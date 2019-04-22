Финансы
Российский фондовый рынок начал неделю ростом индексовРосбалт вчера в 03:37
Торги на российском рынке акций стартовали в понедельник ростом основных индикаторов: к 10:01 мск индекс МосБиржи прибавил 0,50% к предыдущему закрытию и достиг 2576,82 пункта. Долларовый индекс РТС поднялся на 0,56% до 1267,84 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Общество
ГИБДД выступила против деления водителей на профессионалов и любителей
ГИБДД России выступает против предложения Министерства транспорта разделить водителей на профессионалов и любителей.
Обновлено в 04:36
Футбол
Молодежный «Зенит» разгромил «Динамо»
Молодежная команда набрала 46 очков. Ранее «Петербургский дневник» сообщал о том, что сегодня «Зенит» сразится с «Динамо».
Обновлено в 08:14
Армия и оружие
Первую подлодку-носитель «Посейдона» спустили на воду
На судостроительном заводе "Севмаш" спустили на воду первую субмарину-носитель подводных беспилотников "Посейдон".
Обновлено в 08:38
Экономика
В России выросло число желающих продать собственную дачу
Обновлено в 05:15
Политика
Украинские социалисты предлагают национализировать корпорацию Roshen
Кива обратился в суд с иском о незаконной приватизации Киевской кондитерской фабрики, основанной еще в 1880-е годы и в советское время носившей имя Карла Маркса.
Обновлено в 13:43
Происшествия
В липецкой квартире нашли двух брошенных матерью детей
Обновлено в 08:34
Кино
«Жертвоприношение» Тарковского снова выйдет в российский прокат
Компания «Иное кино» выпускает в повторный прокат философскую драму Андрея Тарковского «Жертвоприношение».
Обновлено в 07:03
Шоу-бизнес
Менеджер МакSим рассказала, как певица попала в ДТП
Менеджер певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова), Маргарита Соколова рассказала радиостанции "Говорит Москва", как артистка попала в ДТП.
Обновлено в 12:45
Политика
Суд впервые вынес штраф по закону о неуважении к власти
Как сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале, такое решение было вынесено впервые после вступления в силу закона о неуважении к власти.
Обновлено в 13:33
Здоровье
Два отделения паллиативной медицины открылись в Махачкале
В Детской клинической больнице и Городской клинической больнице №1 появились паллиативные отделения.
Обновлено в 08:19
Происшествия
Во французском Версале произошел сильный пожар
Сильный пожар начался неподалеку от дворцово-паркового ансамбля Версаль в одноименном французском городе.
Обновлено в 13:33
Политика
Киев заметил у Москвы смену тона разговора по делу задержанных моряков
Россия кардинально изменила тон разговора по ситуации, связанной с задержанием после инцидента в Керченском проливе украинских моряков.
Обновлено в 12:42
Энергетика
Forbes представил рейтинг крупнейших покупателей российской нефти
Крупнейшим покупателем российской нефти в 2018 году, по версии журнала Forbes, стала китайская компания China National United Oil Corporation.
Обновлено в 09:04
Хоккей
Свечников может сыграть в решающем матче серии с «Вашингтоном»
Напомним, что 19-летний форвард Каролины получил травму в третьем матче серии после драки с Александром Овечкиным и пропустил четвертую, пятую и шестую встречи первого раунда плей-офф.
Обновлено в 12:45
Происшествия
Женщина очнулась после 27 лет комы
В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.
Обновлено в 06:45
Энергетика
Белоруссия хочет отказаться от российской нефти
В правительстве Белоруссии признают, что пока российская нефть остается более дешевым сырьем, однако в условиях, когда Россия отказалась компенсировать Белоруссии потери от налогового маневра в нефтяной сфере, цена российской нефти будет постепенно приближаться к мировой.
Обновлено в 12:11
Гаджеты
Xiaomi выпустила телевизоры по цене смартфона
Новые телевизоры Xiaomi практически лишены рамок экрана благодаря нового технологическому процессу производства матрицы и оснащены пультами дистанционного управления на основе связи Bluetooth вместо традиционного инфракрасного излучения.
Обновлено в 11:01
Шоу-бизнес
Больной раком Александр Беляев с трудом говорит
У знаменитости случилось расстройство нервной системы. Теперь Беляев с трудом говорит и у него нарушена координация движений.
Обновлено в 08:55
Происшествия
ИГ взяло на себя ответственность за взрывы в Шри-Ланке
Обновлено в 07:05
Политика
Reuters отозвал утверждение об обходе санкций «Роснефтью»
«Изменения в статью от 18 апреля были внесены для того, чтобы прояснить, что Reuters не может однозначно определить, были ли произведены платежи в соответствии с предложенным соглашением, также было удалено упоминание о «Еврофинанс Моснарбанке» и уточнено, что эксперты не видят нарушения санкций», — говорится в пояснении агентства.
Обновлено в 12:38
Общество
РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником
Обновлено в 04:27
Политика
Штаб Зеленского сделал важное заявление
Главный «идеолог» штаба Зеленского Дмитрий Разумков ответил на претензии, уже выдвигаемые новой власти командой Порошенко.
Обновлено в 07:52
Политика
МИД Литвы призвал запретить въезд в страну Лепсу
Представитель Министерства иностранных дел Литвы по печати Раса Якилайтене рассказала, что внешнеполитическое ведомство направило запрос в Министерство внутренних дел с просьбой запретить въезд в страну российскому певцу Григорию Лепсу.
Обновлено в 11:16
Футбол
«Аякс» — «Витесс»: прямая трансляция матча команды Слуцкого с полуфиналистом ЛЧ
Сегодня, 23 апреля, на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме состоится матч 32-го тура чемпионата Нидерландов «Аякс» – «Витесс».
Обновлено в 11:45
Общество
Турция в ожидании крупнейшей сходки «воров в законе»
В ближайшее время в Турции состоится одна из самых больших сходок «воров в законе».
Обновлено в 05:54
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новые фото подросшего принца Луи
Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новые фото подросшего принца Луи Сегодня малышу исполняется один год.
Обновлено в 05:42
Кино
Уилл Смит преследует самого себя в трейлере «Гемини»
Обновлено в 12:41
Шоу-бизнес
Перед смертью Ирина Цывина светилась от счастья
Сын артистки Евгений стал героем ток шоу "Прямой эфир" Андрея Малахова на телеканале "Россия 1". На ней обсуждалось, почему столь скоропостижно ушла из жизни Ирина Цывина.
Обновлено в 12:09
Авто
Илон Маск запустит сервис беспилотного такси
Глава компании Tesla Илон Маск (Elon Musk) анонсировал сервис беспилотных такси и представил полноценный автопилот.
Обновлено в 03:37