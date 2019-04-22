Финансы

Российский фондовый рынок начал неделю ростом индексовРосбалт 03:37

Торги на российском рынке акций стартовали в понедельник ростом основных индикаторов: к 10:01 мск индекс МосБиржи прибавил 0,50% к предыдущему закрытию и достиг 2576,82 пункта. Долларовый индекс РТС поднялся на 0,56% до 1267,84 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Индекс РТС обновил максимум с марта 2018 года

Реальное время03:45

Российский фондовый рынок начал неделю ростом индексов

Росбалт03:37

Рынок акций РФ с утра в плюсе на нефти дороже $73

ПРАЙМ03:23

Индекс Мосбиржи проведет торги в коридоре 2570- 2600 пунктов

SIA.ru05:26

ОПЕК затухает. Финансовые итоги недели

Санкт-Петербургские ведомости01:00

Индекс РТС обновил максимум с марта 2018 года

Интерфакс03:23

Нефть вытолкнула российский рынок вверх

Finam.Ru03:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7312 источников, обновлено в 07:27, Ашберн
Происшествия

Карлосу Гону предъявили новое обвинение в присвоении средств Nissan

Прокуратура Токио предъявила новое обвинение бывшему главе Nissan Карлосу Гону в присвоении средств концерна.
Обновлено в 01:40
Происшествия

В Москве нашли мертвой экс-чемпионку России по тайскому боксу

В Москве нашли тело бывшей чемпионки России по тайскому боксу Кристина Мялина, сообщили в Главном следственном управлении СК по Москве, передает ТАСС.
Обновлено в 07:03
Шоу-бизнес

Ольга Бузова проходит программу «Антистресс»

Обновлено в 04:25
Футбол

Суд разрешил врачу «Зенита» посетить Кокорина в СИЗО

Обновлено в 06:20
Происшествия

В терактах на Шри-Ланке погибли трое детей совладельца Asos

Жертвами терактов на Шри-Ланке стали трое из четверых детей датского миллиардера Андерса Хольха Повльсена, крупнейшего акционера онлайн-магазина Asos и владельца сети Bestseller.
Обновлено в 05:11
Политика

Медведев прокомментировал победу Зеленского на выборах

Медведев не сомневается, что шоумен Владимир Зеленский, лидирующий на выборах, после избрания будет придерживаться в отношении России заявленной в ходе предвыборной кампании риторики.
Обновлено в 02:52
Здоровье

Сибирский ФО вошел в топ-3 округов по востребованности телемедицины

Сибирский ФО вошел в топ-3 округов по востребованности телемедицины, следует из рейтинга, составленного СК «Сбербанк страхование жизни».
Обновлено в 06:22
Общество

Режиссер Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана

Режиссер, сценарист и продюсер Тимур Бекмамбетов и помощница президента Татарстана Наталия Фишман зарегистрировали свой брак.
Обновлено в 04:30
Политика

Меркель поздравила Зеленского с победой на выборах

Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Владимира Зеленского, лидирующего по итогам второго тура президентских выборов на Украине.
Обновлено в 05:15
Политика

В штабе Зеленского отвергли поздравления Януковича

В предвыборном штабе лидера второго тура президентских выборов на Украине Владимира Зеленского отреагировали на поздравления их кандидату с победой от бывшего главы страны Виктора Януковича.
Обновлено в 05:50
Происшествия

На Шри-Ланке прогремел еще один взрыв

На Шри-Ланке прогремел еще один взрыв. Он произошел возле церкви во время обезвреживания еще одной бомбы, передает Reuters.
Обновлено в 06:50
Армия и оружие

МВД Украины усилит работу в Азовском и Черном морях

Украинское МВД заявило, что усиливает работу своих подразделений в Азовском и Черном морях.
Обновлено в 07:10
Политика

Штаб Зеленского назвал законопроекты, которые первыми внесут в Раду

Дмитрий Разумков, представитель штаба победителя второго тура президентских выборов в Украине Владимира Зеленского, назвал в ходе брифинга законопроекты, которые первыми будут предложены на обсуждение Верховной рады.
Обновлено в 07:03
Армия и оружие

В ДНР сообщили об обстреле журналистов ВГТРК

Обновлено 20 апреля в 14:31
Политика

Вассерман рассказал, чем завершится президентский срок Зеленского

Анатолий Вассерман — известный российский публицист и телеведущий — поделился своим мнением о том, чем закончится президентский срок нового главы Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:54
Происшествия

Из Панкисского ущелья вывели спецназ после протеста местных жителей

Обновлено вчера в 11:37
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована Любовь Успенская

Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Энергетика

Белорусский НПЗ сообщил о поломке оборудования из-за российской нефти

На Мозырском нефтеперерабатывающем заводе в Белоруссии заявили, что некачественная российская нефть привела к поломке дорогостоящего оборудования.
Обновлено в 07:24
Политика

Американский сенатор предложил Турции выбрать между С-400 и санкциями

Американский сенатор-демократ Боб Менендес заявил, что США введут санкции против Турции в случае закупки ею российских систем ПВО С-400, и исключил поставку при этом самолетов пятого поколения F-35.
Обновлено в 01:43
Происшествия

Взрыв Tesla на парковке в Китае попал на видео

В Сети появилось видео самовоспламенения автомобиля Tesla в Шанхае.
Обновлено в 02:21
Происшествия

Мосгорсуд объяснил освобождение Серебренникова из-под домашнего ареста

Обновлено в 03:24
Политика

Жириновский: Украина через полгода захочет отставки Зеленского

Зеленский — марионетка Коломойского и уже через полгода граждане Украины захотят его отставки, считает лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.
Обновлено в 03:23
Общество

Российский чиновник объяснил, почему нельзя поднимать зарплаты рабочим

Исполняющий обязанности начальника Главного управления по труду и занятости Курганской области Игорь Ксенофонтов пояснил, почему в Зауралье нельзя повышать зарплаты рабочим.
Обновлено в 05:33
Политика

Максим Галкин поздравил Зеленского с победой

Юморист Максим Галкин поздравил кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с победой на выборах.
Обновлено в 06:43
Политика

Совет Федерации одобрил закон о суверенном рунете

Совет Федерации одобрил законопроект о безопасной и устойчивой работе рунета.
Обновлено в 07:18
Политика

Ляшко послал Вилкула собирать чемодан из-за языкового закона

«Вилкул, если тебе не нравится разговаривать на украинском языке, то чемодан, вокзал – сам знаешь куда», — начал распинаться Ляшко.
Обновлено в 06:57
Политика

Тимошенко призвала сформировать новое правительство Украины

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала сформировать новое правительство, сообщает «Интерфакс-Украина».
Обновлено в 05:57
Единоборства

Александр Емельяненко пропустит бой из-за падения с велосипеда

Боец ММА Александр Емельяненко получил повреждения во время тренировочного процесса, катаясь на велосипеде.
Обновлено в 03:37
Кино

Я никто: Трейлер фильма «Герой» с Александром Петровым

Режиссёром фильма стал Карен Оганесян (" Пять невест"), сценарий написал Николай Куликов (" Движение вверх").
Обновлено в 07:16
Происшествия

Спящая лиса развернула заходящий на посадку самолет в Петербурге

Специалисты приняли решение отправить лайнер на второй круг, животное смогли прогнать со взлетно-посадочной полосы сотрудники специальных служб аэропорта.
Обновлено в 05:40
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное