Финансы
Российский фондовый рынок начал неделю ростом индексовРосбалт 03:37
Торги на российском рынке акций стартовали в понедельник ростом основных индикаторов: к 10:01 мск индекс МосБиржи прибавил 0,50% к предыдущему закрытию и достиг 2576,82 пункта. Долларовый индекс РТС поднялся на 0,56% до 1267,84 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Происшествия
Карлосу Гону предъявили новое обвинение в присвоении средств Nissan
Прокуратура Токио предъявила новое обвинение бывшему главе Nissan Карлосу Гону в присвоении средств концерна.
Обновлено в 01:40
Происшествия
В Москве нашли мертвой экс-чемпионку России по тайскому боксу
В Москве нашли тело бывшей чемпионки России по тайскому боксу Кристина Мялина, сообщили в Главном следственном управлении СК по Москве, передает ТАСС.
Обновлено в 07:03
Шоу-бизнес
Ольга Бузова проходит программу «Антистресс»
Обновлено в 04:25
Футбол
Суд разрешил врачу «Зенита» посетить Кокорина в СИЗО
Обновлено в 06:20
Происшествия
В терактах на Шри-Ланке погибли трое детей совладельца Asos
Жертвами терактов на Шри-Ланке стали трое из четверых детей датского миллиардера Андерса Хольха Повльсена, крупнейшего акционера онлайн-магазина Asos и владельца сети Bestseller.
Обновлено в 05:11
Политика
Медведев прокомментировал победу Зеленского на выборах
Медведев не сомневается, что шоумен Владимир Зеленский, лидирующий на выборах, после избрания будет придерживаться в отношении России заявленной в ходе предвыборной кампании риторики.
Обновлено в 02:52
Здоровье
Сибирский ФО вошел в топ-3 округов по востребованности телемедицины
Сибирский ФО вошел в топ-3 округов по востребованности телемедицины, следует из рейтинга, составленного СК «Сбербанк страхование жизни».
Обновлено в 06:22
Общество
Режиссер Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана
Режиссер, сценарист и продюсер Тимур Бекмамбетов и помощница президента Татарстана Наталия Фишман зарегистрировали свой брак.
Обновлено в 04:30
Политика
Меркель поздравила Зеленского с победой на выборах
Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Владимира Зеленского, лидирующего по итогам второго тура президентских выборов на Украине.
Обновлено в 05:15
Политика
В штабе Зеленского отвергли поздравления Януковича
В предвыборном штабе лидера второго тура президентских выборов на Украине Владимира Зеленского отреагировали на поздравления их кандидату с победой от бывшего главы страны Виктора Януковича.
Обновлено в 05:50
Происшествия
На Шри-Ланке прогремел еще один взрыв
На Шри-Ланке прогремел еще один взрыв. Он произошел возле церкви во время обезвреживания еще одной бомбы, передает Reuters.
Обновлено в 06:50
Армия и оружие
МВД Украины усилит работу в Азовском и Черном морях
Украинское МВД заявило, что усиливает работу своих подразделений в Азовском и Черном морях.
Обновлено в 07:10
Политика
Штаб Зеленского назвал законопроекты, которые первыми внесут в Раду
Дмитрий Разумков, представитель штаба победителя второго тура президентских выборов в Украине Владимира Зеленского, назвал в ходе брифинга законопроекты, которые первыми будут предложены на обсуждение Верховной рады.
Обновлено в 07:03
Армия и оружие
В ДНР сообщили об обстреле журналистов ВГТРК
Обновлено 20 апреля в 14:31
Политика
Вассерман рассказал, чем завершится президентский срок Зеленского
Анатолий Вассерман — известный российский публицист и телеведущий — поделился своим мнением о том, чем закончится президентский срок нового главы Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:54
Происшествия
Из Панкисского ущелья вывели спецназ после протеста местных жителей
Обновлено вчера в 11:37
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Любовь Успенская
Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Энергетика
Белорусский НПЗ сообщил о поломке оборудования из-за российской нефти
На Мозырском нефтеперерабатывающем заводе в Белоруссии заявили, что некачественная российская нефть привела к поломке дорогостоящего оборудования.
Обновлено в 07:24
Политика
Американский сенатор предложил Турции выбрать между С-400 и санкциями
Американский сенатор-демократ Боб Менендес заявил, что США введут санкции против Турции в случае закупки ею российских систем ПВО С-400, и исключил поставку при этом самолетов пятого поколения F-35.
Обновлено в 01:43
Происшествия
Взрыв Tesla на парковке в Китае попал на видео
В Сети появилось видео самовоспламенения автомобиля Tesla в Шанхае.
Обновлено в 02:21
Политика
Жириновский: Украина через полгода захочет отставки Зеленского
Зеленский — марионетка Коломойского и уже через полгода граждане Украины захотят его отставки, считает лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.
Обновлено в 03:23
Общество
Российский чиновник объяснил, почему нельзя поднимать зарплаты рабочим
Исполняющий обязанности начальника Главного управления по труду и занятости Курганской области Игорь Ксенофонтов пояснил, почему в Зауралье нельзя повышать зарплаты рабочим.
Обновлено в 05:33
Политика
Максим Галкин поздравил Зеленского с победой
Юморист Максим Галкин поздравил кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с победой на выборах.
Обновлено в 06:43
Политика
Совет Федерации одобрил закон о суверенном рунете
Совет Федерации одобрил законопроект о безопасной и устойчивой работе рунета.
Обновлено в 07:18
Политика
Ляшко послал Вилкула собирать чемодан из-за языкового закона
«Вилкул, если тебе не нравится разговаривать на украинском языке, то чемодан, вокзал – сам знаешь куда», — начал распинаться Ляшко.
Обновлено в 06:57
Политика
Тимошенко призвала сформировать новое правительство Украины
Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала сформировать новое правительство, сообщает «Интерфакс-Украина».
Обновлено в 05:57
Единоборства
Александр Емельяненко пропустит бой из-за падения с велосипеда
Боец ММА Александр Емельяненко получил повреждения во время тренировочного процесса, катаясь на велосипеде.
Обновлено в 03:37
Кино
Я никто: Трейлер фильма «Герой» с Александром Петровым
Режиссёром фильма стал Карен Оганесян (" Пять невест"), сценарий написал Николай Куликов (" Движение вверх").
Обновлено в 07:16
Происшествия
Спящая лиса развернула заходящий на посадку самолет в Петербурге
Специалисты приняли решение отправить лайнер на второй круг, животное смогли прогнать со взлетно-посадочной полосы сотрудники специальных служб аэропорта.
Обновлено в 05:40