальную могилу римского периода на территории Среднего Египта.
Обновлено в 21:14
Шоу-бизнес
Александр Семчев: «Думаю о подтяжке. Морда – как у бульдога»
Накануне юбилея — 16 апреля артисту исполнится 50 лет — он открыл тайну, кому доверяет свои главные секреты.
Обновлено в 13:30
Музыка
В Сети появился запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой
Со слов авторов песни, клип появился на Ленинградском телевидении, но позже был снят с ротации. Пугачеву обвинили в вульгарности.
Обновлено вчера в 07:06
Общество
Ещё 20 регионов России перешли на цифровое вещание
В 2019 году вся Россия переходит к цифровому вещанию.
Обновлено в 00:41
Происшествия
Девять задержанных сбежали из ИВС в Туве
Обновлено вчера в 05:06
Происшествия
Очевидцы рассказали о пожаре в Нотр-Дам-де-Пари
Обновлено в 14:58
Наука
Темную материю предложили искать с помощью переохлажденной воды
На ежегодной встрече Американского физического общества ученые из США предложили еще один способ — использовать переохлажденную воду.
Обновлено в 07:02
Происшествия
Около коттеджного городка Зеленского задержали банду киллеров
В коттеджном городке под Киевом, где, по данным порталов «Обозреватель», УНИАН и ТСН, находится поместье актера, кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, задержали группу вооруженных мужчин.
Обновлено в 19:49
Экономика
Фондовый рынок США прекратил падение
Фондовый рынок США почти вышел из «красной зоны» к концу торгов на Уолл-стрит, 15 апреля передает агентство Reuters.
Обновлено в 16:23
Общество
СМИ выяснили самые криминальные станции московского метро
Отмечается, что по итогам 2018 года лидерами в списке самых криминогенных станций метро являются Комсомольская, Таганская, Киевская, Павелецкая и Белорусская.
Обновлено в 22:30
Экономика
Детские пособия и выплаты безработным переведут на карты «Мир»
Социальные выплаты безработным, чернобыльцам и детские пособия переведут на карты "Мир", говорится в постановлении правительства.
Обновлено в 07:54
Авто
Mercedes-Benz Concept GLB дебютировал в Шанхае
Компания Mercedes-Benz на автосалоне в Шанхае представила прототип нового кроссовера — модель Concept GLB.
Обновлено в 10:09
Политика
Россия упростит выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР
Россия упростит получение гражданства РФ жителями ДНР и ЛНР.
Обновлено в 17:18
Здоровье
В Депздраве рассказали, как правильно принимать ванну
Обновлено в 01:42
Единоборства
Боец ММА Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову
Поединок с ММА-блогеру Артёмом Тарасовым проиграл российский боец смешанного стиля и тайского бокса Вячеслав Дацик, передает «Спорт-Экспресс».
Обновлено в 18:49