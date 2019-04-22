Российский фондовый рынок начал неделю ростом индексовРосбалт 03:37

Торги на российском рынке акций стартовали в понедельник ростом основных индикаторов: к 10:01 мск индекс МосБиржи прибавил 0,50% к предыдущему закрытию и достиг 2576,82 пункта. Долларовый индекс РТС поднялся на 0,56% до 1267,84 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

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