Финансы

Российский фондовый рынок начал неделю ростом индексовРосбалт 03:37

Торги на российском рынке акций стартовали в понедельник ростом основных индикаторов: к 10:01 мск индекс МосБиржи прибавил 0,50% к предыдущему закрытию и достиг 2576,82 пункта. Долларовый индекс РТС поднялся на 0,56% до 1267,84 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Российский фондовый рынок начал неделю ростом индексов

Росбалт03:37

ОПЕК затухает. Финансовые итоги недели

Санкт-Петербургские ведомости01:00

Российские «быки» ухватятся за стремительный рост нефти

Finam.Ru02:45

Рынок акций РФ и рубль начнут неделю ростом на фоне нефти дороже $73

ПРАЙМ02:49

Диапазон по паре USD/RUB на следующую неделю: 63–65

SIA.ruвчера в 19:39
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Армия и оружие

СМИ: В Сирии обострились столкновения военных Ирана и России

По данным СМИ, жертвами столкновений Ирана и России близ города Маядим в районе Дейр аз-Зора стали двое иранцев, а четверо россиян были ранены.
Обновлено вчера в 08:57
Политика

Американский сенатор предложил Турции выбор между санкциями и С-400

Сенатор от Демократической партии США Боб Менендес заявил, что Соединенные Штаты введут санкции против Турции, если она закупит российские системы ПВО С-400.
Обновлено в 02:33
Политика

Янукович поздравил Зеленского с победой на выборах

Бывший президент Украины Виктор Янукович направил поздравление Владимиру Зеленскому, лидирующему во втором туре президентских выборов.
Обновлено в 02:09
Спорт

Загитова показала видео выступления ее собаки на льду

Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала видео выступления своей собаки на ледовом шоу «Чемпионы на льду».
Обновлено вчера в 10:00
Происшествия

Взрыв Tesla на парковке в Китае попал на видео

В Сети появилось видео самовоспламенения автомобиля Tesla в Шанхае.
Обновлено в 02:21
Происшествия

В Волгограде задержали вандала, устроившего погром у Мамаева кургана

Обновлено в 03:51
Политика

Эксперты спрогнозировали отношения России и Украины при Зеленском

Лидирующий во втором туре выборов президента Украины Владимир Зеленский может смягчить политику Киева в отношении украинизации и милитаризации, но радикально курс страны не поменяет.
Обновлено вчера в 17:06
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована Любовь Успенская

Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Политика

Зеленский пообещал разогнать генштаб Украины

Украинскую армию ожидают кардинальные перемены.
Обновлено вчера в 18:53
Происшествия

Среди погибших от взрывов на Шри-Ланке есть иностранцы

Обновлено вчера в 02:23
Футбол

Головина признали лучшим игроком «Монако» в матче с «ПСЖ»

Россиянин, ставший автором единственного мяча в ворота парижан, получил оценку 7,5. Лучшим игроком встречи стал нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе (9,6), оформивший хет-трик.
Обновлено в 03:56
Общество

В Кемерове закрыли ТЦ «Лапландия»

Обновлено в 03:11
Здоровье

Корпус больницы им. Ф.Иноземцева 1953 г. постройки на востоке Москвы адаптируют для маломобильных граждан

Уточняется, что корпус №5 ГБУЗ «Городская клиническая больница им. Ф.Иноземцева департамента здравоохранения Москвы» по адресу: ул. Фортунатовская, д. 1, корп. 5, район Соколиная гора, Восточный административный округ Москвы.
Обновлено в 04:08
Армия и оружие

Российский самолет проведет наблюдательный полет над США

Полет пройдет по согласованному маршруту с 22 по 27 апреля с максимальной дальностью до 4,8 тыс. км. Рыжков также отметил, что Россия планирует выполнить еще один полет с 23 по 27 апреля — над территорией Польши с дальностью 1,4 тыс. км. Договор по открытому небу подписали 23 государства — члена ООН в 1992 году.
Обновлено вчера в 20:38
Происшествия

Двух бывших топ-менеджеров банка «Югра» поместили под домашний арест

Басманный суд Москвы избрал домашний арест мерой пресечения бывшему президенту лишенного лицензии банка "Югра" Алексею Нефедову и экс-председателю правления этого банка Дмитрию Шиляеву, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено вчера в 17:21
Политика

Зеленский после обработки 95% протоколов получает более 73% голосов

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах во втором туре с 73,16% голосов по итогам обработки 95,21% протоколов.
Обновлено в 03:23
Политика

Соловьев призвал не признавать выборы на Украине

Телеведущий Владимир Соловьев призвал не признавать результаты выборов президента Украины, победу на которых одерживает Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 16:23
Происшествия

В Челябинской области пьяный начальник отдела ГИБДД устроил аварию

Обновлено в 02:16
Политика

Елена Зеленская: кто станет первой леди Украины

Обновлено в 03:19
Наука

Таинственное существо обнаружено в Индийском океане

В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
Обновлено 19 апреля в 14:55
Политика

Зеленский поблагодарил СБУ после оглашения результатов экзитполов

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский сразу после оглашения результатов экзитполов поблагодарил Службу безопасности Украины (СБУ).
Обновлено вчера в 22:48
Финансы

Курс доллара снизился до 63,88 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи понизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 17 копеек и составил 63,88 рубля.
Обновлено в 03:06
Армия и оружие

Российским морякам отказали в выплате суточных за работу в Сирии

Морякам и офицерам трех кораблей Черноморского флота не выплатили суточные за командировки в Сирию.
Обновлено в 04:03
Общество

Депутат из ЯНАО объяснил миллионные доходы несовершеннолетних детей

Депутат законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Эдуард Яунгад задекларировал за 2018 год доход двоих детей в сумме 2,77 миллиона рублей, пояснив РИА Новости, что эти средства поступили на их счета после продажи квартиры, доли в которой принадлежали несовершеннолетним.
Обновлено в 02:50
Политика

В Совфеде задерживается начало заседания из-за сбоя в электроснабжении

Начало пленарного заседания Совфеда в понедельник задерживается из-за неполадок с электроснабжением здания, в ближайшее время они будут устранены, сообщили РИА Новости в пресс-службе СФ.
Обновлено в 03:16
Происшествия

В Москве пропала картина Левитана стоимостью более 2 млн рублей

Картина Исаака Левитана стоимостью более 2 млн рублей пропала у эксперта в Москве, правоохранительные органы проводят проверку, сообщил "Интерфаксу" в понедельник осведомленный источник.
Обновлено в 03:37
Происшествия

В Казани при пожаре в доме погибли шесть человек

В Казани в ходе тушения пожара в частном доме были обнаружены тела шести погибших, включая троих детей. Об этом информирует МЧС Татарстана.
Обновлено вчера в 21:48
Происшествия

В управлении капстроительства мэрии Новосибирска идут обыски

Обновлено в 02:06
Происшествия

Медсестра московского роддома покончила с собой на рабочем месте

Обновлено в 03:38
Общество

Названы российские регионы-лидеры по приросту и убыли населения

Рейтинг регионов, в которых увеличилась численность населения, возглавляет Севастополь (за три года на 6,46%).
Обновлено в 04:02
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